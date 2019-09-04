Синдром отмены государства

Взгляд
4 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
Разделы

Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
Перейти а раздел…

Липецкая область ищет бульдозеристов и чиновников

Игорь Артамонов (в центре) на одном из объектов крупнейшего налогоплательщика области, НЛМКФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Мы находимся в постоянном поиске чиновников – но не простых, а тех чиновников, которые любят людей». И. о. главы Липецкой области Игорь Артамонов рассказал спецкору газеты ВЗГЛЯД об управленческих парадоксах, а также о том, как повышать людям зарплаты, помогать бизнесу и переводить налоги из Москвы в регион. Подробности...
Перейти а раздел…

«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем опасна для России «дыра» на границе Белоруссии и Украины

Между Украиной и Белоруссией пограничники эффективнее пресекают нелегальный трафик сала, нежели оружияФото: Gleb Garanich/Reuters
Лукашенко во вторник заявил, что «наглухо закрыл» границу с Украиной. Позже выяснилось – граница работает в нормальном режиме, ее пересекают и люди, и транспорт. Речь же шла только о надежном заслоне для оружия, которое не должно попадать из Донбасса на территорию Белоруссии. Однако, как выясняется, и для него между двумя странами нет границ. А это уже угрожает безопасности России. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...

Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Лети в свой ад, голубка

Дмитрий Дабб, кинокритик
Российские телезрители назвали «Любовь и голуби» лучшей отечественной комедией. И это, товарищи, случай самоедства, поскольку речь идет о русофобском фильме, возможно, о самом русофобском из тех, которые можно увидеть на федеральном канале. Подробности...
Обсуждение: 145 комментариев
    Перейти а раздел…

    Европа потребовала от России нового покаяния

    Самые необычные уроки в школе

    Ангеле Меркель грозит бесславная отставка

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство России обескуражено заявлением Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне
              Тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не найденыНа Украине решили кардинально урезать полномочия главкома ВСУВозле авиабазы Хмеймим сбиты два ударных беспилотникаПутин привез премьера Индии на «Звезду»
              На «Красу Росгвардии» напали в ЕкатеринбургеРоскосмос и НАСА разошлись в оценках угроз для МКСАбэ захотел вывести переговоры о мире с Россией на новый уровеньРоссия подтвердила готовность к переговорам с Украиной и ЕК по газу
              Deutche Welle отказалась идти на комиссию Госдумы по вмешательству в выборыНовейший российский бронеавтомобиль подешевел на третьОдному из американских сенаторов после жалоб выдали российскую визуОрешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

              Главная тема


              Чем опасна для России "дыра" на границе Белоруссии и Украины

              «схожие с оригиналом»


              ВВС США понадобились макеты С-300

              США теряют контроль


              Вашингтон предупредили о ссоре с Берлином из-за «Северного потока – 2»

              «целостная картина мира»


              Экс-глава МИД Австрии рассказала о «вдохновляющих» беседах с Путиным

              Видео

              энергетический кризис


              Украина встречает зиму без угля и газа

              рост рождаемости


              Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

              модернизация АЭС


              Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

              пересмотр истории


              Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?


              Дмитрий Юрьев

              Синдром отмены государства

              Дмитрий Юрьев
              политолог
              		 4 сентября 2019, 09:28

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Владимир Зеленский съездил в Польшу и скоро поедет в США. Владимир Зеленский заявил о том, что мир на Донбассе очень скоро наступит, пленных обменяют. Владимир Зеленский уверен, что санкционный нажим на Россию – по просьбе Украины – очень скоро усилят, а Порошенко в принципе всё делал правильно, но медленно.

              Над Зеленским издеваются, его обвиняют, из-за него негодуют. Какой несерьёзный, мечущийся политик! Сейчас он продаст ридну нэньку клятым москалям. Сейчас он станет полным и окончательным бандеровцем. Як це так?

              Да совсем не так. Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. Эта голова на днях (27 августа) дала интервью изданию «Цензор.Нет».

