Кремль обещал реагировать на инициативы Украины по исполнению минских договоренностей

Кремль будет реагировать на инициативы Киева по выполнению минских договоренностей, а не на планы обсуждения гарантий Будапештского меморандума, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать, как Москва реагирует на планы Киева включить вопрос об обсуждении на международном уровне гарантий Будапештского меморандума во всеукраинский опрос, пресс-секретарь российского лидера заявил, что «Кремль готов реагировать на инициативы Украины по реализации минских договоренностей».

«Это то, что с нашей точки зрения очень нужно для украинского народа– передает ТАСС слова Пескова. Он не стал давать дополнительные комментарии на эту тему.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что всеукраинский опрос, который проведут в стране в день местных выборов 25 октября, будет в частности включать вопрос об обсуждении на международном уровне гарантий Будапештского меморандума, который был подписан в 1994 году и дал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД