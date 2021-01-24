От изуверия схиигумена Сергия к церквеубийству

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24 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Чем грозят России «вопиющие угрозы» Google

Транснациональные IT-корпорации вроде Google начинают диктовать свою волю народам суверенных стран REUTERS/Dado Ruvic
Компания Google решила шантажировать Австралию. Этой стране отключат поисковик, если австралийский парламент примет закон, который может лишить IT-корпорацию немалой доли доходов. К ультиматуму примкнул и Facebook. Это прецедент в мировой истории. Отныне никто не знает, какой следующей суверенной стране IT-гиганты завтра предъявят ультиматум. Ждет ли подобный сценарий Россию и чем она может ответить? Подробности...
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Как Герой России возродил убитую птицефабрику

Владимир Ковтун (второй слева) во время войны в Афганистане из личного архива
Бытует мнение, будто вышедшие в запас офицеры российских Вооруженных сил не способны проявить себя в мирной жизни. История Героя России Владимира Ковтуна представляет собой ярчайшее опровержение таких предрассудков. После окончания военной карьеры полковник спецназа с нуля создал процветающий бизнес. Каким же образом? Подробности...
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Права цыплят стали важнее прав человека

По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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От изуверия схиигумена Сергия к церквеубийству

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Схема такая. Ненависть к греху сначала подменяется ненавистью к грешникам, потом – произвольным и самочинным «назначением» в грешники по социальному, этническому или любому другому признаку, а потом – обожествлением этой ненависти и превращением её в идола для фанатичного поклонения. Подробности...

Меня изумлял наш авторитаризм

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Меня всегда изумлял наш авторитаризм: с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев

ЗОЖ – это секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бодипозитивщицы обнулили усилия сторонников ЗОЖ и их верования. Нынче считается, что быть в теле – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Дмитрий Юрьев

    От изуверия схиигумена Сергия к церквеубийству

    Дмитрий Юрьев
    политолог
    		24 января 2021, 15:01

    Не дает покоя эта история, когда спецназ задержал на территории Среднеуральского женского монастыря Николая Романова, ранее известного как «схиигумен Сергий». Для этого спецназовцам пришлось прорывать оцепление, выставленное вокруг монастыря сектантами – поклонниками харизматичного изувера (в первоначальном смысле этого слова изувер – вовсе не садист и мучитель, а человек изуверившийся, чья чрезмерная, фанатичная вера превратилась в свою противоположность, в ересь).

    «Что давно надо было сделать», – как говаривал в подобных случаях капитан Лебядкин. По крайней мере после «анафемы» экс-схиигумена Патриарху. А может быть, раньше? После изуверской (в первоначальном смысле слова) подмены православной веры (в том числе почитания св. страстотерпца царя Николая) еретическим властебожием, когда царь Николай объявлялся даже не равноапостольным, а «равнохристовым», а уже Сталин и Иван Грозный – просто святыми (или даже мучениками)? Или тогда, когда появились первые сообщения об изуверских (в современном смысле слова) практиках «воспитания» несовершеннолетних детей пытками?

    Почему же не сделали – и давно? Почему допустили, чтобы Среднеуральский женский монастырь (из которого была изгнана игуменья) был захвачен вооруженными охранниками? Как получилось, что еретическое учение и изуверские деяния бывшего убийцы и нынешнего бунтовщика-подстрекателя оказались под защитой тысяч сектантов и под покровительством нескольких «православных» олигархов – вполне себе системных и вхожих в высшие кабинеты?

