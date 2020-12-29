Опубликовано видео работы силовиков в захваченном бывшим схимонахом монастыре

В Сети опубликованы снимки и видеозаписи из Среднеуральского женского монастыря, захваченного лишенным сана схиигуменом Сергием (Романовым). В монастырь с обысками пришли следователи и спецназ.

«Комсомольская правда» пишет, что в келье Романова «проводят обыск следователи СКР». На кадрах «видно, что обыск в келье проходит при силовой поддержке спецназа». Были опубликованы фото и видео с места событий. После обыска в келье, следователи начали проводить его и в других помещениях обители.

Пятый канал со ссылкой на видео в соцсетях сообщает, что «последователи опального священнослужителя проклинают представителей власти и требуют убраться как можно скорее». Также «присутствующие умоляют не трогать литературу и иконы». По информации канала, «силовики штурмовали обитель с целью задержания отлученного от церкви монаха-проповедника».

Известный российский юморист, основатель команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, который находится возле монастыря, рассказал, что «приехали ребята из полиции», «кругом полиция стоит». «Стоят омоновцы около шлагбаума, никого не пускают в монастырь», – приводит его слова «Звезда».

Адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы некоторых сторонников бывшего схиигумена сообщил, что тот «находится в СУ СКР по Свердловской области» в рамках расследования уголовного дела по статьям о доведении до самоубийства и о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Савченко сообщил, что в «следственный отдел по городу Верхняя Пышма также забрали отца Никона», монастырем «будут руководить оставшиеся монахи». При этом до «приезда» Романова «все литургии будут идти по расписанию», сказал адвокат.

Напомним, сообщалось, что Романов задержан для дачи показаний. Романов проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса. Его лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Настоятельница Среднеуральского женского монастыря монахиня Варвара вместе сестрами покинула обитель, отказавшись разделить позицию Романова.