Когда рухнет Америка

Известное «проклятие двадцатого года», оно же «проклятие «Текумсе», гласит: каждый президент США, избранный в году, кратном двадцати, должен умереть, находясь в должности. Начиная с 1840 года (президент Гаррисон) и до 1960 года (президент Кеннеди) проклятие работало, как часы. При этом вроде как пресловутый Текумсе проклял вертикаль федеральной власти «до седьмого колена», поэтому после Кеннеди проклятие якобы протухло: остались живы и Рональд Рейган, и Джордж Буш – младший.

Пути индейской магии неисповедимы: легендарный вождь говорил просто о двадцатых годах, а о 2020 годе промолчал. Поэтому крепнущая уверенность мыслящей общественности в том, что после 2020 года осталось недолго жить США в целом, получает сильное магическое подтверждение.

И, действительно, никогда за всю свою историю страна не была так «разделена в себе». Даже Гражданская война 1861-1865 годов не была войной «партии против партии» – Линкольна поддерживали так называемые военные демократы. Не была она и «войной равных» в плане территорий и населения: Федеральный союз («Север») располагал 72% населения, практически всей промышленностью, 70% железных дорог и более чем 80% банковских депозитов.

Тем более это относится к политическим боям XX и начала XXI веков. Самые острые политические конфликты жестко ограничивались «двухпартийной политикой», результаты выборов никогда не оспаривались побежденными, а их право на любую критику победителей надежно защищалось первой поправкой к конституции.

Начало конца «водяному перемирию» между консерваторами (республиканцами) и социал-либералами (демократами) было положено в 2016 году, когда президентом США был избран Дональд Трамп. Несмотря на признание результатов выборов проигравшей стороной, стоящее за ней массовое сознание так и не ратифицировало Трампа как президента. А в 2020 году наступил полный апофегей. Страна расколота ровно пополам. 74 миллиона избирателей проголосовали за Трампа, причем большинство из них уверены в наглой фальсификации победы Байдена. 81 миллион избирателей, по официальным данным, проголосовали за Байдена и считают проигравшую сторону бандой преступников, фашистов, сексистов и пережитков прошлого. Вторые развязали беспрецедентную информационную войну против первых, оскорбляют их, попирают их права на свободу высказываний. Первые показали в Вашингтоне, этой цитадели антитрампизма (91% голосов за Байдена), свои огромные возможности протестной мобилизации.

С точки зрения экспертов и предсказателей, говорящих о скорой гибели Америки, эта ситуация не просто нестабильна – она обрекает страну и ее политическую систему на крах в самом близком времени, на наших глазах. Одни отводят США на разрушение один президентский срок, другие расщедриваются на 10-15 лет. Для многих очевидно: победа Байдена – это подарок для России, потому что нарастающий раскол в американском обществе отвлечет внимание новой администрации США от внешнеполитических вопросов (дай Бог предотвратить гражданскую войну). Да и вообще – сказано: «Закат Запада»? Вот вам и закат. Северная лисичка (толстая) как новое тотемное животное Североамериканских Штатов.

Что ж, у меня нет оснований возражать ни Шпенглеру, ни любителям песцовой охоты. Но – есть нюансы. Во-первых, говоря о «закате Европы» (правильнее – Запада) начиная с конца XIX века, Шпенглер относит сам процесс закатывания к первым векам третьего тысячелетия. То есть впереди у Запада – от 300 до 400 лет падений и возрождений. К толстой северной лисе тоже есть вопросы. Она Америке наступает? Или Америка ею становится и наступает всем остальным?

На эту тему

Мнения о непреодолимом расколе общества в США, о невозможности примирить между собой смертельно враждующие стороны основаны на предпосылках, которые больше не работают вообще. Нынешняя победа Байдена – это событие совершенно нового класса, никогда ранее в США не случавшееся: тоталитарный захват власти и управления общественным мнением. Все перевороты в «новой истории», которые заканчивались установлением репрессивного тоталитарного режима, развивались по одной схеме.

Сначала к власти в ситуации хаоса и раскола в обществе прорывалась наиболее «отмороженная» группа меньшинства. Якобинцы в Национальном конвенте занимали 27% мест. Большевики уже после Октябрьского переворота 1917 года проиграли выборы в Учредительное собрание, получив 24% голосов избирателей (причем 25 октября они сами объявили, что созданное ими правительство будет работать строго до созыва собрания). Адольф Гитлер стал рейхсканцлером, опираясь на 33% голосов избирателей. Да что далеко ходить – кандидат Виктор Янукович победил во втором туре голосования в 2004 году, опираясь на твердую поддержку абсолютного большинства в восточной части тогдашней Украины (Новороссии) и значительной части общества в Малороссии.

Затем эта радикальная «группа меньшинства» узурпировала право выступать от имени большинства, объявляя при этом политических оппонентов (выражающих мнение, отличное от мнения правящего режима) врагами всего народа. Преступными объявлялись и средства массовой информации, не поддерживающие «народ». В такой ситуации реальное «молчаливое большинство», пассивная часть населения, оказываясь под мощным психологическим давлением самозванцев, признавало их право выступать от имени всех. Советская власть прошла этот путь за полгода «триумфального шествия» и потом за пять лет Гражданской войны, режим немецких нацистов – менее чем за один год, Иран – за полгода, Украина в 2004 году – за неделю.

