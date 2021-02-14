Путин: Мобилизация здравоохранения в России оказалась выше европейской Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития 14 февраля 2021, 03:31

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве. «Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», – приводит слова Путина ТАСС. Российский лидер отметил, что верит в теорию пассионарности (предложенную историком и философом Львом Гумилевым пассионарную теорию этногенеза) и что общество проходит этапы развития, нахождения на пике и затухания. Как отметил глава государства, Россия прошла через тяжелейшие испытания в истории, в 1990-х и начале 2000-х годах, но сейчас развивается и, образно говоря, сердцевиной ее будущего является чувство патриотизма, любви к родине. Вместе с этим Путин признал, что сейчас – «проблем море». «Но в отличие от других, старых или быстро стареющих наций мы все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать», – продолжил глава государства. Президент подчеркнул необходимость «сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории, чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа». Путин заключил, что все это «можно объединить одним словом – патриотизм». Президент подчеркнул употребление им слова «патриотизм» именно в хорошем смысле, отметив, что «можно оболгать и оплевать любое понятие». «Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся <...>, уничижать их, их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, [у России] есть», – сказал глава государства. Он отметил, что говорит все это «спонтанно, прямо вот то, что в голову приходит», и, вероятно, это можно было бы сформулировать более образно и точно, но суть останется та же. «Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, как хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться, власть должна понимать это, а понимая – ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать», – сказал российский лидер. Он также добавил, что «власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать [с которыми] нужно на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности». «Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем», – отметил глава государства. Напомним, 27 января президент Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе.

Трамп назвал Путина единственным, кто может «разрушить США» 11 февраля 2021, 04:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

В документальном фильме Trump Takes on the World на втором канале Би-би-си рассказали, как Дональд Трамп, занимая пост президента США, разозлился из-за того, что ему якобы не сообщили о звонке российского лидера Владимира Путина. В фильме приводится рассказ и.о. главы Госдепа (до февраля 2017 года) Томаса Шеннона. Как утверждается в фильме, в 2017 году, когда Трамп встретился с Терезой Мэй, возглавлявшей британский кабмин, она спросила, «говорил ли Трамп с Путиным». Президент США ответил отрицательно, но «в этот момент глава аппарата сказал: «Путин вам звонил, но у вас был плотный график и у вас не было времени ему перезвонить». Трамп пожал плечами и сказал, что не верит этому: «Путин – единственный человек в мире, кто может разрушить США, и я не ответил на его звонок». Глава аппарата Мэй Фиона МакЛеод Хилл в свою очередь отметила, что Трамп выразил недовольство тем, что информацию о звонке от него скрыли. По ее словам, «Трамп стал даже не оранжевым, а красным и спросил: «Вы говорите, что мне звонил президент Путин, только сейчас?». Позднее он спрашивал у советника по нацбезопасности Майкла Флинна: «Владимир Путин звонил мне, и вы не сказали?», – передает РИА «Новости». Напомним, журналист Питер Берген в книге «Трамп и его генералы: цена хаоса» рассказывал, что советники Трампа не дали тому провести телефонный разговор с Путиным. Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко с иронией заявил, что ситуация с пропущенным звонком могла произойти, если только «у них там бардак» и они «не смогли разобраться, кто звонит». В Кремле также опровергли информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу: это технически невозможно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кремль сообщил об отсутствии у Путина планов выступить на Мюнхенской конференции 12 февраля 2021, 05:17

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мюнхенская конференция в онлайн-формате запланирована на 19–20 февраля. На конференции, как ожидается, выступят президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Не исключено, что состоится выступление немецкого канцера Ангелы Меркель, передает РИА «Новости». В 2020 году официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Мюнхенскую конференцию за несоответствие динамики форума скорости развития событий в мире. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что конференция превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений. 10 февраля 2007 года Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются. В СПЧ дали совет желающему снести памятник Михаилу Кругу ветерану МВД 12 февраля 2021, 20:45

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Установка памятников находится в ведении местных властей, к ним и надо обращаться в случае возникновения вопроса об уместности того или иного памятника, сказала газете ВЗГЛЯД член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека комиссии по культурным правам Наталья Евдокимова, комментируя просьбу ветерана МВД снести памятник певцу Михаилу Кругу в Твери. Ветеран МВД написал письмо главе государства, в котором назвал певца Михаила Круга «трубадуром бандитов и вымогателей», который популяризировал криминал и попросил помочь со сносом установленного артисту памятника в Твери. Этому возразила сестра шансонье, отметив, что музыкант не призывал совершать преступления и является символом города. «Если уж Михаилу Кругу поставили памятник, то кто-то принимал для этого решение – туда и следует обращаться с просьбой о сносе. Есть такие вещи, в которые очень сложно как-то осуществить внешнее вмешательство», – говорит Евдокимова. Соответственно просить федеральную власть поспособствовать сносу памятника, который оно напрямую не устанавливало, не совсем правильно, считает член СПЧ. «Начнем с того, что это вообще не в полномочиях президента сносить памятники певцам. Есть органы, которые принимали это решение, существуют специальные комиссии по памятникам, мемориальным доскам. Если есть какие-то аргументы в пользу того, что данный памятник поставлен незаслуженно, то не вижу проблем собрать комиссию, обсудить», – рекомендует собеседник. В случае, если по каким-то причинам проблема не обсуждается, то можно обратиться в суд, добавила Евдокимова. В конце января стало известно, что на Украине в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину, который находился там еще с начала «декоммунизации» страны. Путин: Донбасс мы не бросим 14 февраля 2021, 00:26

