Экзитпол: Украинцы поддержали легализацию каннабиса и пожизненное для коррупционеров

Большинство участников опроса в рамках местных выборов на Украине поддержали сокращение числа депутатов Верховной рады с 450 до 300, легализацию каннабиса и введение пожизненного заключения для коррупционеров, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».

«Сокращение количества депутатов: здесь поддержка абсолютная – 95% среди тех, кто принял участие в опросе, так считают, и 81% тех, кто не принимал участие в опросе президента, также поддерживают эту инициативу», – сообщил директор группы Алексей Антипович, передает РИА «Новости».

Кроме того, «среди тех, кто принял участие в выборах и принял участие в опросе, 81% поддерживает введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. … При этом среди тех, кто не принял участие в опросе президента, поддержка (этого вопроса) только 63%», – сообщил Антипович.

Также право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддерживают 78% граждан, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 10%.

Одновременно «легализацию каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных поддерживает 70% тех, кто принимал участие в выборах и в опросе президента и только половина тех, кто не принимал участия в опросе президента. Примерно каждый четвертый опрошенный против легализации медицинского каннабиса.

В то же время создание свободной экономической зоны в Донбассе поддерживают только 45% граждан Украины, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 43%. По данным exit poll, еще 12% граждан отказались предоставить ответ.

Всего участие в общенациональном опросе президента Украины Владимира Зеленского приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы, 33% воздержались, свидетельствуют данные exit poll группы «Рейтинг».

Президент Украины Владимир Зеленский в день выборов в органы местного самоуправления инициировал проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. В частности, украинцам предложили ответить на вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что целью опроса Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.