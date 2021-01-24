От изуверия схиигумена Сергия к церквеубийству

Не дает покоя эта история, когда спецназ задержал на территории Среднеуральского женского монастыря Николая Романова, ранее известного как «схиигумен Сергий». Для этого спецназовцам пришлось прорывать оцепление, выставленное вокруг монастыря сектантами – поклонниками харизматичного изувера (в первоначальном смысле этого слова изувер – вовсе не садист и мучитель, а человек изуверившийся, чья чрезмерная, фанатичная вера превратилась в свою противоположность, в ересь).

«Что давно надо было сделать», – как говаривал в подобных случаях капитан Лебядкин. По крайней мере после «анафемы» экс-схиигумена Патриарху. А может быть, раньше? После изуверской (в первоначальном смысле слова) подмены православной веры (в том числе почитания св. страстотерпца царя Николая) еретическим властебожием, когда царь Николай объявлялся даже не равноапостольным, а «равнохристовым», а уже Сталин и Иван Грозный – просто святыми (или даже мучениками)? Или тогда, когда появились первые сообщения об изуверских (в современном смысле слова) практиках «воспитания» несовершеннолетних детей пытками?

Почему же не сделали – и давно? Почему допустили, чтобы Среднеуральский женский монастырь (из которого была изгнана игуменья) был захвачен вооруженными охранниками? Как получилось, что еретическое учение и изуверские деяния бывшего убийцы и нынешнего бунтовщика-подстрекателя оказались под защитой тысяч сектантов и под покровительством нескольких «православных» олигархов – вполне себе системных и вхожих в высшие кабинеты?

…Ненадолго обратимся к далёкому прошлому, которое остаётся современностью для каждого верующего христианина – ко временам евангельским. И к осуждающим словам Христа, обращённым к двум «ветвям веры» того времени – к фарисеям и саддукеям. Напомню, что саддукеи – «политическое крыло» иудейской веры, большинство в синедрионе, представленное первосвященником – преследовали Христа от имени «власти мира сего», как бунтовщика, угрожающего поссорить их с римским начальством. И, в конце концов, стали организаторами и авторами его убийства. Фарисеи же – «религиозные радикалы», истово верующие – требовали беспрекословного выполнения всех обрядовых требований, соблюдения постов, диетарных канонов и правильной формы одежды. Они, казалось бы, должны были быть наиболее близки к Христу. И многие к Нему пришли или приблизились – апостолы, благообразный Иосиф Аримафейский, старый мудрый Гамалиил, наконец, «еврей из евреев, фарисей из фарисеев» первоверховный апостол Павел. Почему же тогда не на саддукеев – явных вероотступников и будущих своих убийц, – а именно на фарисеев обрушивает Христос самые разящие, исполненные гневом слова – «горе вам, фарисеи, лицемеры»?

Потому что саддукеи – в пределе вероотступники, секуляризаторы, венчанные педерасты и прямые атеисты – честно призывают верующих отречься от Христа и поклониться дьяволу. Им трудно противостоять – и бОльшая часть западного христианства не выдержала саддукейского искушения. Но куда страшнее, когда знамёна сатаны загримированы современными фарисеями под хоругви и иконы, украшенные ликом и заповедями Христовыми. Потому что фарисейство – а в нашем сегодня лжеправославное изуверство – наносит самый страшный и разрушительный удар по Церкви, по верующим и самой вере.

В центре изуверского «вероучения» (в том числе лжесергианского) поначалу – запредельно эмоциональная, экзальтированная, экстатическая проповедь. Стилистически она похожа на проповедь святых отцов Церкви, легендарных исповедников, несших Слово Божие во все концы земли.

Душа православного предуготовлена к этой стилистике, более того, видимая искренность и страстность проповеди привлекает тех, кому претит застой и теплохладность, укоренившиеся в жизни, скажем так, многих наших приходов. Тех, кто жаждет покаяния и аскетического подвига, для кого строгое христианское послушание – неотъемлемая часть христианской жизни. Но в эти белые одежды оказывается замотанным чёрное дело.

Схема такая. Ненависть ко греху сначала подменяется ненавистью к грешникам, потом – произвольным и самочинным «назначением» в грешники по социальному, этническому, территориальному или любому другому признаку, а потом – обожествлением этой ненависти и превращением её в идола для фанатичного поклонения.

На эту тему

Вторая подмена – подмена сути христианской проповеди. Об этой сути всё сказано в Евангелиях и в посланиях апостола Павла: она – в проповедовании Христа Распятого. Фарисеи подменяют её поклонением зачастую вымышленным ритуалам, а главное – прямым идолопоклонством, когда в роли идолов выступает прежде всего сам «лжестарец», а вслед за ним – кто угодно, кому он готов поклониться сам (Сталин, Иван Грозный, Распутин, бог Кузя или Виссарион).

