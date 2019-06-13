В Германии рассказали о российском «оружии конца света»

Немецкие СМИ заявили о лидерстве России в гонке вооружений и назвали российскую противоракету ПРС-1М оружием конца света.

По данным журнала Stern, Россия располагает преимуществом в области гиперзвукового оружия, что дает право говорить о лидерстве Москвы в гонке вооружений.

«Эта противоракета создана на случай возможной ядерной войны и предназначена для перехвата ракет США и защиты Москвы и других городов», – отмечает журнал.

Издание также называет ракету самой быстрой в мире. «ПРС-1М – настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», – резюмирует журнал.

ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Первые испытания противоракеты прошли в феврале прошлого года. Она способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час. Ранее СМИ сообщали, что ПРС-1М может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах от пяти до пятидесяти километров.