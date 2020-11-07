На Украине новый государственный переворот

Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением.

На крючке налоговых деклараций

Это Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). В НАПК чиновники и депутаты подают свои налоговые декларации. Если в них находятся какие-то «неточности», материалы передаются для расследования в НАБУ. Если обнаруживается факт правонарушения, дело передается в САП для формирования обвинения, а затем – в ВАКС для судебного разбирательства и вынесения приговора. Все прекрасно понимают, что чиновники и депутаты воруют, поэтому выделение таких особых органов могло бы показаться неплохой идеей. Если бы не одно «но»: за все прошедшие годы данная система не посадила за коррупцию вообще никого. И это понятно. Создавались эти органы не для борьбы с мздоимством, а для контроля американцами украинской власти. Раз любого можно посадить за его налоговую декларацию, значит, он на крючке.

Яркий пример того, что Украина не контролирует все эти НАПКи и ВАКСы случился этим летом. Конституционный суд Украины признал назаконным назначение главы НАБУ Артема Сытника. В Конституции Украины черным по белому написано, что решения и выводы Конституционного суда являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. И что? Сытник остался на месте. Действительно, не вы назначали, не вам снимать. Тогда Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований (что-то вроде Следственного комитета РФ) открыть против Сытника дело за невыполнение решения Конституционного суда. Дело открыли и Окружной административный суд Киева (ОАСК) постановил уволить Сытника с его должности. А кто будет увольнять? Министр юстиции Денис Малюська отказался это делать, поскольку, по его словам, «вопрос, является НАБУ органом исполнительной власти или нет, однозначно и до конца не решен». Зато НАБУ осенью взяло и объявило в розыск главу ОАСК судью Павла Вовка по подозрению в «создании преступной организации с целью захвата власти».

Вот и выходит, что для решения вопросов с вышеперечисленными антикоррупционными органами есть смысл обращаться только в одно место – американское посольство. Но Конституционный суд сгоряча решил еще раз попробовать показать, что он является органом власти на Украине и в конце октября отменил уголовную ответственность за нарушения в налоговых декларациях.

Посольство США намекнуло, что так поступать нехорошо, поскольку это не соответствует стремлению Украины в цивилизованный мир и всякое такое. Да и вообще, хотите спрыгнуть с крючка и быть самостоятельными – забудьте про кредиты. Упомянутый выше Артем Сытник очень удивился и спрогнозировал, что теперь придется закрыть множество антикоррупционных дел по внесению недостоверных данных в декларации. И да, за то недолгое время, пока господа стояли, разинув рты от вопиющей наглости своей колониальной администрации, ВАКС действительно закрыл дело против экс-губернатора Запорожской области Константина Брыля, который «забыл» отметить в налоговой декларации четыре автомобиля «Мерседес» и один «Лэнд Ровер».

Переворот жесткий и переворот мягкий

Но долго ступор тянуться не мог. Разозлившись из-за взбучки в американском посольстве, президент Зеленский обозвал Конституционный суд почему-то «судом кенгуру», а судей «чертями». После чего в ночь с 29 на 30 октября он внес в Верховную раду законопроект об увольнении всех членов Конституционного суда. Проблема только в том, что у Рады нет таких полномочий, а увольнять судей КСУ могут только сами судьи КСУ двумя третями голосов. В парламенте задумчиво почесали затылки не только оппозиционеры, но и некоторые члены правящей партии «Слуга народа». Все-таки Америка далеко, а свержение конституционного строя – это уголовная статья со сроком наказания до 10 лет с конфискацией. Конечно, на Майдане в свое время все получилось, но сейчас-то зачем?

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Спикер Дмитрий Разумков быстро смекнул, что президент слегка не в себе и предложил альтернативу – судей не увольнять (по закону это просто невозможно), но отложить на два месяца исполнение решения КСУ, чтобы разработать новый законопроект об электронном декларировании, который не будет противоречить Конституции. Все это замечательно, только откладывать исполнение решения КСУ нельзя точно также, как и увольнять его судей. Поэтому Рада, конечно, восприняла предложение Разумкова более комплиментарно, чем Зеленского, но проголосовать за такое – тоже подвести себя под уголовную статью.

Тем временем засуетилась Европа. Венецианская комиссия и Группа государств против коррупции (GRECO) прислали письмо, где отметили, что судьи, конечно, неправы, но нарушать принцип разделения властей и увольнять их решением парламента нельзя. Делайте, что хотите, но приводите вашу борьбу с коррупцией в соответствие с международными стандартами. Если нет, будут последствия.