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс. Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России 11 февраля 2021, 14:07 Текст: Евгения Шестак

Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он. Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. Путин: Достижения России раздражают оппонентов 14 февраля 2021, 01:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее потенциальных противников. «У нас много достижений. И это начинает уже раздражать [потенциальных противников России]», – приводит слова Путина ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов. В качестве примера президент также привел успехи России в создании новых видов оружия. «В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной [от коронавируса], хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских Вооруженных силах на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано», – напомнил российский лидер. По его оценке, «сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения». «Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про «Авангард» и все остальное, все наше гиперзвуковое оружие», – подчеркнул Путин во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24». «Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, тогда началась сразу политика сдерживания», – заметил Путин. «Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», – сказал глава государства. Президент также заметил, что влияние России на постсоветском пространстве растет. «Наше влияние на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, но оно растет, при всех сложностях», – констатировал Путин. «Ведь когда [Советский] Союз разваливали, должны были понять, что начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями», – заметил президент. «Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», – прогнозирует российский лидер. Он обратил внимание на то, что политика сдерживания России проявляется и в экономике. «Кокомовские (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны) списки никто не отменил, они же на практике функционировали даже в 1990-е годы», – подчеркнул президент. «Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание», – считает российский лидер. На его взгляд, для проведения политики сдерживания оппоненты России используют жаждущих власти людей. «Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков – это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны – всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», – сказал президент. Путин отметил, что таких людей оппоненты России «использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных». «Здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется», – констатировал глава государства. Он напомнил о том, как в конце 1980-х годов уничтожалось российское вооружение, в том числе подводные лодки, самолеты и ракеты средней дальности. «Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений [об уничтожении новейшего российского вооружения]», – сказал президент. Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сдерживание России основной глобальной целью Запада. Эксперт: Устойчивый рейтинг президента говорит о недоверии людей организаторам протестов 12 февраля 2021, 16:30 Текст: Андрей Резчиков

Принимавшиеся в последнее время попытки повлиять на стабильность федеральной власти потерпели фиаско. Об этом свидетельствует устойчивый рейтинг президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. «Мы видим, что по последним данным нет никаких перемен в рейтинге президента. Никакие внутриполитические или внешнеполитические события не повлияли на устойчивость. Более того, по закрытым опросам у него есть некоторый рост, а по открытым – колебания. Это говорит о том, что провалились все попытки последнего времени повлиять на устойчивость федеральной власти, особенно с учетом громких политических событий в конце января», – считает эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Политолог добавил, что народ страны «не поверил тем, кто тут призывал устроить майданы». «Устойчивый рейтинг президента – это первое доказательство, индикатор, который говорит именно об этом», – подытожил Баширов. В пятницу Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты еженедельного опроса, которые показывают отношение россиян к работе президента, правительства, а также к партиям. Большинство россиян (58%) положительно оценивают работу Путина на посту президента, 28% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Рейтинг доверия президента за неделю не изменился, ему доверяют 54% опрошенных, не доверяют – 34% граждан. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Пользователям портала госуслуг облегчили заполнение популярных форм 11 февраля 2021, 08:37 Текст: Наталья Ануфриева

Пользователи нового портала госуслуг смогут заполнять заявления с помощью ответов на вопросы, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко сообщил, что «мы начали менять форму предоставления самых популярных услуг», однако «все это будет происходить постепенно», передает ТАСС. «В частности, изменится формат их предоставления – пользователи будут заполнять заявление в виде ответов на вопросы», – сказал он. По словам вице-премьера, правительство уже до конца марта 2021 года переведет на новую версию портала госуслуг 20 востребованных сервисов, а до конца года их число составит не менее 100. Отмечается, что «переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи». Также голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), появится на новом портале госуслуг в апреле, а к лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. Кроме того, в данный момент проходят тестирование мобильные приложения для предоставления госуслуг по отдельным тематикам, они планируются к запуску. «Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто», – уточнил он. Ранее стало известно, что россиянам разрешат блокировать выдачу кредитов на свое имя через госуслуги. Путин предложил Совбезу обсудить сдерживание гонки вооружений 11 февраля 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза отметил успешное продление ДСНВ и предложил поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений. «Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент предложил постоянным членам Совбеза «поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом». Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Кремль анонсировал возвращение Путина к обычному формату работы 11 февраля 2021, 14:03 Текст: Дмитрий Зубарев

