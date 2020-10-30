Глава КС Украины отказался уходить в отставку

Глава украинского Конституционного суда (КС) Александр Тупицкий сообщил, что не планирует уходить в отставку после внесения президентом страны Владимиром Зеленским проекта закона о прекращении полномочий состава КС.

«Такого требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал. Если такое есть, то оно должно быть мотивировано, чтобы я разобрался, и суд (подтвердил), что проблема во мне, тогда мы это решим объективно на специальном заседании Конституционного суда Украины», – цитирует Тупицкого РИА «Новости».

Глава КС подчеркнул, что не уйдет в отставку по чьему-либо требованию. «Речь идет об отмене всего состава Конституционного суда, поэтому пока такой вопрос не возникал. Если будет такой ультиматум, я вас приглашу и мы обсудим, что я делаю не так. А по требованию того или иного лица, принеся клятву народу Украины, я не собираюсь это делать», – сказал он.

Он также обратился лично к Зеленскому. «Хочу обратиться к президенту. Мы, Конституционный суд, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его, или как он определит, в любом формате – с журналистами, потом без журналистов... надо убрать искусственный конфликт, он никому не нужен», – сказал Тупицкий.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции». Тупицкий после этого сообщил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.