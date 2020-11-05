Минфин Украины предупредил о возможных проблемах с МВФ

МВФ может потребовать от Украины досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко.

«Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды», – передает «Минфин» его слова.

Марченко подчеркнул, что Киев выполнил четыре из десяти структурных критериев программы с МВФ. Так, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%.

«Наконец запущен рынок газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой – созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК «Нафтогаз» и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний», – отметил он.

Министр также добавил, что по еще двум критериям Украина завершает работу. «Нацбанк внесет в парламент законопроект о банках и банковской деятельности. А еще МВФ интересуют средства фонда COVID-19 – каким образом и на какие нужды они используются. Поэтому мы уже начали аудит этого фонда, хотя это не является структурным условием 2020 года. В целом мы максимально придерживаемся всех сроков по выполнению наших обязательств», – подытожил Марченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада».

По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.