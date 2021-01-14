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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
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Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
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    Байдена ждет «инаугурация на штыках»

    Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий    14 января 2021, 12:52
    Фото: Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств.

    «Александр Лукашенко боится своего народа». Западные эксперты и политики вовсю склоняли эту фразу после полусекретной инаугурации белорусского президента – и позиционировали эту инаугурацию как очевидное «доказательство» нелегитимности Батьки. Интересно, что они скажут после того, как пройдет инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена?

    Угрозы вместо диалога

    Сама церемония будет весьма помпезной. На ней поприсутствуют Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Том Хэнкс и огромное количество знаменитостей из числа американских актеров и артистов музыкально-разговорного жанра. Все они отметятся, кто-то даже выступит с домашними заготовками.

    Однако не будет на церемонии тех, кто на ней должен быть по определению – тысяч и десятков тысяч простых американцев, обычно съезжающихся на инаугурацию со всех концов страны. В этот раз их попросили не съезжаться. Мэр Вашингтона, а также губернаторы штатов Вирджиния и Мэриленд (которые примыкают к столице) просят американцев не посещать инаугурацию и вместо этого поучаствовать в процедуре «виртуально».

    Безопасность будет обеспечивать 20 тысяч сотрудников национальной гвардии – это помимо Секретной службы, ФБР, полиции и других агентств. Часть бойцов уже разместилась в Капитолии – и не в специально организованных местах, а банально на полу. Фотографии из здания с развалившимися в коридорах и залах бойцами напоминают какой-то бомжатник – или же сводку с мест боевых действий, где ведущие бой солдаты вынуждены просто спать на земле, подложив под голову то, что придется. 13 станций вашингтонского метро в районе Капитолия и Национальной аллеи (комплекса столичных памятников) будут закрыты.

    Во всех этих сложностях, по мнению организаторов, виноваты трамписты. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию – а то и устроить на инаугурации теракты (в конце концов, у республиканцев на руках десятки миллионов стволов оружия).

    «К сожалению, мы находимся в ситуации, когда сторонники проигравшего кандидата в президенты скорее дестабилизируют демократию, чем примут реальность. Часть его сторонников предпочла бы совершить террористический акт против своего правительства и угрожать убийством высокопоставленных чиновников (но не Дональда Трампа), нежели чем принять участие в плодотворных демократических дискуссиях», – пишет замдиректора Центра эффективного государственного управления Института Брукингса Джон Хьюдак.

    Обезглавят?

    Да, безусловно, среди сторонников Трампа есть люди, отказывающиеся от «демократических дискуссий» – сторонники различных теорий заговора, радикалы и даже нацисты. Однако абсолютное большинство трампистов не принимают участие в «плодотворных демократических дискуссиях» лишь потому, что их такой возможности лишили. Сначала украли выборы, а затем превратили медиатравлю трампистов (которая идет на протяжении вот уже нескольких лет) в настоящее преследование и дискриминацию. Вплоть до высадки пассажиров из самолета за разговоры в поддержку действующего президента.

    Неудивительно, что трамписты пытаются защищаться от травли и сыплют угрозами в адрес либералов – что позиционируется последними как подготовка терактов. ФБР уже предупреждает, что сторонники Трампа готовят массовые выступления во всех штатах. «После событий прошлой недели (взятия Капитолия – прим. ВЗГЛЯД) мы уже не можем назвать передачу президентской власти «мирной». В ее адрес уже идет беспрецедентное количество угроз – и учитывая недавний уровень насилия, мы обязаны расценивать эти угрозы как реальные», – пишет Джон Хьюдак. В том числе и угрозу обезглавливания Соединенных Штатов.

    Стандартная «линия наследования» президенту выглядит следующим образом: вице-президент, спикер Палаты представителей, временный президент Сената (официально в Сенате председательствует вице-президент, но он не всегда присутствует на заседаниях, поэтому его роль исполняет временный президент – обычно главный сенатор от партии, имеющий в Сенате большинство). Затем идут главы министерств – Госдепа, Минфина, Минобороны и т. п.

    Так вот, обычно на церемонии инаугурации присутствуют уходящие президент и вице-президент, избранный президент со своим вице-президентом, спикер Палаты представителей, временный президент Сената – в общем, все высшие чины государства. В то же время министры к полудню дня инаугурации перестают быть министрами – на их пост назначаются и. о. из числа подчиненных. И если что-то, например, случится со всеми высшими чинами вплоть до временного президента Сената, то, например, действующим президентом может стать какой-нибудь замгоссекретаря по политическим вопросам. Со всеми вытекающими последствиями для американской государственности.

    Без единства и без символа

    Именно поэтому (а также для того, чтобы собравшаяся толпа не смущала дедушку Байдена кричалками вроде «вор» или «Трамп – наш президент») церемонию пытаются сделать максимально «безопасной». То есть вычленить и не допустить в Вашингтон именно трампистов.

    Так, сервис Airbnb отменил новые резервации столичных отелей на всю инаугурационную неделю. Кроме того, его сотрудники смогли «идентифицировать» среди своих клиентов лиц, которые «либо участвовали в беспорядках, либо ассоциировались с ними» – все эти лица были, естественно, тут же лишены услуг сервиса.

    Кроме того, ответственные за полеты ведомства предупреждают – прилетающие в Вашингтон пассажиры должны будут готовы столкнуться с «дополнительными мерами безопасности» на борту и на территории воздушных гаваней. «Нарушителям общественного порядка» (и речь не только о тех, кто буянит, но и о тех, кто возмущается из-за того, что пассажиров снимают с рейса за слова в поддержку Трампа) влепят огромные штрафы – вплоть до 35 тысяч долларов.

    Однако очевидно, что выделить всех трампистов из толпы не получится – желтых звезд они пока не носят. Именно поэтому губернаторы и мэр Вашингтона просят людей не приезжать вообще. Чем меньше народа будет, тем проще будет либералам провести междусобойчик под названием «инаугурация всенародного избранного президента Байдена».

    К сожалению для либералов, это закрытие им встанет боком. Церемонию закрывают не для защиты от террористов или происков внешних врагов, а для того, чтобы не пустить туда «быдло» (именно так демократы называют сторонников Трампа) – однако быдло-то там как раз должно быть. Ведь по идее инаугурация президента США была не просто общенациональным праздником или фуршетом для знаменитостей – она была символом послевыборного воссоединения Америки.

    Крайне важным символом, ведь это единение лежит в основе функционирования всей политической системы страны. Как бы демократы и республиканцы не конфликтовали в ходе выборов, после их окончания они работают вместе. Именно вместе – ключевые законы страны принимаются конгрессменами от обеих партий (к республиканцам присоединяются правые демократы, а к демократам – левые республиканцы). Только такой формат работы позволяет нормально функционировать системе, где три института, принимающих решение (Палата представителей, Сенат и Белый дом), могут находиться в руках разных политических сил.

    Единства уже нет по факту – и сейчас, ограничивая доступ людей на инаугурацию, демократы выбрасывают на вашингтонскую помойку даже образ этого единства. И за эту «инаугурацию на штыках» администрация Байдена будет расплачиваться всю свою каденцию. Короткую или длинную – как повезет. 


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