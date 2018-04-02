Появились подробности об испытанной новой российской противоракете

В понедельник российские военные испытали модернизированную противоракету ПРС-1М, которая обладает существенно улучшенными характеристиками по сравнению со своими предшественниками, рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Испытание модернизированной противоракеты ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган осуществляется в рамках проходящей плановой модернизации системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, это модернизированная противоракета, производство которой фактически воссоздано заново. Она должна прийти на смену группировке противоракет, которые являются основной существующей системы А-135 ПРО Москвы, добавил Коротченко.

Эксперт отметил, что успешность испытаний этой противоракеты показывает, что концерн «Алмаз-Антей» в полном объеме реализовал тактико-технические требования, предъявляемые Минобороны.

«В результате ракеты ПРС-1М обладают существенно улучшенными характеристиками по скорости, дальности и эффективности перехвата», – заключил Коротченко.

Ранее сообщалось, что на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане состоялись испытания новой модернизированной ракеты российской системы ПРО.