Когда рухнет Америка

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15 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Когда рухнет Америка

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Подробности...

Как Германия превратилась в арену уличной войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым. Подробности...

Цифровизация – это атомная бомба XXI века

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Дмитрий Юрьев
    политолог
    		15 января 2021, 12:06

    Известное «проклятие двадцатого года», оно же «проклятие «Текумсе», гласит: каждый президент США, избранный в году, кратном двадцати, должен умереть, находясь в должности. Начиная с 1840 года (президент Гаррисон) и до 1960 года (президент Кеннеди) проклятие работало, как часы. При этом вроде как пресловутый Текумсе проклял вертикаль федеральной власти «до седьмого колена», поэтому после Кеннеди проклятие якобы протухло: остались живы и Рональд Рейган, и Джордж Буш – младший.

    Пути индейской магии неисповедимы: легендарный вождь говорил просто о двадцатых годах, а о 2020 годе промолчал. Поэтому крепнущая уверенность мыслящей общественности в том, что после 2020 года осталось недолго жить США в целом, получает сильное магическое подтверждение.

    И, действительно, никогда за всю свою историю страна не была так «разделена в себе». Даже Гражданская война 1861-1865 годов не была войной «партии против партии» – Линкольна поддерживали так называемые военные демократы. Не была она и «войной равных» в плане территорий и населения: Федеральный союз («Север») располагал 72% населения, практически всей промышленностью, 70% железных дорог и более чем 80% банковских депозитов.

    Тем более это относится к политическим боям XX и начала XXI веков. Самые острые политические конфликты жестко ограничивались «двухпартийной политикой», результаты выборов никогда не оспаривались побежденными, а их право на любую критику победителей надежно защищалось первой поправкой к конституции.

    Начало конца «водяному перемирию» между консерваторами (республиканцами) и социал-либералами (демократами) было положено в 2016 году, когда президентом США был избран Дональд Трамп. Несмотря на признание результатов выборов проигравшей стороной, стоящее за ней массовое сознание так и не ратифицировало Трампа как президента. А в 2020 году наступил полный апофегей. Страна расколота ровно пополам. 74 миллиона избирателей проголосовали за Трампа, причем большинство из них уверены в наглой фальсификации победы Байдена. 81 миллион избирателей, по официальным данным, проголосовали за Байдена и считают проигравшую сторону бандой преступников, фашистов, сексистов и пережитков прошлого. Вторые развязали беспрецедентную информационную войну против первых, оскорбляют их, попирают их права на свободу высказываний. Первые показали в Вашингтоне, этой цитадели антитрампизма (91% голосов за Байдена), свои огромные возможности протестной мобилизации.

    Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

    С точки зрения экспертов и предсказателей, говорящих о скорой гибели Америки, эта ситуация не просто нестабильна – она обрекает страну и ее политическую систему на крах в самом близком времени, на наших глазах. Одни отводят США на разрушение один президентский срок, другие расщедриваются на 10-15 лет. Для многих очевидно: победа Байдена – это подарок для России, потому что нарастающий раскол в американском обществе отвлечет внимание новой администрации США от внешнеполитических вопросов (дай Бог предотвратить гражданскую войну). Да и вообще – сказано: «Закат Запада»? Вот вам и закат. Северная лисичка (толстая) как новое тотемное животное Североамериканских Штатов.

    Что ж, у меня нет оснований возражать ни Шпенглеру, ни любителям песцовой охоты. Но – есть нюансы. Во-первых, говоря о «закате Европы» (правильнее – Запада) начиная с конца XIX века, Шпенглер относит сам процесс закатывания к первым векам третьего тысячелетия. То есть впереди у Запада – от 300 до 400 лет падений и возрождений. К толстой северной лисе тоже есть вопросы. Она Америке наступает? Или Америка ею становится и наступает всем остальным?

    Мнения о непреодолимом расколе общества в США, о невозможности примирить между собой смертельно враждующие стороны основаны на предпосылках, которые больше не работают вообще. Нынешняя победа Байдена – это событие совершенно нового класса, никогда ранее в США не случавшееся: тоталитарный захват власти и управления общественным мнением. Все перевороты в «новой истории», которые заканчивались установлением репрессивного тоталитарного режима, развивались по одной схеме.

    Сначала к власти в ситуации хаоса и раскола в обществе прорывалась наиболее «отмороженная» группа меньшинства. Якобинцы в Национальном конвенте занимали 27% мест. Большевики уже после Октябрьского переворота 1917 года проиграли выборы в Учредительное собрание, получив 24% голосов избирателей (причем 25 октября они сами объявили, что созданное ими правительство будет работать строго до созыва собрания). Адольф Гитлер стал рейхсканцлером, опираясь на 33% голосов избирателей. Да что далеко ходить – кандидат Виктор Янукович победил во втором туре голосования в 2004 году, опираясь на твердую поддержку абсолютного большинства в восточной части тогдашней Украины (Новороссии) и значительной части общества в Малороссии.

    Затем эта радикальная «группа меньшинства» узурпировала право выступать от имени большинства, объявляя при этом политических оппонентов (выражающих мнение, отличное от мнения правящего режима) врагами всего народа. Преступными объявлялись и средства массовой информации, не поддерживающие «народ». В такой ситуации реальное «молчаливое большинство», пассивная часть населения, оказываясь под мощным психологическим давлением самозванцев, признавало их право выступать от имени всех. Советская власть прошла этот путь за полгода «триумфального шествия» и потом за пять лет Гражданской войны, режим немецких нацистов – менее чем за один год, Иран – за полгода, Украина в 2004 году – за неделю.