Ну и, наконец – подмена священнослужения любоначалием, которое Патриарх Кирилл назвал «похотью власти», этой смесью самоуничижения перед властью и животного стремления к властвованию: сначала над собственной паствой, после – надо всей землёй.

Эту дорогу очень быстро прошёл анафема Николай Романов (бывший схиигумен Сергий). Этим летом он явил Церкви и её чадам (и России с её гражданами) убедительный облик современного изуверства: косноязычный фанатизм, невежество, дьявольскую гордыню, жажду мирской власти. Вместо пастырской помощи, которой жаждали верующие в такие тяжёлые времена, он предложил им фейковые версии, раздул шарлатанский хайп и устроил параноидальную пропаганду ненависти. То есть подготовил все условия для того, чтобы ввести русских православных людей в режим манипулируемой паники. Точно по той же схеме, по какой добился в своё время власти (а потом и всенародного поклонения) отмороженный и, казалось бы, невозможный с точки зрения народа и элиты в качестве народного лидера проповедник ненависти Адольф Гитлер.

Но Гитлер – это другое. Это – откровенное и честное олицетворение зла, это борец против «химеры совести», проповедник массового уничтожения людей и оккультист. Типичное «его воробейшество» Лжесергий Романов – зло подлое и абсолютно кощунственное зло. Потому что проповедуемое им зло провозглашает себя не инкарнацией Одина или Локи, а вновь пришедшим Христом. И если немецкий нацизм апеллировал к национальной хтони, к самому низменному в душах немцев, к ненависти, мести, зависти и гордыне, то лжеправославное изуверство апеллирует к добру, к вере Христовой, к божественной любви и подражанию святым. А тем временем исподтишка сталкивает народ в пропасть.

И это действует! Особенно в такие времена, как конец двадцатых готов XX века в Германии или их начало в XXI веке у нас. Во времена неуверенности, разочарования, ухода почвы из-под ног. «Нищие духом», то есть жаждущие божественной истины, в своей жажде «хлеба небесного» получают от изуверов – как собачки от детей-садистов – вколотую в кусок хлеба иголку и заглатывают её. Резь в животе они принимают за снизошедшую благодать и впадают в наркотический морок (в роли наркотика – изувер-проповедник).

Их уверенность в своём праве творить зло базируется не на противоестественном стремлении сатанистов к разрушению и хаосу, а на мнимом благословении свыше. И если бесчинства нацифицированных немцев были сродни экстазу намухоморенных берсерков и быстро закончились после кровавой ломки и лечения шоком военного поражения, то бесчинствующие «охранники схиигумена» и его паства – это жертвы стокгольмского синдрома, загипнтотизированные заложники, зомбированные надолго, если не навсегда.

Результат налицо. Лжесергий сегодня – это не отдельный эксцесс. Это предвестие опаснейшего веротрясения. Неуверенные и разуверенные в «официальном православии», жаждущие миссионерского присутствия Церкви в повседневной жизни, в сторону «православия без христианства» двигаются всё новые и новые богоотступники поневоле. Всё больше недавних «православных хоругвеносцев» (эксперты говорят о некоторых «православных силовиках» и даже казачьих группах) отказываются от «еврейской религии рабства» (это о христианстве и Христе) ради языческого «родноверия».

Современные изуверы – это даже не раскольники. Они не пытаются противопоставить «неправильной» церковной организации «правильную», а правоверие – ереси. Их версия «правильной церкви» останется для большинства православных людей ересью, маргинальщиной, сумасшествием. Но она прицельно выбьет из Церкви, во-первых, многих искренних, воодушевлённых и пассионарных верующих, которые станут типичными членами тоталитарной секты. Во-вторых, множество доверчивых и малообразованных в духовном плане верующих и ищущих Бога, для которых облик лжесергианства станет «подлинным» лицом Церкви – и которые хлынут из напугавшей их Церкви вон.

А главное, она посеет пагубное разномыслие в православной среде – священников, церковнослужителей, воцерковлённых прихожан: кто-то усомнится в допустимости действий епархии и государства, кто-то впадёт в возмущение их бездействием. И, наконец, нанесёт сокрушительный удар по образу Церкви в массовом сознании, добавит убедительных аргументов для атеистической пропаганды и ещё раз пошатнёт уважительное отношение общества к Церкви.

А значит, цель, к которой подталкивает изуверие Русскую православную церковь, – это не раскол, а уничтожение (точнее, самоуничтожение) православного христианства в России. Церквеубийство.

Да, теперь о фарисеях и саддукеях. Фарисеи были ревностными приверженцами ветхозаветного предания, аскетами и постниками, «православными» иудеями. Саддукеи – иудеями-«протестантами», превратившими веру в политический инструмент. И те, и другие свершили страшное. Саддукеи убили Иисуса. А фарисеи лишили свой народ богоизбранности, убили в «овцах стада Израилева» веру в избравшего их и пришедшего прежде всего к ним (по Его собственным словам) воскресшего Христа.