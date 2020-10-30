Зеленский предложил прекратить полномочия всех судей КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

В документе, опубликованном на сайте Рады, содержится три статьи. Первые две – «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах» и «Восстановление конституционного судопроизводства». Третьей определяется вступление его в силу на следующий день после опубликования в «Голосе Украины».

Зеленский просит признать решение КСУ от 27 октября «ничтожным» и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов, говорится в тексте документа.

Речь идет о решении, которым КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и системы электронного декларирования.

Законопроект Зеленского предусматривает, что закон Украины «О предотвращении коррупции» и уголовный кодекс Украины будут действовать в старой редакции, то есть той, что действовала до принятия КСУ решения от 27 октября. Также Зеленский выступает за прекращение полномочий всех судей.

«Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020(393/20), прекращаются со дня вступления в силу этого закона», – говорится в тексте документа.

Ранее экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране, заявив, что «Украина как лоскутное одеяло трещит по швам».