Раскрыты характеристики новой гиперзвуковой ракеты США

Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) сможет развивать скорость до 6,5-8 Махов, сообщает The Drive.

Таким образом, оружие сможет поражать цели на расстоянии 1600 километров за 10-12 минут. Разработки должны завершиться к осени 2022 года. Новыми ракетами планируют оснастить бомбардировщики B-52H Stratofortress, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он также говорил, что новейшие американские гиперзвуковые ракеты смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров с расстояния 1,6 тыс. километров. Трамп назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предполагается, что речь шла о ракете AGM-183A.

Lockheed Martin совместно с другими компаниями разрабатывает тактическую гиперзвуковую ракету ARRW класса «воздух – поверхность» с 2018 года. В июне 2019 года американские ВВС успешно провели первые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW), установленного на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько грозным окажется новое оружие США и какими характеристиками будет обладать.