Однако поскольку посольство США страшнее, чем Евросоюз, Зеленский еще до официального заявления для украинских СМИ написал в блоге Financial Times, что разгон КСУ – единственный выход, поскольку «удар российских марионеток по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить достижения революции достоинства, украинского сообщества и западных партнеров».

Появление «агентов Кремля» не в первый день кризиса – уже прогресс. При Порошенко до этого додумались бы сразу. Впрочем, учитывая, что львиная доля судей КСУ назначалась при Порошенко, который имеет на них до сих пор серьезное влияние, становится не совсем понятно, кто же в данной ситуации больший «агент Кремля».

Над Украиной безоблачное небо

Как бы там ни было, а в понедельник надо голосовать. Представитель Зеленского в КСУ Фёдор Вениславский прямо с трибуны Верховной рады задвинул настолько прекрасную речь, что кое-что из нее просто необходимо процитировать для понимания всего масштаба трагедии.

«Сегодня, прямо сейчас, страна-агрессор, Российская Федерация, осуществляет очередное наглое нападение на основы украинской государственности. Сегодня объектом их атаки стали основополагающие, фундаментальные ценности, которые граждане Украины отстаивали во время «революции достоинства». Это патриотизм и порядочность. Патриотизм стал объектом нападения Российской Федерации с целью разрушения основ украинской государственности. О чем идет речь? Российская Федерация при помощи агентов своего влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в Конституционном суде Украины признание неконституционными базовых основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины. А именно антикоррупционных законов».

Воззвания к патриотизму и ценностям «революции достоинства» почему-то все равно не убедили депутатов поддержать антиконституционный законопроект. Где-то даже послышался шепот об импичменте. Для пущей убедительности Зеленский записал и разослал парламентариям грозное аудио-обращение, достойное уст самих Франко или Пиночета.

«Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. Время требует от нас правильных эмоций и смелости ... Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за свою политику. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб. История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать», – заявил президент.

На следующий день Зеленский появился в эфире ток-шоу на телеканале связанного со структурами Сороса олигарха Пинчука и в запале наговорил себе на уголовную статью.

«До начала программы мы говорили, и я напомнил о Януковиче, – произнес Зеленский. – А где было написано в Конституции, что президент лишается своих полномочий из-за бегства? Нет такого? Нет. Но объявили, решение приняли. Мало того – объявили выборы. И правильно сделали! Я поддерживаю. Мы всегда тогда сидели у экранов телевизоров, и все поддерживали. Потому что это правильное решение, потому что оно защищает государство. Сейчас происходит то же самое».

Получается, что действующий президент публично признал события 2014 года государственным переворотом, поддержал его и предложил повторить. Затем он сделал недвусмысленный намек, что распустит Раду, если он не примет закон о разгоне Конституционного суда. В этот момент должны были бы зааплодировать «агенты Кремля» Медведчук и Порошенко, поскольку при досрочных выборах их партии получат гораздо больше мест в парламенте, чем они имеют сейчас.

Суд наносит ответный удар

Судьи слушали гневные речи президента, смотрели из окон на толпу бродячих националистов, которые с криками про «зраду» и Путина жгли дымовые шашки и забрасывали здание КСУ презервативами, и тоже психанули. Судья Игорь Слиденко заявил, что попытка силой захватить здание суда будет расценено как узурпация власти и приведет к войне и распаду Украины, а также отметил, что Зеленский призывает депутатов к свержению государственного строя. После этого КСУ объявил, что рассмотрит на предмет конституционности законы о рынке земли и о языке. Для понимания, продажа земли иностранцам – это то самое, ради чего грантовые структуры так настойчиво заводили своих людей в правительство Украины. Ну а закон о языке – это тот самый закон о тотальной насильственной украинизации, который не понравился ни ООН, ни Венецианской комиссии. «Патриоты» от такого поворота потеряли дар речи. Ведь это уже похоже не на руку коварного Путина, а на самого Его целиком в кресле главы КСУ.

4 ноября Конституционный суд представляет проект решения по рынку земли, где сказано, что все земельные вопросы могут решаться только на референдуме, земля принадлежит народу и не может продаваться, иностранцы не могут быть собственниками украинской земли. Как иностранцы не могут? А ради чего тогда стоял Майдан? Как же достоинство, ценности и все такое прочее? Как же кредит МВФ, условием получения которого был именно закон о земле? Ставки возрастают до небес. Рынок земли и кредиты – это в каком-то смысле даже больше, чем крючок антикоррупционных органов. Кто победит, взбрыкнувшие украинские олигархи или вашингтонский обком с местными грантоедами?

Ставки растут. На Украине пахнет очередным государственным переворотом.