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Путин: Противоборствующие силы используют усталость и раздражение людей
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Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что всякие противоборствующие силы используют усталость и накопленное раздражение людей проблемами, возникшими в сложившейся социально-экономической ситуации.
«Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает, – приводит слова Путина ТАСС. – Понять можно людей». Президент заметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор блогера Алексея Навального, которого российский лидер назвал «фигурантом». «Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – сказал он. «Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, в самих Штатах этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы», – заметил российский лидер.
Глава государства добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – сказал президент.
Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов.
Напомним, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?
Британская газета извинилась перед Абрамовичем за слова Волкова
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Британская газета The Independent принесла извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за публикацию, в которой содержались утверждения, что он якобы выступает хранителем незаконных средств российских властей и потому должен попасть под санкции.
Издание уточняет, что слова в отношении Абрамовича в статье от 6 февраля принадлежали соратнику Алексея Навального, Леониду Волкову, и что газета «ошибочно опубликовала эти утверждения», передает ТАСС.
«Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки», – говорится в заявлении газеты.
Размеры сумм пожертвования и предстоящих к возмещению издержек не называются.
Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Волкову инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.
Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.
Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда
Участники судебных заседаний имеют право высказывать в суде свою точку зрения. Но должны делать это уважительно по отношению в другим сторонам процесса, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, комментируя поведение блогера Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана.
«Безусловно, у каждого участника судебных слушаний есть права, которые закреплены Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, это возможность заявлять отвод судье. Но я считаю, что пользоваться своими правами и вести себя неуважительно к иным участникам процесса – совершенно разные вещи», – отметил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
В пятницу утром Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы в качестве подсудимого – продолжается рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Как сообщает «Интерфакс», мировой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Навального об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по мнению защиты Навального, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения».
В ходе заседания судья Акимова многократно делала замечания подсудимому из-за оскорбительных высказываний в адрес участников процесса. Из-за такого поведения Навального от участия в заседании отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – признался ветеран войны. В итоге в заседании суда был объявлен перерыв, вызванный вопиющим неуважением к суду.
«Навальный ведет себя непрофессионально, он переходит на личности. Конечно, тем самым он настраивает против себя как судебную систему, так и просто наблюдателей, обычных граждан, которые вынуждены каким-то образом следить за этим процессом. И это безусловно отразится на судебном решении», – отметил Карабанов.
Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Тогда Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. Заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакции статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре. Ранее она не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожает.
Дипломаты из Прибалтики первыми из иностранцев прибыли на рассмотрение дела Навального
Иностранные дипломаты съезжаются в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми на место прибыли представители посольств прибалтийских республик.
К суду приехала машина посольства Литвы с номером два (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Также в суде сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.
Напомним, в пятницу Навального доставили на заседание суда по делу о клевете.
На прошлой неделе дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.
В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.
Ветеран Артеменко отказался участвовать в заседании суда из-за оскорблений Навального
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Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняется Алексей Навальный, направил в Бабушкинский суд Москвы ходатайство с жалобой на оскорбления со стороны подсудимого и отказался от участия в процессе.
«Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо, была вызвана скорая, и он отказывается от личного участия в процессе», – заявила судья.
Ветеран также попросил дать правовую оценку действиям Навального в суде, передает ТАСС.
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакции статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре. Ранее она не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожает.
Явлинский объяснил опасность «глупого популизма» Навального
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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что в его статье с критикой Алексея Навального нет «никаких личных нападок», он ни в чем не обвиняет блогера, но считает его политику неприемлемой.
Явлинский в эфире «Эха Москвы» сообщил, что хотел бы видеть Навального в студии «как можно быстрее», и отметил, что в России есть весь набор разнообразных политических сил.
Также политик отметил, что сейчас «популизм и национализм – это мировой тренд», и указал, что в этот тренд попадает и Навальный. Он привел в пример заявления блогера о том, что президент России якобы «напуган до полусмерти». «Как у вас, сложилось впечатление, что он напуган до полусмерти? Что еще чуть-чуть мы подтолкнем, и весь режим рухнет – это популизм, глупый и опасный», – обратился Явлинский к ведущему Алексею Венедиктову.
Он пояснил, что считает заявления Навального опасными, поскольку люди выходят, «их бьют и сажают». «Потому что цель не оправдывает средства. Потому что выставить на улицу... Ну, я вам только что читал. Опасный для жизни людей. Я за них несу ответственность, за всех этих людей», – указал Явлинский.