И наконец сразу после этого устанавливался тоталитарный режим абсолютного единомыслия при реальной всеобщей поддержке со стороны населения, еще совсем недавно, казалось бы, совершенно не готового подчиниться этим отморозкам. И держаться этот режим может неограниченно долго – если только его лидеры не поведут себя как маньяки (Гитлер) или маразматики (СССР со второй половины 60-х). Казалось бы, причем здесь США?

А при том, что никакому Хаммурапи или Пол Поту не снились такие неограниченные возможности для установления тотальной власти, какими сейчас обладает анонимный правящий класс Америки. В каждом из описываемых сюжетов монополизация массовой информации и уничтожение свободы слова носили ограниченный характер. Отсутствующие газеты можно было заменить подпольными листовками. Тотальную цензуру массовой информации можно было легко преодолеть с помощью радиоприемников, настроенных на «вражеские» радиоголоса. Не то сегодня.

За 20 лет XX века на место СМИ пришла медиасреда, соединившая (на платформе интернета) в себе функции массовой информации во всех видах – от текстовой до видео, личных коммуникаций (переписка), группового общения (социальные сети), персонального продвижения (блоги). Это привело, как считалось, к неслыханной диверсификации коммуникаций, к разрушению возможностей монополизации информационной политики. В частности, оппоненты действующей власти в России предрекали скорую утрату эффективности «государственной пропаганды» на госканалах ТВ, а несистемная оппозиция перенесла основную свою деятельность в соцсети, опираясь на опыт «цветных революций» и «арабской весны».

Что же касается США, то там – особенно в последние 5-10 лет – интернет-революция приобрела глобальный характер, прошла через «точку невозврата».

Еще при Обаме политическая агитация в значительной мере перебралась в соцсети, лидеры общественного мнения завели в соцсетях аккаунты с многомиллионным числом подписчиков, а президент Трамп сделал Twitter главным каналом самопрезентации. А главное – доступ каждого человека, вне зависимости от его социального статуса, богатства и т. д., в общее для всех медиапространство, доступ к неограниченным возможностям получения информации, оглашения собственного мнения и авторских новостей, стал абсолютно свободным и ничем не ограниченным. А все прежние налаженные системы коммуникации – от печатных СМИ до бумажных писем – просто исчезли за ненадобностью.

Особенно отмечалось, что контроль за независимым интернетом со стороны государств в «цивилизованном мире» невозможен. Частные собственники Google, Twitter, Facebook и WhatsАpp легко посылали в путь любые государственные органы. Правда, выяснилось вдруг, что посылать частные собственники могут кого угодно. И что угодно – в том числе первую поправку к конституции США.

Тоталитарная революция в США на наших глазах завершается уверенной победой. Пока еще протрамповская половина населения не брошена под гильотину, не отправлена в ГУЛАГ. Ее просто уже практически нет. В мире, переехавшем в виртуал, частные собственники интернета получили возможность обнулить любого человека, любую группу, любое мнение и любую инициативу. Это, как если бы тоталитарные режимы XX века получили возможность не только сажать за неосторожные высказывания, подслушанные доносчиками (или расстреливать за перлюстрированные письма), но и произвольно, в один день по всей стране, выключать у определенной группы лиц все радиоприемники, а также отбирать бумагу, ручки и карандаши.

Более того. Беспардонный тотальный контроль за коммуникационным пространством (долой первую поправку) сопровождается фактической отменой четвертой поправки («никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры»): произвольные, анонимные и не подлежащие апелляции вердикты немедленно приводятся в исполнение – блокируется Twitter президента, изгоняют с работы журналиста, разрывают контракты с актрисой, отказывают в финансировании политикам.

Резюме. Никакого «раскола» в американском обществе не предвидится и не будет. Будет наступательная, лавинообразная зачистка «поляны». Медиагеноцид традиционалистского и законопослушного большинства, которое попросту исчезнет из «повестки» реальности. «Показывают по телевизору – значит, это правда», – говаривал Роберт Де Ниро в гениальном фильме «Хвост виляет собакой». Сейчас по-другому: забанили в Google? Значит, тебя нет.

Всё это приведет к деморализации «настоящей Америки», к ее депрессии и дезинтеграции. Наоборот, инклюзивные диверсификанты нового большинства погрузятся в агрессивную эйфорию (а их дальнейшие бунты будет очень легко сдержать – просто за счет того, что сеть координаторов этих бунтов получит от своих хозяев новые вводные). И обеспечат беспрекословную моральную поддержку любым действиям Вашингтонского обкома (вот когда старый мем заиграл новыми красками!). А значит, не отвлекут мистера Байдена от сосредоточения на решении внешнеполитических задач. Более того – будут настойчиво подначивать его к борьбе с «государствами-ревизионистами».

Так что закат закатом, а губу раскатывать не стоит. Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжёлые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Зомби не боятся боли, не ведают страха и превращают людей в зомби через укус. Как учат нас голливудские фильмы категории Б, отбиваться от зомби очень противно, а отбиться – исключительно сложно. Но можно – если не расслабляться и не тешить себя иллюзиями, что всё рассосется само собой.