В России оценили способность США «обстреливать Москву» суперпушкой

«Попытки создания такого оружия выявили очевидные проблемы – отсутствие мобильности, потребность в гигантских объемах энергии и износ ствола. Решить эти проблемы пока никому не удалось», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя статью американского журнала Popular Mechanics о создании в США сверхдальнобойной пушки.

«Идея стратегической сверхдальнобойной пушки, Strategic Long Range Cannon (SLRC), еще не реализована и будет ли – большой вопрос», – сказал член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. – Хотя на бумаге концепция выглядит привлекательно, потому что стрельба из такой пушки будет на порядок дешевле пуска баллистической ракеты такой же дальности. Но пока реальных испытаний такого оружия не проводилось. Говорить, что у американцев такое оружие появится, пока преждевременно. На мой взгляд, все закончится еще на этапе опытов и испытаний».

По словам эксперта, принцип действия стратегической сверхдальнобойной пушки состоит в том, чтобы при помощи рельсотрона разгонять кинетический заряд, который не несет взрывчатого вещества. За счет большой скорости такой боеприпас должен поражать цели на больших расстояниях.

«Но тут сразу встают несколько вопросов. Например, как учесть состояние атмосферы: плотность, давление на разных высотах, ветер. Поэтому непонятно, какой будет точность попадания. На примере попыток создания сверхдальнобойных пушек мы видим, что добиться точности стрельбы пока никому не удалось», – отметил Мураховский.

Если раньше пытались разработать суперорудие на обычном принципе метания пороха, как в случае с пушкой «Колоссаль», из которой в 1918 году немецкие войска обстреливали Париж, то сейчас для разгона снаряда используется электромагнитный импульс. «Но это также принципиально не повышает точность стрельбы», – отметил собеседник.

«Кроме того, при таком принципе стрельбы идет большой износ направляющих орудия и самого снаряда. При опытах в гораздо меньших масштабах получалось так, что уже после нескольких выстрелов оружейный ствол приходил в негодность. И новых материалов, которые позволят эффективно реализовать принцип стрельбы из сверхдальнобойной пушки, пока не создано», – констатировал Мураховский.

«При этом защититься от выстрела суперпушки будет гораздо сложнее, чем от баллистической ракеты. Для радара, который позволил бы обнаружить такой небольшой боеприпас, понадобится миллиметровый диапазон волн, плюс значительно большая мощность. Что касается перехвата боеприпаса, то тут больших проблем нет, поскольку он не маневрирует, а летит по баллистической кривой. Если боеприпас обнаружен, то упрежденная точка перехвата рассчитывается достаточно просто», – подчеркнул эксперт.

Не составляет труда уничтожить и саму пусковую установку суперпушки, добавил собеседник. «Во-первых, она не мобильна. Во-вторых, достаточно габаритна по размерам. В-третьих, потребляет огромное количество энергии. При выстреле создается гигантский электромагнитный импульс, который достаточно просто обнаруживается средствами радиоэлектронной разведки», – пояснил собеседник.

«А вот заявления американцев о том, что огонь из SLRC они будут вести со «стратегических» позиций, недосягаемых для ответного удара – это чепуха. Мы можем нанести ответный удар с расстояния 12 тысяч километров межконтинентальной баллистической ракетой. О каких недосягаемых позициях вообще может вестись речь? Это просто смешно», – с иронией заметил Мураховский.

При этом он напомнил, «что в советское время опыты по созданию суперпушки проводились и у нас, но были свернуты». «Устранить недостатки, о которых я уже говорил, не удалось. Сейчас у нас есть перспективные разработки по электротермохимическим пушкам, но у них совершенно другой принцип и другое предназначение», – заключил собеседник.

Ранее журнал Popular Mechanics сообщил о том, что стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет «обстреливать Москву».

Журнал допускает, что с появлением SLRC в США может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана». «Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтана», находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», – приводит РИА «Новости» текст статьи Popular Mechanics.

О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в Аризоне – до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со «стратегических» позиций, недосягаемых для ответного удара. Потенциальные цели новой сверхдальнобойной пушки, по мнению экспертов – объекты в России или Китае. Не исключено, что американцы разместят суперорудия в Польше, Прибалтике или Корее.

Напомним, издание The Drive раскрыло характеристики новой гиперзвуковой ракеты США. Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) сможет развивать скорость до 6,5-8 Махов.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в США разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он также говорил, что новейшие американские гиперзвуковые ракеты смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров с расстояния 1,6 тыс. километров. Трамп назвал ее «супер-пупер-ракетой».

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