              Я говорю об Игоре Коломойском. В интервью идеология нового режима была какой угодно: жестокой, подлой, русофобской, бандитской – но никто в здравом уме не назовёт эту идеологию невнятной или не существующей. Этот «свободный радикал», который заявляет о своей полной непричастности к абсолютно самостоятельному Зеленскому («у него нет и не будет своих новоявленных ахметовых, коломойских, пинчуков...»), предельно чётко разъясняет основные задачи власти, понимание пути Украины, первоочередные и стратегические задачи. Это – не только стёб наглого олигарха, это ещё и речь человека, имеющего право ставить такие задачи и добиваться их решения.

              И в эту идеологию вписывается и мятущийся Зеленский, и вся его партия-сериал, и всё, что происходит и ещё произойдёт на этой несчастной земле, в этом несостоявшемся государстве. А Зеленский – что Зеленский? В новом способе существования страны Украины место Зеленскому, как и в прежней его жизни, на подмостках. А вот о способе существования поговорим особо.

              Фото: Henrik Lehnerer/YAY/ТАСС

              Речь здесь идёт, хотя и в эмоциональном тоне, о вещах достаточно объективных. Об особенном способе организации жизни общества – внешнем управлении, в котором государство играет роль интерфейса, не обладающего вообще никакой субъектностью.

              Есть отдельный словарный запас советских времён – «марионеточное правительство», «банановая республика», неоколониализм — который применялся для описания режимов, находящихся под внешним управлением США (а раньше – нацистской Германии). В принципе, в последнее время об Украине тоже часто говорят, как об инструменте и сателлите США. Но не всё так однозначно. Потому что внешнее управление не обязательно осуществляется иностранным государством. Оно может работать и внутри страны. Главное, что оно внешнее, чужое как по отношению к государству, так и по отношению к народу.

              Фактически именно такой была номенклатурная система в СССР. Первым лицом в стране был генеральный секретарь ЦК КПСС, первыми лицами на всех остальных уровнях – первые секретари соответствующих комитетов КПСС, а «советское государство» было всего лишь одним из «приводных ремней партии». Поэтому совершенно не случаен тот факт, что именно на «постсоветском пространстве» практика внегосударственного управления возродилась. При этом суть осталась прежней – государственная власть выступает как инструмент силы, сторонней, внешней по отношению к госвласти. Но вместо коллективной силы (которую в советские времена было принято называть номенклатурой) возникла практика единоличного внегосударственного управляющего (правда, занимающего всё чаще должность руководителя правящей партии).

              Примерно с 2010 года и до 16 июня 2019 года олигарх Влад Плахотнюк, авторитетный бизнесмен, бывший кошелёк президента-коммуниста Владимира Воронина и лидер «Демократической партии Молдовы», был хозяином молдавской политики. Не занимая официальных (кроме партийной) должностей, он распоряжался должностями, фактически руководил всеми политическими партиями страны. Поскольку элементы демократии в Молдавии сохранились, было кому публично назвать её ещё в 2015 году «захваченным государством».

              Грузию с 2012 года возглавлял миллиардер Бидзина Иванишвили, в 2018 году вернувшийся на пост председателя правящей партии «Грузинская мечта» (как утверждалось, «вернулся в политику»). Вся Грузия знает, что все эти годы именно Иванишвили является «внешним управляющим» грузинского государства, причём управляющем в сугубо ручном режиме.

              Тот же процесс на наших глазах развивается на Украине. Сравнить его скорее можно не с Молдавией (действительно захваченной очередным балканским Владом), а с Грузией, потому что в чём – в чём, а в непродуманности и неподготовленности Иванишвили не упрекнёшь. Гениальный электоральный проект «Слуга народа», запущенный на телеэкраны 16 ноября 2015 года и – вне всякого сомнения – вписанный в общий сценарий Великого коломойского реванша, только подтверждает высокие ментальные и организационные способности Беняфициара Всея Украины. А истоки перехода к внегосударственному, внешнему управлению на территории бывшего СССР берут начало, конечно, в России. Примерно в 1996 году.

              Тогда президент Ельцин победил на выборах при колоссальной помощи «олигархов» (которых так ещё не было принято называть). Пираты залоговых аукционов, защитники итогов приватизации от пересмотра, будущие члены «семибанкирщины» (так назвали группу из девяти человек в составе Березовского, Ходорковского, Фридмана, Авена, Гусинского, Малкина, Смоленского, Потанина и Виноградова – первых семерых назвал сам Березовский в интервью Financial Times как людей, управляющих большей части экономики и политикой России) использовали новые возможности сразу и сполна.

