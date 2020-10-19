В США похвастались способной «обстреливать Москву» пушкой

Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет «обстреливать Москву», пишут СМИ.

Журнал допускает, что с появлением SLRC в США может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа «Монтана». «Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтана», находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», – приводит РИА «Новости» текст статьи Popular Mechanics.

О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в Аризоне – до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со «стратегических» позиций, недосягаемых для ответного удара. Потенциальные цели новой сверхдальнобойной пушки, по мнению экспертов – объекты в России или Китае. Не исключено, что американцы разместят суперорудия в Польше, Прибалтике или Корее.

Напомним, издание The Drive раскрыло характеристики новой гиперзвуковой ракеты США. Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) сможет развивать скорость до 6,5-8 Махов.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в США разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он также говорил, что новейшие американские гиперзвуковые ракеты смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров с расстояния 1,6 тыс. километров. Трамп назвал ее «супер-пупер-ракетой».

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