    …Ненадолго обратимся к далёкому прошлому, которое остаётся современностью для каждого верующего христианина – ко временам евангельским. И к осуждающим словам Христа, обращённым к двум «ветвям веры» того времени – к фарисеям и саддукеям. Напомню, что саддукеи – «политическое крыло» иудейской веры, большинство в синедрионе, представленное первосвященником – преследовали Христа от имени «власти мира сего», как бунтовщика, угрожающего поссорить их с римским начальством. И, в конце концов, стали организаторами и авторами его убийства. Фарисеи же – «религиозные радикалы», истово верующие – требовали беспрекословного выполнения всех обрядовых требований, соблюдения постов, диетарных канонов и правильной формы одежды. Они, казалось бы, должны были быть наиболее близки к Христу. И многие к Нему пришли или приблизились – апостолы, благообразный Иосиф Аримафейский, старый мудрый Гамалиил, наконец, «еврей из евреев, фарисей из фарисеев» первоверховный апостол Павел. Почему же тогда не на саддукеев – явных вероотступников и будущих своих убийц, – а именно на фарисеев обрушивает Христос самые разящие, исполненные гневом слова – «горе вам, фарисеи, лицемеры»?

    Потому что саддукеи – в пределе вероотступники, секуляризаторы, венчанные педерасты и прямые атеисты – честно призывают верующих отречься от Христа и поклониться дьяволу. Им трудно противостоять – и бОльшая часть западного христианства не выдержала саддукейского искушения. Но куда страшнее, когда знамёна сатаны загримированы современными фарисеями под хоругви и иконы, украшенные ликом и заповедями Христовыми. Потому что фарисейство – а в нашем сегодня лжеправославное изуверство – наносит самый страшный и разрушительный удар по Церкви, по верующим и самой вере.

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    В центре изуверского «вероучения» (в том числе лжесергианского) поначалу – запредельно эмоциональная, экзальтированная, экстатическая проповедь. Стилистически она похожа на проповедь святых отцов Церкви, легендарных исповедников, несших Слово Божие во все концы земли.

    Душа православного предуготовлена к этой стилистике, более того, видимая искренность и страстность проповеди привлекает тех, кому претит застой и теплохладность, укоренившиеся в жизни, скажем так, многих наших приходов. Тех, кто жаждет покаяния и аскетического подвига, для кого строгое христианское послушание – неотъемлемая часть христианской жизни. Но в эти белые одежды оказывается замотанным чёрное дело.

    Схема такая. Ненависть ко греху сначала подменяется ненавистью к грешникам, потом – произвольным и самочинным «назначением» в грешники по социальному, этническому, территориальному или любому другому признаку, а потом – обожествлением этой ненависти и превращением её в идола для фанатичного поклонения.

    Вторая подмена – подмена сути христианской проповеди. Об этой сути всё сказано в Евангелиях и в посланиях апостола Павла: она – в проповедовании Христа Распятого. Фарисеи подменяют её поклонением зачастую вымышленным ритуалам, а главное – прямым идолопоклонством, когда в роли идолов выступает прежде всего сам «лжестарец», а вслед за ним – кто угодно, кому он готов поклониться сам (Сталин, Иван Грозный, Распутин, бог Кузя или Виссарион).

    Ну и, наконец – подмена священнослужения любоначалием, которое Патриарх Кирилл назвал «похотью власти», этой смесью самоуничижения перед властью и животного стремления к властвованию: сначала над собственной паствой, после – надо всей землёй.

    Эту дорогу очень быстро прошёл анафема Николай Романов (бывший схиигумен Сергий). Этим летом он явил Церкви и её чадам (и России с её гражданами) убедительный облик современного изуверства: косноязычный фанатизм, невежество, дьявольскую гордыню, жажду мирской власти. Вместо пастырской помощи, которой жаждали верующие в такие тяжёлые времена, он предложил им фейковые версии, раздул шарлатанский хайп и устроил параноидальную пропаганду ненависти. То есть подготовил все условия для того, чтобы ввести русских православных людей в режим манипулируемой паники. Точно по той же схеме, по какой добился в своё время власти (а потом и всенародного поклонения) отмороженный и, казалось бы, невозможный с точки зрения народа и элиты в качестве народного лидера проповедник ненависти Адольф Гитлер.

    Но Гитлер – это другое. Это – откровенное и честное олицетворение зла, это борец против «химеры совести», проповедник массового уничтожения людей и оккультист. Типичное «его воробейшество» Лжесергий Романов – зло подлое и абсолютно кощунственное зло. Потому что проповедуемое им зло провозглашает себя не инкарнацией Одина или Локи, а вновь пришедшим Христом. И если немецкий нацизм апеллировал к национальной хтони, к самому низменному в душах немцев, к ненависти, мести, зависти и гордыне, то лжеправославное изуверство апеллирует к добру, к вере Христовой, к божественной любви и подражанию святым. А тем временем исподтишка сталкивает народ в пропасть.

    И это действует! Особенно в такие времена, как конец двадцатых готов XX века в Германии или их начало в XXI веке у нас. Во времена неуверенности, разочарования, ухода почвы из-под ног. «Нищие духом», то есть жаждущие божественной истины, в своей жажде «хлеба небесного» получают от изуверов – как собачки от детей-садистов – вколотую в кусок хлеба иголку и заглатывают её. Резь в животе они принимают за снизошедшую благодать и впадают в наркотический морок (в роли наркотика – изувер-проповедник).

    Их уверенность в своём праве творить зло базируется не на противоестественном стремлении сатанистов к разрушению и хаосу, а на мнимом благословении свыше. И если бесчинства нацифицированных немцев были сродни экстазу намухоморенных берсерков и быстро закончились после кровавой ломки и лечения шоком военного поражения, то бесчинствующие «охранники схиигумена» и его паства – это жертвы стокгольмского синдрома, загипнтотизированные заложники, зомбированные  надолго, если не навсегда.

    Результат налицо. Лжесергий сегодня – это не отдельный эксцесс. Это предвестие опаснейшего веротрясения. Неуверенные и разуверенные в «официальном православии», жаждущие миссионерского присутствия Церкви в повседневной жизни, в сторону «православия без христианства» двигаются всё новые и новые богоотступники поневоле. Всё больше недавних «православных хоругвеносцев» (эксперты говорят о некоторых «православных силовиках» и даже казачьих группах) отказываются от «еврейской религии рабства» (это о христианстве и Христе) ради языческого «родноверия».

    Современные изуверы – это даже не раскольники. Они не пытаются противопоставить «неправильной» церковной организации «правильную», а правоверие – ереси. Их версия «правильной церкви» останется для большинства православных людей ересью, маргинальщиной, сумасшествием. Но она прицельно выбьет из Церкви, во-первых, многих искренних, воодушевлённых и пассионарных верующих, которые станут типичными членами тоталитарной секты. Во-вторых, множество доверчивых и малообразованных в духовном плане верующих и ищущих Бога, для которых облик лжесергианства станет «подлинным» лицом Церкви – и которые хлынут из напугавшей их Церкви вон.

    А главное, она посеет пагубное разномыслие в православной среде – священников, церковнослужителей, воцерковлённых прихожан: кто-то усомнится в допустимости действий епархии и государства, кто-то впадёт в возмущение их бездействием. И, наконец, нанесёт сокрушительный удар по образу Церкви в массовом сознании, добавит убедительных аргументов для атеистической пропаганды и ещё раз пошатнёт уважительное отношение общества к Церкви.

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    А значит, цель, к которой подталкивает изуверие Русскую православную церковь, – это не раскол, а уничтожение (точнее, самоуничтожение) православного христианства в России. Церквеубийство.

    Да, теперь о фарисеях и саддукеях. Фарисеи были ревностными приверженцами ветхозаветного предания, аскетами и постниками, «православными» иудеями. Саддукеи – иудеями-«протестантами», превратившими веру в политический инструмент. И те, и другие свершили страшное. Саддукеи убили Иисуса. А фарисеи лишили свой народ богоизбранности, убили в «овцах стада Израилева» веру в избравшего их и пришедшего прежде всего к ним (по Его собственным словам) воскресшего Христа.

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