    И наконец сразу после этого устанавливался тоталитарный режим абсолютного единомыслия при реальной всеобщей поддержке со стороны населения, еще совсем недавно, казалось бы, совершенно не готового подчиниться этим отморозкам. И держаться этот режим может неограниченно долго – если только его лидеры не поведут себя как маньяки (Гитлер) или маразматики (СССР со второй половины 60-х). Казалось бы, причем здесь США?

    А при том, что никакому Хаммурапи или Пол Поту не снились такие неограниченные возможности для установления тотальной власти, какими сейчас обладает анонимный правящий класс Америки. В каждом из описываемых сюжетов монополизация массовой информации и уничтожение свободы слова носили ограниченный характер. Отсутствующие газеты можно было заменить подпольными листовками. Тотальную цензуру массовой информации можно было легко преодолеть с помощью радиоприемников, настроенных на «вражеские» радиоголоса. Не то сегодня.

    За 20 лет XX века на место СМИ пришла медиасреда, соединившая (на платформе интернета) в себе функции массовой информации во всех видах – от текстовой до видео, личных коммуникаций (переписка), группового общения (социальные сети), персонального продвижения (блоги). Это привело, как считалось, к неслыханной диверсификации коммуникаций, к разрушению возможностей монополизации информационной политики. В частности, оппоненты действующей власти в России предрекали скорую утрату эффективности «государственной пропаганды» на госканалах ТВ, а несистемная оппозиция перенесла основную свою деятельность в соцсети, опираясь на опыт «цветных революций» и «арабской весны».

    Что же касается США, то там – особенно в последние 5-10 лет – интернет-революция приобрела глобальный характер, прошла через «точку невозврата».

    Еще при Обаме политическая агитация в значительной мере перебралась в соцсети, лидеры общественного мнения завели в соцсетях аккаунты с многомиллионным числом подписчиков, а президент Трамп сделал Twitter главным каналом самопрезентации. А главное – доступ каждого человека, вне зависимости от его социального статуса, богатства и т. д., в общее для всех медиапространство, доступ к неограниченным возможностям получения информации, оглашения собственного мнения и авторских новостей, стал абсолютно свободным и ничем не ограниченным. А все прежние налаженные системы коммуникации – от печатных СМИ до бумажных писем – просто исчезли за ненадобностью.

    Особенно отмечалось, что контроль за независимым интернетом со стороны государств в «цивилизованном мире» невозможен. Частные собственники Google, Twitter, Facebook и WhatsАpp легко посылали в путь любые государственные органы. Правда, выяснилось вдруг, что посылать частные собственники могут кого угодно. И что угодно – в том числе первую поправку к конституции США.

    Тоталитарная революция в США на наших глазах завершается уверенной победой. Пока еще протрамповская половина населения не брошена под гильотину, не отправлена в ГУЛАГ. Ее просто уже практически нет. В мире, переехавшем в виртуал, частные собственники интернета получили возможность обнулить любого человека, любую группу, любое мнение и любую инициативу. Это, как если бы тоталитарные режимы XX века получили возможность не только сажать за неосторожные высказывания, подслушанные доносчиками (или расстреливать за перлюстрированные письма), но и произвольно, в один день по всей стране, выключать у определенной группы лиц все радиоприемники, а также отбирать бумагу, ручки и карандаши.

    Более того. Беспардонный тотальный контроль за коммуникационным пространством (долой первую поправку) сопровождается фактической отменой четвертой поправки («никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры»): произвольные, анонимные и не подлежащие апелляции вердикты немедленно приводятся в исполнение – блокируется Twitter президента, изгоняют с работы журналиста, разрывают контракты с актрисой, отказывают в финансировании политикам.

    Резюме. Никакого «раскола» в американском обществе не предвидится и не будет. Будет наступательная, лавинообразная зачистка «поляны». Медиагеноцид традиционалистского и законопослушного большинства, которое попросту исчезнет из «повестки» реальности. «Показывают по телевизору – значит, это правда», – говаривал Роберт Де Ниро в гениальном фильме «Хвост виляет собакой». Сейчас по-другому: забанили в Google? Значит, тебя нет.

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    Всё это приведет к деморализации «настоящей Америки», к ее депрессии и дезинтеграции. Наоборот, инклюзивные диверсификанты нового большинства погрузятся в агрессивную эйфорию (а их дальнейшие бунты будет очень легко сдержать – просто за счет того, что сеть координаторов этих бунтов получит от своих хозяев новые вводные). И обеспечат беспрекословную моральную поддержку любым действиям Вашингтонского обкома (вот когда старый мем заиграл новыми красками!). А значит, не отвлекут мистера Байдена от сосредоточения на решении внешнеполитических задач. Более того – будут настойчиво подначивать его к борьбе с «государствами-ревизионистами».

    Так что закат закатом, а губу раскатывать не стоит. Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжёлые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Зомби не боятся боли, не ведают страха и превращают людей в зомби через укус. Как учат нас голливудские фильмы категории Б, отбиваться от зомби очень противно, а отбиться – исключительно сложно. Но можно – если не расслабляться и не тешить себя иллюзиями, что всё рассосется само собой.


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