Трамп раскрыл характеристики новой гиперзвуковой ракеты США

Новейшие американские гиперзвуковые ракеты смогут поразить цель диаметром в 70 сантиметров с расстояния 1,6 тыс. километров, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты сотнями, новые танки, военные спутники, реактивные ракеты, даже гиперзвуковую ракету, которая движется в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты, доступной в настоящее время в мире, и может поразить цель на расстоянии 1000 миль (1600 км) в пределах 14 дюймов (35,5 см) от центральной точки», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

Он не сообщил, когда это гиперзвуковое оружие будет готово.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предполагается, что речь шла о ракете AGM-183A.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой разработке США.