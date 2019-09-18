Запад проиграл Украину олигархам

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Как потрясения на рынке нефти скажутся на рубле

Эксперты ждут благоприятной осени для нефти и рубля Фото: Егор Алеев/ТАСС
Атака дронов на крупнейший нефтяной завод Саудовской Аравии помогла нефти пойти вверх. Однако черное золото не рвануло к 100 долларам за баррель – оно не доросло даже до 70 долларов. Причина этого: никто не понимает, насколько серьезны последствия произошедшего. А поэтому эксперты все еще не исключают скачка нефти ввысь. Правда, к резким изменениям курса рубля это не приведет.  Подробности...
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Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
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Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
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Американская разведка послала шифровку российским коллегам

На фото – дачный комплекс российского посольства под Вашингтоном. Именно здесь, по мнению американцев, были установлены некие «шпионские устройства»Фото: кадр из видео
В Соединенных Штатах продолжают клеймить российскую разведку и рассказывать, как она обыгрывает ФБР, в том числе с помощью новейших технических достижений. В нашумевшей публикации интересно не только то, что ровно те же самые методы использует в Москве ЦРУ. Важнее многочисленные детали, разбросанные по тексту и предназначенные для того, чтобы дать сигналы специалистам. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...

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              Запад проиграл Украину олигархам

              Глеб Простаков
              журналист
              		 18 сентября 2019, 20:30

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              Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Превратив Украину в АнтиРоссию, способствуя разрыву экономических и ментальных связей, США и Европа взвалили на себя ответственность за поддержание страны, лишенной суверенитета. Однако, сменить украинскую зависимость – от финансовой, военной и иной помощи – на непосредственное управление, чтобы, как минимум, удешевить, а как максимум – перевести клиента на самоокупаемость – никак не удается. Раз за разом Запад терпит поражение в борьбе с украинскими элитами, присягающими этому Западу на верность.

              Да, иностранные корпорации и государственные агенты являются одними из «акционеров» украинской власти. Но это далеко не контрольный пакет. В украинском правительстве – много людей из грантовых структур, содержащихся на деньги организаций вроде USAID. Да и молодой премьер Алексей Гончарук – выходец из такой же грантовой организации под названием «Офис эффективного регулирования». Но должность премьера в нынешней украинской системе политических координат ничтожна. Ни премьер, ни отдельные министры, за исключением разве что главы МВД Арсена Авакова, не принимают окончательных решений. Тот же Аваков – фигура несравнимо более масштабная, чем глава правительства Гончарук. И в этом смысле никакой вертикали власти на Украине нет и в помине.

              Все смешалось в доме Зеленского. Фотографии с недавней встречи президента, главы его администрации и премьера с бизнесменом Игорем Коломойским даже на визуальном уровне продемонстрировала, кто кому начальник, а кто подчиненный. По одну сторону – молодой премьер, глава и первый замглавы Офиса президента и сам Зеленский сидят с ручкой и листом бумаги наготове, на другой – вальяжный Коломойский, чувствующий себя в кабинете главы государства как дома.

              Ярчайший пример провальных попыток Запада поставить украинскую элиту в стойло – история с формированием параллельной судебной и правоохранительной власти. Речь идет об украинском аналоге ФБР – Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Высшем антикоррупционном суде. Создание обеих этих структур финансировали иностранные организации, и де-факто ими же какое-то время контролировались. Предполагалось, что с их полноценным запуском украинские топ-чиновники окажутся под колпаком параллельной силовой вертикали, контролируемой иностранными агентами, и оттого – станут полностью и безоговорочно управляемыми.

              Так вот, Петр Порошенко до последнего оттягивал запуск работы Антикоррупционного суда, дотянув решение этого вопроса до выборов, которые благополучно проиграл. Порошенко также добился дискредитации главы НАБУ Артема Сытника при помощи его величества компромата, дезавуировав влияние несостоявшегося украинского ФБР на свое окружение в период своего президентства. Владимир Зеленский пошел еще дальше, предложив внести в Конституцию изменения, которые подчинили бы ему и НАБУ, и Антикоррупционный суд. Взлелеянные США и чужеродные властные импланты, таким образом, вновь будут поставлены под контроль украинской элиты. В этом смысле хвост уже давно виляет собакой.

              Фото: facebook.com/president.gov.ua

              И причина этого совсем не в силе украинской власти, полной неожиданной решимости отстоять реальную независимость. Наоборот, причина в том, что никакой украинской власти нет вовсе – осталась ширма, оболочка, за которой спрятаны реальные бенефициары территории под названием Украина. Причем еще никогда прежде это не было настолько очевидно.

              Тот же Игорь Коломойский давно и прочно является частью корпоративного мира Запада. Его активы и влияние давно вышли за пределы Украины. А количеству и качеству недвижимости Коломойского в США и Европе может позавидовать любой технологический выскочка-миллиардер из Кремниевой долины.

              Казалось бы, после открытых выпадов всемогущего Рудольфа Джулиани, личного адвоката Дональда Трампа, в сторону Коломойского, коего он назвал не иначе как «криминальным олигархом», потребовав от Владимира Зеленского убрать его из своего окружения, последний должен бы сидеть тише воды, ниже травы. Ничего подобного. Притих именно Джулиани, когда Конгресс – вероятно не без усилий того же Коломойского – инициировал расследование о вероятном вмешательстве Трампа и его адвоката в дела Украины.

              Так Украина приобрела еще один незавидный статус вдобавок к имеющему статусу антироссийского тарана. Она стала площадкой внутриамериканских разборок, в которых теснейшим образом переплетены интересы олигархов, которых мы ошибочно называем украинскими. Тогда как на самом деле они давно стали транснациональными.


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