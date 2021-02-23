Путин предложил русский формат будущего

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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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В Эстонии мечтают променять наследие СССР на ядерный реактор

Атомная электростанция – крайне дорогостоящее удовольствие Sven Hoppe/DPA/ТАСС
Весьма амбициозные планы возникли в Эстонии: местная компания Fermi Energia объявила о готовности подать официальную заявку на строительство атомной электростанции. Почему стране требуется именно атомная энергетика, удастся ли реализовать столь дорогой, дерзкий и опасный проект - и как со всем этим связаны политические трения между Эстонией и Россией? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...

ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают – но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Дмитрий Юрьев

    Путин предложил русский формат будущего

    Дмитрий Юрьев
    политолог
    		23 февраля 2021, 12:05

    К высказыванию Путина на встрече с главредами с упоминанием «теории пассионарности» отнеслись, скорее, как к экзотике. Только вот высказывание это тянет на сенсацию. И – очень может быть – становится точкой отсчёта не просто для смены, а для появления русской исторической концепции III тысячелетия. Концепции, которой – после крушения коммунистической идеологии – у нас так и не возникло.

    И собственно Лев Гумилёв тут не на первом месте. Путин сказал о том, что «верит в теорию пассионарности», но куда важнее слова о том, что мы (Россия) – «молодая нация», которая «не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития».

    Слова о том, что общество (культура) проходит этапы развития, нахождения на пике и затухания, свидетельствуют о трансформации воззрений Путина, о его отказе от стандартного деления истории человечества на «Древний мир», «Средние века» и «Новое время». Деления, изобретённого и намертво внедрённого в историческую мысль европейскими историками. Деления, которое ставит в центр исторического мироздания Запад, а историю Запада превращает в единую историю человечества, в историю бесконечного прогресса. При этом всё, что не встраивается в эту «единую историю», третируется как отсталость, дикость, варварство, а сегодня – как «ревизионизм». В ревизионизме обвиняют американо-европейские берсерки всех, кто хотя бы сомневается в абсолютном цивилизационном превосходстве Запада.

    Недавняя полуанекдотичная история с «манифестом» либерала-западника Константина Богомолова, кстати, высветила безмозглую суть современного российского западнизма с особой силой. Осторожные, проевропейские и сугубо либеральные (по идеологической сути) сомнения Богомолова в единственноверности сегодняшнего западного квир-тоталитаризма породили небывалую по ярости волну «ответов». «Запад – это и есть человечество», – вот главный месседж отповеди «хорошелицых». А теперь у них есть повод ещё сильнее (хотя куда уж) возненавидеть Путина. Потому что он покусился на аксиому о западном первородстве в самой её основе, выступив с позиций так называемого «цивилизационного подхода».

    Этот подход (Лев Гумилёв – всего лишь один из его сторонников, основоположниками его считают великого русского мыслителя Николая Данилевского и великого немецкого историка и философа Освальда Шпенглера) сводится к категорическому отказу от «трёхчленной» и западоцентричной концепции истории. Согласно Данилевскому, Шпенглеру, Арнольду Тойнби и др., мир развивается нелинейно, а историческими суперорганизмами (Шпенглер говорит о великих, или высших, культурах, Данилевский – о культурно-исторических типах, Тойнби – о локальных цивилизациях). Каждый такой отдельный мир рождается, растёт, расцветает и затухает на протяжении многих веков (по Шпенглеру срок жизни мира – около 2500 лет), чтобы уступить место другому.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Когда-то Шпенглер сравнил свою концепцию с «коперниканским открытием» – он считал, что его такая очевидная идея (Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли; Запад – всего лишь один из миров, а не абсолютный центр истории человечества; самое страшное – Запад вступил в эпоху своего Заката и лет через двести-триста затухнет, уйдёт в прошлое) мгновенно овладеет умами историков. Не тут-то было! Пошумев немного после выхода книги под эффектным заголовком «Закат Западного мира» (в русском переводе – «Закат Европы»), историки и политики записали Шпенглера в безграмотные эксцентрики.

    У некоторых современников идея Шпенглера вызвала ярость. «Некий писатель обобщил настроения того времени в книге, которую он озаглавил «Закат Европы». Итак, должно ли это действительно быть концом нашей истории и, следовательно, наших народов? Нет! Мы не можем в это верить! Не закатом Европы должно это называться, а новым возрождением народов этой Европы!» – выкрикнул на митинге (!) Адoльф Гитлep.

    «Как бы ни хныкали по этому поводу Шпенглеры и все способные восторгаться (или хотя бы заниматься) им образованные мещане, но этот упадок старой Европы означает лишь один из эпизодов в истории падения мировой буржуазии, обожравшейся империалистским грабежом и угнетением большинства населения земли» – воскликнул Владимир Ленин. И отдал приказ выслать ведущих философов из России «философским пароходом». У деятелей второй половины века тоже нашлись добрые слова. «Сценарий будущего [по Шпенглеру – авт.] состоит из сплошного фантазёрства, и я решительно против того, чтобы мы позволяли всякого рода фантазёрству брать нас на буксир и вести по пути, которым мы не желаем идти и наверняка не должны идти», – припечатал Збигнев Бжезинский.

    В принципе, железного Збига можно понять – потому что помимо заката Шпенглер предсказал также и восход. И – страшное дело – не просто восход, а Восход России. На смену стареющему Западному миру, уверен Шпенглер, уже идёт молодой, растущий Русский мир. Что такое Русский мир? Это вовсе не мир, который говорит по-русски или политически подчинён России. Это мир русских ценностей, мир, в котором на первом месте труд, братство и справедливость, а не нажива и комфорт. Мир тех самых «духовных скреп», над которыми так любят ёрничать либералы-русофобы. Давайте вспомним, что это за «скрепы». О них в декабре 2012 года сказал президент Путин. Он назвал милосердие, сочувствие, сострадание друг другу, поддержку и взаимопомощь, – то, «что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».

    Почему всё это так важно? Почему это – не абстрактные рассуждения о природе исторического развития, а остро актуальная политика сегодняшнего дня? Да потому, что глава Государства Российского говорит нам о подлинном смысле происходящего. И это не просто политическая борьба с нашими «потенциальными партнёрами» с Запада. И не бег за «общечеловеческим поездом», от которого Россия отцепилась, как последний вагон.

    Нет, Путин намекнул на то, что именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И что «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Правда, времени у этой уходящей натуры (если она сама не приложит ещё больших, чем сейчас, усилий к самоуничтожению) ещё осталось, согласно Шпенглеру, много – два-три века. И как бы Запад не превратился окончательно в глобального самоубийцу и не попытался в буквальном смысле положить конец истории.

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