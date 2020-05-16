Эксперт распознал «супер-пупер-ракету» Трампа

Говоря о «супер-пупер-ракете», глава американского государства Дональд Трамп имел в виду AGM-183A, никакого прорыва тут нет, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Я так понимаю, речь идет о гиперзвуковой ракете, которую разрабатывают ВВС США по программе AGM-183A», – приводит его слова ТАСС.

По расчетам американцев, эта ракета «должна развивать максимальную скорость до 20 Махов, ее оценочная дальность стрельбы составит порядка 900 км», сообщил Мураховский.

Как он пояснил, речь идет об «аэробаллистической ракете», которая «стартует с воздушного носителя». Твердотопливная ступень обеспечивает разгон, дальше «летит сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории». Для создания ракеты используются известные технологии и материалы.

Мураховский усомнился в способности боевой части сохранять высокую скорость на высоте ниже 4–5 км. Скорее всего, Трамп, говоря о ее скорости, имел в виду полет с ускорителем в стратосфере. Управляемого полета на скорости около 20 скоростей звука США вряд ли добьются.

По мнению эксперта, «пока такие заявления больше находятся в области хайпа и пиара».

Напомним, Трамп заявил, что США занимаются разработкой ракеты, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на сегодняшний день аналоги.

В июне ВВС США провели первые успешные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW). Ракету установили на внешней подвеске стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.

Газета ВЗГЛЯД сравнивала успехи России и США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица признавали, что Россия превзошла США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД