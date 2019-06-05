Экс-глава штаба РВСН заявил об угрозе гиперзвукового оружия

Бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин заявил, что развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов без ограничения какими-либо договорами будет способствовать наращиванию ядерных арсеналов.

«Неограниченное развертывание дальнобойных высокоточных систем гиперзвукового оружия деструктивно влияет на стратегическую стабильность. Оно способно в определенной мере девальвировать потенциал ядерного сдерживания, а поэтому, чтобы этого не допустить, у стран-обладателей ядерным оружием возникает потребность в количественном наращивании ядерных вооружений», – сказал Виктор Есин на конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, передает РИА «Новости».

Он отметил, что при неограниченном развертывании гиперзвукового оружия процесс ограничения и сокращения ядерных вооружений будет невозможен, однако пока эта тема остается гипотетической. Так как о сроках принятия на вооружение российской гиперзвуковой ракеты «Буревестник» «сказать что-либо конкретное не представляется возможным, поскольку работы по ее созданию только начаты».

«Буревестник» – новейшая система оружия, о ее разработке объявил Владимир Путин в 2018 году. По данным Минобороны России, эта межконтинентальная крылатая ракета практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.

Как отмечали российские военные, низколетящая малозаметная крылатая ракета «является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО».

Агентство со ссылкой на экспертов конференции отмечает, что сейчас американская ПВО-ПРО бессильна перед угрозой «Буревестника», однако, они уточнили, что США направляют большие средства на разработку своего оружия.

«Для меня самым трагическим последствием нынешней ситуации стало то, что она открыла дорогу для ядерной гонки вооружений», – сообщил почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о недостатках и достоинствах лазерного и гиперзвукового оружия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД