Тимошенко предположила, кто «заказал» вопрос Зеленского о наркотиках

Целью опроса президента Украины Владимира Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей, выразила мнение лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Все эти вопросы уже выяснены и определены в обществе. Но весь этот шум-тарарам, все эти информационные предлоги и опросы в день голосования организованы ради одного вопроса – это вопрос легализации наркотиков на Украине. Я не хочу сейчас делить наркотики на легкие и тяжелые, наркотик – это наркотик», – передает РИА «Новости» ее слова на брифинге.

Тимошенко посчитала, что вопрос легализации медицинского каннабиса говорит о начале плана, согласно которому Украину в Европе сделают центром наркоторговли и работы наркокартелей. По ее мнению, этот опрос организован именно по заказу наркокартелей, и дальше власть намерена принять закон о легализации наркотиков, в частности марихуаны.

«И параллельно с таким опросом о легализации наркотиков, конкретно марихуаны, выпускается указ о передаче 2 млн гектаров государственной земли госзапаса, которая гарантировала продовольственную безопасность государства на местном уровне, где покупатели уже определены заранее... И теперь в комплекте, я понимаю, что эти 2 млн гектаров земли золотых черноземов будут отданы под марихуану и все это будет делаться на базе больших глобальных наркоструктур», – добавила она.

Представитель партии также отметила, что «один такой опрос будет стоить более 150 млн гривен (5,2 млн долларов).

Так, Тимошенко призвала Зеленского публично сообщить, кто спонсирует опрос.

Она также заявила, что опрос является незаконным и антиконституционным, и добавила, что ее партия намерена обратиться в Центризбирком за разъяснением.

Кроме того, по ее словам, она намерена обратиться ко всем политсилам в парламенте с предложением попытаться 20 октября принять в Верховной раду Украины постановление о запрете проведения опроса во время выборов.

Также Тимошенко призвала украинцев не принимать участие в опросе во время местных выборов.

Ранее сообщалось, что в четверг советник президента Украины Михаил Подоляк озвучил пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Это вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Кремль, в свою очередь, пообещал отреагировать на инициативы Киева по выполнению минских договоренностей, а не на планы обсуждения гарантий Будапештского меморандума.

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