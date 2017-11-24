Российские военные испытали новую ракету системы ПРО

На полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане состоялись испытания новой модернизированной ракеты российской системы ПРО, сообщили в Минобороны.

По словам заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерала-майора Андрея Приходько, противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время, передает РИА «Новости».

Как отмечает официальный печатный орган Минобороны газета «Красная звезда», система ПРО предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения.

Напомним, в феврале Минобороны отчиталось об успешных испытаниях ПРО А-235 «Нудоль». Еще один пуск, о котором подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД, состоялся в ноябре минувшего года.