Эксперт: На Украине начался конфликт ветвей власти

«Уже можно говорить о незаконной попытке президента повлиять на КС. Правда, я не уверен, что парламент поддержит Зеленского в этот раз», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал заявление главы Конституционного суда Украины, обвинившего президента Зеленского в попытке государственного переворота.

«В Раде многие считают, что решение КС по антикоррупционным нормам, может, и неправильное, но отменять этот вердикт и тем более разгонять суд нельзя. Вывод: инициатива Зеленского по КС не разрешает кризис, а только усугубляет его», - говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Заявление главы КСУ Тупицкого о том, что в решении Зеленского по КСУ есть признаки конституционного переворота – очень резкое. Третья власть Украины вступила в лобовой конфликт с первой. Впрочем, конфронтация между ними назревала давно. КСУ за последний год отверг пять из десяти инициатив президента. При этом куда лучше КСУ работает с Верховной радой, чьи законы судьи обычно одобряют», - говорит политолог.

Бортник напомнил, в составе КСУ – 18 судей. По Конституции, шестеро из них назначает президент, шестеро – Верховная рада, еще шестеро делегируются съездом судей Украины. По мнению эксперта, Зеленский теоретически может лишь использовать свое право назначать шестерых членов КС для роспуска текущего состава КС, и тогда уже его назначенцы «изнутри» суд могут инициировать его роспуск, но на это потребуется много времени. Просто так выгнать действующих судей президент права не имеет, напоминает Бортник.

«Для прекращения полномочий одного только судьи КС нужны исключительные основания, как-то: смерть, признание судом виновным в совершении преступления, достижение 70-летнего возраста, отказ от украинского гражданства, добровольная отставка. Таких оснований, как «недоверие президента» или «неправильное решение», в статьях Конституции по КС нет», - говорит эксперт.

По его словам, любое решение президента по роспуску КС может быть потом обжаловано в любом суде общей административной юрисдикции. «И такое обжалование только усугубит конфликт между КС и президентом», - говорит Бортник.

Напомним, в пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции». Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий после этого сообщил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также заявил, что не собирается уходить в отставку.

По данным Тупицкого, в Верховной раде уже набралось необходимое количество голосов за прекращение полномочий КС. «В Верховной раде уже нашли голоса за государственный переворот – за прекращение полномочий Конституционного суда Украины. Мы в правовом государстве живем или нет?», – возмутился Тупицкий.

Позднее стало известно о том, что украинское Госбюро расследований (ГБР) возбудило против Тупицкого, уголовные дела о государственной измене и о самовольном занятии участка в Крыму, передает РИА «Новости».

Глава ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что Конституционный суд готовится отменить закон о языке (также известный как закон о тотальной украинизации) и закон о продаже земли.

Бортник считает заявление Новикова не более чем «страшилкой». «Не знаю, откуда такая информация у главы НАПК, он этого не может знать, потому что решений по этим делам еще не объявлено. Скорее всего, это просто вброс, направленный на мобилизацию общественного мнения против Конституционного суда, а также на усиление давления Запада на президента Украины по этому поводу», – поделился политолог.

По мнению Бортника, не следует думать, будто в КС заседают скрытые сторонники Виктора Януковича, симпатизирующие России. «В составе КС осталось только три человека, назначенных до майдана. Основная масса судей, в том числе и те, кто голосовал во вторник по поводу антикоррупционных решений, были назначены уже после Майдана», – заключил Бортник.

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