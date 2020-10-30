На Украине признали, что страна «трещит по швам»

Экс-министр юстиции Украина Елена Лукаш прокомментировала итоги местных выборов в стране.

По ее мнению, успех региональных партий указывает на отсутствие в стране политической партии государственного масштаба, и в этих условиях продолжится «феодализация» Украины.

«Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина» слова Лукаш.

Бывший министр отметила, что жители регионов страны, тяжело пережившие экономические последствия пандемии коронавируса, больше не надеются на центральную власть и полагаются на местных лидеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления 25 октября инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».

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