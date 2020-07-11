Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...

Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
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              Павел Волков

              Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

              Павел Волков
              публицист
              		 11 июля 2020, 16:20

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              За несколько лет открытого террора украинские олигархи обезопасили себя от поглощения российскими, а западные ТНК обеспечили себе полный доступ к украинской экономике. «Дьявол для грязной работы» сделал свое дело и больше не нужен. Для резких радикальных мер парламентская буржуазная демократия не слишком подходит, но в долгосрочной перспективе она гораздо надежнее фашизма.

              Тем более, что все сильнее звучат голоса международных правозащитных организаций о массовых политических репрессиях, тайных тюрьмах СБУ, убийствах журналистов и политиков, запугивании оппозиционных СМИ, культурной дискриминации нацменьшинств. Это все не добавляет рукопожатности, маргинализирует выше критического предела украинское правительство, а за ним и бизнес, который хочет зарабатывать деньги если не в Европе, то хотя бы с Европой.

              Чилийский сценарий

              Единственный доступный выход из ситуации – чилийский сценарий. Диктатора Пиночета не свергали красные партизаны. Его просто переизбрали и в 1990 году к власти в Чили пришли умеренные правые из христианских демократов. Еще 8 лет Пиночет оставался командующим сухопутными войсками, а затем против него завели множество уголовных дел, которые вяло тянулись до самой смерти диктатора в 2006-м. Так же переизбрали и «отца украинской нации» Петра Порошенко, который с упорством Катона Старшего твердит: «Донбасс должен быть разрушен» и будто гротескный дуче или каудильо обращается к своим адептам: «Порохобратья и порохосестры!».

              Не так важно, что нынешнее правительство проводит ту же политику, что и предыдущее. Для европейской картинки важно, что Зеленский по сравнению с «порохобратьями» выглядит чуть приличнее, ему хотя бы не стыдно пожать руку под телекамеры. Но достаточной для Европы видимости демократизации Украины все равно мешают два момента – официальный статус неонацистских вооруженных группировок и культурная дискриминация нацменьшинств.

              Фото: Анна Марченко/ТАСС

              Представьте себе такую же как сейчас, во всех смыслах уходящую «гэть от Москвы», Украину, но в которой запрещены праворадикальные банды и предоставлены равные права для русских и русскоязычных. Как в данном случае будет Европа видеть происходящее на Украине? Да, есть Порошенко со своей кровожадной сектой «25%», но его же судят. Да, есть убийство журналиста Бузины, но убийц из группировки С14 судят. Да, есть зарезавший человека в Одессе экс-правосек Стерненко, но и его судят. Все как у всех, ничего из ряда вон выходящего.

              Скрипач не нужен

              17 июня оппозиционная Партия Шария провела в Киеве крупный митинг против насилия над журналистами.  Сразу после этого праворадикальная партия «Нацкорпус» (политическое крыло полка «Азов») объявила «сафари» на членов партии Шария. Националисты назначили денежное вознаграждение тому, кто снимет на видео процесс нападения и избиения оппозиционеров. За прошедшие несколько недель «эскадроны смерти» нападали на людей в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкассах, Виннице, Житомире. Многие пострадали, а двое попали в реанимацию на грани жизни и смерти.

              Полиция завела гору уголовных дел и даже произвела задержания бандитов в Житомире, Черкассах и Виннице. Все задержанные – члены неонацистских группировок и партии «Нацкорпус» – находятся под мерой пресечения. Считается, что данную группировку курируют из ведомства министра МВД Авакова, поэтому штурмовики очень удивились, что их задерживают и даже судят. По всей видимости, дяде Вове объяснили, что «скрипач не нужен, он только лишнее топливо жрет».

              2 июля главарь «Нацкорпуса» Андрей «Белый вождь» Билецкий с трибуны киевского митинга заявил, что, по его информации, праворадикальную партию хотят запретить как террористическую организацию. Это же подтвердил и Анатолий Шарий в своем телеграм-канале, правда, добавив, что вместе с «Нацкорпусом» собираются запретить и партию Шария «якобы чтобы показать свою незаангажированность». Разговоры об этом небеспочвенные, поскольку беспрецедентный с 2014 года террор, который штурмовики развязали на улицах городов Украины вызвал и продолжает вызывать широкую реакцию в Европе.

              Так, спикер Межпарламентской комиссии по правам человека (IPKM) и депутат Бундестага Вальдемар Гердт написал обращение к парламентам стран, входящих в организацию, с просьбой обратить внимание на творящееся беззаконие. Комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович в своем письме обещала взять под контроль ситуацию и при первом же своем посещении Украины поставить вопрос перед правительством. Соответствующее письмо президенту Зеленскому написал депутат Бундестага и член ПАСЕ Андрей Хунко. Управление комиссара ООН по правам человека собирает информацию о нападениях и готовит отчет. Заявления сделали русское отделение международного ПЕН-центра и финский Комитет мира.

              Конечно «Нацкорпус» не единственная неонацистская организация на Украине, но сегодня это самая большая подобная организация, имеющая политическую партию и т.н. боевое крыло. Так что ее запрет будет отличным поводом как для Европы, так и для внутриукраинской пропаганды сказать: «На Украине нет фашизма, а сторонники этой идеологии преследуются по закону».

              Долой шпрехенфюрера!

              Что касается русского языка, то прямо сейчас Конституционный суд рассматривает иск оппозиционных партий касательно неконституционности порошенковского закона «О функционировании украинского языка как государственного».

              Согласно этому закону до 2030 года русский язык полностью исключается из трудовых отношений, политики, образования, науки, культуры, СМИ, сферы обслуживания. Также законом вводится должность языкового омбудсмена (шпрехенфюрера, как его назвали в народе) с полномочиями штрафовать за использование русского языка вплоть до внутренних совещаний в частных компаниях.

              Данный закон дискриминирует граждан по языковому признаку и сужает содержание и объем существующих прав и свобод, что Конституция делать не позволяет. Также этого не позволяет делать ратифицированная Украиной Языковая хартия, которая по юридической силе идет после Конституции и стоит выше любого закона. Закон раскритикован Венецианской комиссией как нарушающий международные соглашения и права человека.

              Конечно не все так просто, потому что у власти находится много идейных русофобов или просто сумасшедших. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русского языка как второго государственного у нас быть не может «не потому, что его не надо изучать», а потому, что «его не надо знать». Или, что более важно, судья Конституционного суда Игорь Слиденко сказал, что «термин русскоязычные граждане – это часть доктрины Путина».

              Звучит совершенно безумно, но такие люди принимают решения. Также никакого неравенства в вышеупомянутом законе не видит и представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. Однако постоянный представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря призвала при решении вопроса о конституционности закона учитывать выводы Венецианской комиссии и не опираться на нынешнее состояние отношений с Россией, политический контекст и евроустремления Украины. Так что отмена самых диких положений данного закона вообще не исключена. Отменили же порошенковское положение в Уголовном кодексе о безальтернативном содержании в СИЗО для подозреваемых в преступлениях против национальной безопасности. А это был ключевой момент для политических репрессиий.

              «Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Отстаивать их законно и с привлечением европейских международных структур. А что самое главное – делать это не слишком боясь безнаказанного удара битой по голове от какого-нибудь наци. В новых ожидаемых условиях русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию наподобие Русского союза Латвии.

              По крайней мере, сочувствующие люди из Европы предлагают именно такой путь, как самый эффективный. Мы хотели быть государствообразующими, а не нацменьшинством. Да только кому какое дело до того, что мы хотели? И если сегодня перед нами открывается именно такая дорога, почему бы ее не пройти?


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