Явлинский 7 февраля опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального.
«В нашей стране есть левые, есть правые, есть националисты, есть демократы, есть либералы, и они все должны быть, и это есть настоящая страна. Но это не значит, что они не могут спорить. Это не значит, что нельзя написать статью, понимаете. Не значит», – сказал Явлинский ведущему.
Руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо Явлинскому. В своем письме он, в частности, заявил, что статья Явлинского больно ударила по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией».
Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко жестко раскритиковал позицию Шлосберга. Позже федеральное бюро «Яблока» поддержало тезисы, изложенные в статье Явлинского, и назвало неприемлемой развернувшуюся после публикации статьи травлю.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Явлинский разгневал сторонников Навального.
Путин: Донбасс мы не бросим
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Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс.
Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС.
Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Представитель Борреля заявил о работе над возможными санкциями ЕС против России
Процесс подготовки санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Стано заявил, что работа над возможными санкциями идет, однако «процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что для утверждения новых санкций понадобится единогласное решение всех государств-членов ЕС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.
Лавров заявил, что Россия не инициировала
охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Путин: Достижения России раздражают оппонентов
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Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее потенциальных противников.
«У нас много достижений. И это начинает уже раздражать [потенциальных противников России]», – приводит слова Путина ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов.
В качестве примера президент также привел успехи России в создании новых видов оружия. «В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной [от коронавируса], хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских Вооруженных силах на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано», – напомнил российский лидер. По его оценке, «сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения». «Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про «Авангард» и все остальное, все наше гиперзвуковое оружие», – подчеркнул Путин во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».
«Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, тогда началась сразу политика сдерживания», – заметил Путин. «Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», – сказал глава государства.
Президент также заметил, что влияние России на постсоветском пространстве растет. «Наше влияние на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, но оно растет, при всех сложностях», – констатировал Путин. «Ведь когда [Советский] Союз разваливали, должны были понять, что начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями», – заметил президент. «Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», – прогнозирует российский лидер.
Он обратил внимание на то, что политика сдерживания России проявляется и в экономике. «Кокомовские (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны) списки никто не отменил, они же на практике функционировали даже в 1990-е годы», – подчеркнул президент. «Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание», – считает российский лидер.
На его взгляд, для проведения политики сдерживания оппоненты России используют жаждущих власти людей. «Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков – это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны – всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», – сказал президент. Путин отметил, что таких людей оппоненты России «использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных». «Здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется», – констатировал глава государства.
Он напомнил о том, как в конце 1980-х годов уничтожалось российское вооружение, в том числе подводные лодки, самолеты и ракеты средней дальности. «Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений [об уничтожении новейшего российского вооружения]», – сказал президент.
Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сдерживание России основной глобальной целью Запада.
Кремль сообщил об отсутствии у Путина планов выступить на Мюнхенской конференции
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Глава российского государства Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Мюнхенская конференция в онлайн-формате запланирована на 19–20 февраля. На конференции, как ожидается, выступят президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Не исключено, что состоится выступление немецкого канцера Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».
В 2020 году официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Мюнхенскую конференцию за несоответствие динамики форума скорости развития событий в мире. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что конференция превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений.
10 февраля 2007 года Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
На Украине назвали Навального своим союзником
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Российский блогер Алексей Навальный является союзником Украины, потому что борется с режимом президента Владимира Путина, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.
По его словам, Навального нельзя назвать «большим другом» Украины. «Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина», – добавил политик, передает «Московский комсомолец».
Турчинов отметил, что ослабление или даже «свержение» режима в России – в интересах Украины. Он заявил, что придерживается принципа «враг моего врага – наш союзник». «Россия – это колосс на глиняных ногах», – добавил Турчинов.
Также экс-глава СНБО похвалил президента Украины Владимира Зеленского за закрытие оппозиционных каналов, и назвал данный шаг единственным его достижением. При этом другие каналы не удастся запретить, поскольку, к примеру, «5 канал» принадлежит Петру Порошенко, а «Прямой» проводит дружественную властям информационную политику.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента России Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным.
Ветеран признался в страхе умереть от оскорблений Навального
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Ветеран Игнат Артеменко в переданном в Бабушкинский суд Москвы заявлении выразил опасения, что оскорбления со стороны Алексея Навального могут довести его до смерти.
«Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – говорится в нотариально заверенном заявлении Артеменко. Заявление ветерана зачитал в суде прокурор, передает ТАСС.
