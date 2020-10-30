Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота

Законопроект президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий текущего состава Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота, заявил председатель КСУ Александр Тупицкий.

«Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, который имеет признаки конституционного переворота на Украине, я это ответственно заявляю», – цитирует РИА «Новости» Тупицкого. По его словам, законопроект нарушает две нормы украинской конституции.

Также в Конституционном суде Украины отметили, что антикоррупционная реформа важна, но для ее реализации нужно эффективное законодательство.

«По мнению Конституционного суда Украины, антикоррупционная реформа на Украине стала неоспоримым требованием общества. Однако как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности», – говорится в заявлении.

Отмечается, что суд пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, «делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы – невозможным установление круга их адресатов».

В заявлении суда указано, что к ответственности за умышленное непредоставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили эту обязанность.

«Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 основного закона Украины, в частности, такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона. Из приведенных позиций Конституционного суда Украины усматривается, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность», – подчеркнули в суде.

Кроме того, глава КС заявил, что вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о возможной причастности к деятельности преступной организации в качестве свидетеля, но не придет на него.

Он отметил, что дело, по которому его вызывают, расследуется уже семь лет и его дважды по нему допрашивали. «Если бы там было подозрение, я бы там был уже под подозрением... Я спросил у следователя: «Вы убедились, что я не причастен к этому?» Ответ следователя: «Никто о вас ничего не сказал», – сказал Тупицкий.

«Я прошу вас не удивляться, что не явлюсь на допрос. Почему? Фактически обнародовано мне подозрение, какой же я свидетель после этого?» – добавил он.

Во вторник Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующим основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», в частности о необходимости опубликования чиновниками электронных деклараций и их проверки.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».