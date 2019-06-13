В США испытали гиперзвуковое оружие

Военные в США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

«Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A – своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)», – сказано в заявлении пресс-службы ВВС, передает ТАСС.

Там уточнили, что в испытаниях участвовал прототип ARRW, на котором были только сенсорные датчики, а боевой части не было. Также отмечается, что во время испытаний прототип «собирал данные об окружающей среде» и о самом полете, без проведения пусков.

В результате удалось собрать данные «о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете». В ведомстве пояснили, что «такой тип сбора данных необходим для всех систем вооружения ВВС, находящихся в стадии разработки».

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер рассказал, что разработка ARRW «проводится в сжатые сроки» совместно с американской корпорацией Lockheed Martin, получившей контракт от Пентагона в августе 2018 года. Ожидается, что ARRW будет готов к 2022 финансовому году (начинается в США с 1 октября).

Ранее в Германии заявили о преимуществе России в области гиперзвукового оружия. Однако экс-начальник главного штаба РВСН заявлял, что развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов без ограничения договорами будет способствовать наращиванию ядерных арсеналов.