              Коллективное внешнее управление по Березовскому в полной мере состоялось в 1997 – 2000 годах. Сама «семибанкирщина» довольно скоро раскололась, одни сдулись, другие разругались, но принципы остались прежние – группа неинституциональных лиц, используя своих представителей во власти (прежде всего, пресловутую «Семью»), принимает решения по огромному кругу вопросов, и в первую очередь кадровых.

              Специфика России конца века состояла в Ельцине. Легальный руководитель страны совместил свою конституционную роль с функционалом «смотрящего» олигархической сходки. Не отказываясь и не отрекаясь от государства, серьёзно воспринимая Конституцию, он по своей воле отдал внутреннюю политику на откуп «Семье» и присосавшимся к ней олигархам. Но сам остался над «внешними управляющими», выбирая между разными группами влияния и принимая решения, в конце концов, сам. Хотя чем ближе подходило дело к концу 1999 года, тем реже. Тем не менее, природа неономенклатурного режима была порождена Березовским и Ко для России и всего мира.

              Отличие его от традиционной номенклатурно-коммунистической власти в одном – в непрозрачности неономенклатуры, в её фактической анонимности. Если власть КПСС была людям понятна и достаточно точно регламентирована (хотя регламент этот в Конституции был запрятан в единственной статье – в шестой, про «партию как руководящую и направляющую силу», без подробностей), то власть внешних управляющих XXI века осуществляется по схеме кафкианского «Процесса», по засекреченным, но обязательным к исполнению и крайне жестоким законам. То же касается высшей руководящей силы (назовём его «политбюро 5:0») – она формирует свой засекреченный состав на основе кооптации безо всякого влияния государства в рамках, тщательно ограниченных бенефициаром (будь то Коломойский, Иванишвили или Плахотнюк).

              Следует сформулировать очевидную, но не обозначенную до сих пор мысль: «неономенклатурный» режим внешнего управления государством вовсе не является политической новацией. Более того – речь идёт об архаизации, а точнее, о дегенерации политики. Потому что начало своё это явление берёт в блатной среде XX века.

              Воровская власть не просто внешняя по отношению к официальной – она умудряется противостоять ей, напрямую и безальтернативно управляя жизнью «арестантов», причём новенькие могут подвергнуться надругательству по причине неисполнения неизвестного им патологического закона (наступить на полотенце, например, и быть опущенным).

              И, конечно, такой режим, разрушающий государственность и унижающий народ, в конечном счёте обречён, свидетельством чему является Молдавия. Потому что в противостоянии Дракуле Плахотнюку объединились и правящие элиты, и народ, и даже противостоящие друг другу внешние силы – Россия и ЕС. Но сколько пройдёт времени до тех пор, когда, например, Бидзине (Иванишвили) и Бене (Коломойскому), дадут команду «приготовиться на выход» – никому не известно.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

              Евгений Крутиков, военный эксперт
              Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              Лети в свой ад, голубка

              Дмитрий Дабб, кинокритик
              Российские телезрители назвали «Любовь и голуби» лучшей отечественной комедией. И это, товарищи, случай самоедства, поскольку речь идет о русофобском фильме, возможно, о самом русофобском из тех, которые можно увидеть на федеральном канале. Подробности...
              Обсуждение: 140 комментариев

              Помогите бедным собрать детей в школу

              Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
              Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
              Обсуждение: 53 комментария

              Возврат смертной казни не сделает нашу жизнь безопаснее

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Если возможно не лишать человека – хотя бы и очень дурного – жизни, лучше этого не делать. Негодование на тяжких злодеев справедливо – но, предавая их смерти, мы поставим под удар и людей невинных, и самих себя. Подробности...
              Обсуждение: 71 комментарий

              Поляки продолжают воевать с Россией

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Горькое обаяние американского социализма

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
              Обсуждение: 47 комментариев

              На русском Севере ищут себя

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Удивительно, насколько язык «нового Брекзита» соответствует нашему лоялистскому в России. Общего в правой повестке Британии, правых повестках США и других европейских стран очень много. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              Вечно обиженные

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...
              Обсуждение: 36 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............