В обозримом будущем пандемическая ситуация позволит президенту Владимиру Путину вернуться в обычный очный формат работы, в том числе и со СМИ, выразил надежду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Давайте не будем окончательно пессимистами и все-таки будем надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы», – передает ТАСС слова Пескова на тему сроков возобновления поездок президента в сопровождении СМИ. Напомним, ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин сам скажет, когда сделает прививку от коронавирусной инфекции. В Кремле пообещали подумать над идеей общения Путина с журналистами по телефону 11 февраля 2021, 13:28 Текст: Алина Назарова

В Кремле подумают над идеей «быстрого» общения российского лидера Владимира Путина с журналистами по телефону после содержательных мероприятий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы обязательно обратим на это внимание и мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать», – заявил Песков, передает РИА «Новости». Он также призвал журналистов не быть «окончательно пессимистами и все-таки надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы». Песков также уточнил, что на традиционной встрече президента с главными редакторами российских СМИ обсуждался широкий круг вопросов. «Беседа была без какой-то заданной повестки дня... касалась самого широкого круга вопросов, и как всегда президент исчерпывающе и детально отвечал на все поставленные вопросы. Встреча была очень интересной», – сказал Песков. Он добавил, что участвовали во встрече 35 человек – главные редакторы и руководители ведущих телеканалов, электронных и печатных СМИ, информагентств. Беседа проходила в формате видеоконференции и была продолжительной. «Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными», – сказал он. Кроме того, он заявил, что связи между протестной активностью в России и встречей Путина с главредами СМИ нет. «Никакой связи с незаконными акциями здесь нет. Встречи этой не было целый год. В прошлом году эта встреча не состоялась, поэтому давно уже искали подходящий момент, когда встречу провести хотя бы в таком режиме нетрадиционном, в формате ВКС (видео-конференц-связи)», – сказал Песков, передает ТАСС. Песков также заявил, что некоторые российские СМИ работают блестяще, какие-то – «плохо и скучно», в целом же медиа успешны, если предоставляемая ими «услуга соответствует спросу». На встрече с президентом, уточнил он, журналисты не просили главу государства дать оценку своей работе, «они интересовались другими вопросами». «Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу – вы успешны. Если не соответствует – вы неуспешны», – добавил Песков. Напомним, что в ходе встречи с главными редакторами СМИ Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. Песков рассказал о здоровье Путина 12 февраля 2021, 13:00 Текст: Елизавета Булкина

У президента Владимира Путина отменное здоровье, прививки делаются как раз для его поддержания, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, делал ли Путин прививку от гриппа, и намерен ли он прививаться от него сейчас. «Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач», – передает слова Пескова РИА «Новости». Пресс-секретарь также прокомментировал появившуюся накануне в газете «Коммерсант» информацию о том, что Путин может привиться от коронавируса ближе к осени. «Она [ифнормация] неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку», – пояснил Песков. Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Кремль прокомментировал возможную встречу Путина и Макрона 12 февраля 2021, 12:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Пока нет прикидок ни по формату, ни по дате встречи президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее французский посол в России Пьер Леви сообщил, что Париж и Москва рассматривают возможность организации визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, но конкретных дат пока нет. «Нет, пока нет никаких точных прикидок ни по формату, ни по дате. Еще пока не согласовано», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Напомним, в среду Путин заявил, что предлагал своему Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов. Кремль анонсировал встречу Путина с постоянными членами Совбеза 11 февраля 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг днем проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сегодня в Огарево посредством видеоконференции президент это совещание (с постоянными членами Совбеза) планирует в середине дня провести», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Путин наградил академика Дедова званием Героя Труда 12 февраля 2021, 11:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда РФ Дедову Ивану Ивановичу – президенту федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», – передает РИА «Новости» текст указа. Президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава, главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов в пятницу отмечает 80-летие. Путин отметил, что Дедов является врачом по призванию, выдающимся ученым, беззаветно служащим избранному делу и профессиональному долгу. «Во многом благодаря Вашим научным исследованиям, передовым методикам и разработкам был совершён грандиозный прорыв в развитии высокотехнологичной медицины и отечественного здравоохранения, достигнуты серьезные успехи в диагностике и лечении опасных заболеваний», – сказал президент. Путин также отметил, что глубочайшего уважения заслуживает работа Дедова в качестве лидера всемирно известной эндокринологической школы. «От души желаю Вам здоровья, творческого долголетия и всего самого доброго», – сказал Путин.