Ранее медик, ставший свидетелем обвинения по делу о клевете, рассказал суду об ухудшении состояния здоровья ветерана Игната Артеменко после комментария Алексея Навального.
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко.
5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Политолог объяснил, почему на акцию с фонариками позвали только жителей мегаполисов
В городах-миллионниках проживает творческая интеллигенция, блогеры и другие представители так называемого креативного класса, поддерживающие оппозицию. В остальной России у нее сторонников нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он объяснил, почему на очередную акцию протеста приглашаются исключительно жители крупных городов.
«Оппозиционеры прекрасно понимают, что остальная Россия их вообще не поддерживает. У них нет никакого электората ни в закрытых городах, ни в наукоградах, ни в моногородах и т.д.», – считает член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.
Политолог добавил, что протестная активность происходит в тех местах, где «тусуется разношерстная творческая интеллигенция, блогеры, которые проводят все время в интернете и не имеют отношения к реальной жизни». «Они все и есть их потенциальный электорат, который весь сосредоточен только в городах-миллионниках», – пояснил эксперт.
Другой причиной обращаться к жителям именно крупных городов стали представления оппозиции о том, что «для организации майдана достаточно захватить столицу, а в остальных местах нам и так покорятся». «Именно поэтому их активность концентрируется в столице», – подытожил эксперт.
Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали новую акцию протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами.
В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Дело о клевете Навального на ветерана отложили до следующей недели
Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил до 16 февраля разбирательство уголовного дела в отношении блогера Алексея навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
«В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля», – передает ТАСС слова судьи Веры Акимовой.
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания блогеру многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения Артеменко отказался от участия в процессе. Ветеран выразил опасения, что оскорбления со стороны Навального могут довести его до смерти.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
Путин не исключил принятия мер к зарубежным интернет-платформам
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ не исключил принятия мер в отношении зарубежных интернет-платформ в случае враждебных действий в отношении России с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам.
«У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», – приводит слова Путина ТАСС.
Президент заверил, что власти России не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у РФ «не будет своего» аналогичного продукта. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», – подчеркнул российский лидер. По его мнению, когда за рубежом увидят, «что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по-другому».
«Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали», – еще раз обратил внимание Путин. «Нет, конечно, – продолжил он. – Но какие-то атаки неприкрытые – конечно, мы не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут понимать [это] по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке».
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Путин отметил, что у России есть «Яндекс» и другие сервисы. «Вот Сбербанк развивается очень неплохо в этом плане», – сказал президент. Он сообщил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф довольно подробно рассказывал ему о том, что «по некоторым направлениям своей облачной деятельности он [Сбербанк] уже даже где-то их (зарубежные аналоги) обгоняет в чем-то». «Поэтому у нас есть хорошие перспективы, мы будем этим заниматься», – заключил российский лидер.
Накануне Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. В тот же день МИД направил запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В тот же день Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и вооружениям, удалив при этом всех подписчиков.
Напомним, в среду главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?
Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития
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Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве.
«Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», – приводит слова Путина ТАСС. Российский лидер отметил, что верит в теорию пассионарности (предложенную историком и философом Львом Гумилевым пассионарную теорию этногенеза) и что общество проходит этапы развития, нахождения на пике и затухания.
Как отметил глава государства, Россия прошла через тяжелейшие испытания в истории, в 1990-х и начале 2000-х годах, но сейчас развивается и, образно говоря, сердцевиной ее будущего является чувство патриотизма, любви к родине. Вместе с этим Путин признал, что сейчас – «проблем море». «Но в отличие от других, старых или быстро стареющих наций мы все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать», – продолжил глава государства. Президент подчеркнул необходимость «сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории, чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа».
Путин заключил, что все это «можно объединить одним словом – патриотизм». Президент подчеркнул употребление им слова «патриотизм» именно в хорошем смысле, отметив, что «можно оболгать и оплевать любое понятие». «Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся <...>, уничижать их, их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, [у России] есть», – сказал глава государства. Он отметил, что говорит все это «спонтанно, прямо вот то, что в голову приходит», и, вероятно, это можно было бы сформулировать более образно и точно, но суть останется та же.
«Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, как хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться, власть должна понимать это, а понимая – ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать», – сказал российский лидер. Он также добавил, что «власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать [с которыми] нужно на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности». «Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем», – отметил глава государства.
Напомним, 27 января президент Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе.