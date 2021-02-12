Лавров предупредил Европу о санкциях

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12 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни и существования современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
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Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики. Подробности...
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Как люди живут вне всякой культуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Есть пятая заповедь – «Чти отца твоего и матерь твою, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Расширительно эта заповедь применяется к старикам вообще. Чти безусловно. Ведь и сам будешь такой. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

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    Лавров предупредил Европу о санкциях

    «Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров    12 февраля 2021, 20:20
    Фото: «Соловьев LIVE»/Youtube
    Текст: Ирина Яровая,
    Михаил Мошкин

    Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?

    Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятничном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

    «Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – цитировало РИА «Новости» слова министра.

    На высказывания Лаврова первыми отреагировали в Берлине. Германия считает заявление о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

    Но как раз странным выглядит удивление германской дипломатии. В российском внешнеполитическом ведомстве не в первый раз сообщают европейцам: Москва может ответить на европейские санкции, если те будут введены. Об этом, в частности, в среду говорила представитель МИД Мария Захарова. После нынешнего заявления Лаврова глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.

    Да и сам Лавров говорил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, но если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

    Отметим, что руководство ЕС неоднократно давало поводы для подобной реакции. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель после своего малоудачного визита в Москву заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. А в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано заявил: идет процесс подготовки санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

    Стано также сообщил, что Брюссель принял к сведению как заявление Лаврова о возможном разрыве отношений, так и комментарии Кремля на сей счет. Еврочиновник констатировал, что «состояние отношений между ЕС и Россией – нехорошее». «Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах», – добавил Стано.

    При всем плачевном состоянии контактов Москвы и Брюсселя полный разрыв российско-европейских отношений невозможен, уверен германский политолог Александр Рар. «Но возможно приостановление дипломатических и политических контактов. Лавров обращался к политикам. Уже в самой России раздаются голоса, что, возможно, надо выходить из такого института, как Совет Европы. Абсолютно теряется смысл Совета Россия – НАТО», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

    Если вместо диалога со стороны Запада продолжится постоянный монолог и поучения в стиле «на наших ценностях и интересах», то Россия может вовсе приостановить сотрудничество в политической области, заметил собеседник.

    По мнению Рара, в Берлине на самом деле опасаются такого развития событий. Эксперт напомнил о недавнем заявлении главы германского МИДа Хайко Мааса об опасности «потерять Россию», которая в случае отказа ЕС от сотрудничества создаст политический альянс с Азией и в результате начнется новая холодная война. «Никому это не нужно, ведь стабильность в Европе будет нарушена гораздо больше, чем сейчас, – подчеркнул немецкий политолог. – Всем конструктивным политическим силам в Европе абсолютно понятно, что из-за Навального (хоть его тут и рассматривают как какого-то Робин Гуда), разрывать отношения никто не собирается».

    По мнению Рара, политически «повоевать с Россией» готовы лишь не самые влиятельные партнеры по ЕС – те же, что выступают за свертывание «Северного потока – 2»: Польша и прибалтийские страны, либо оппозиционные силы в больших европейских странах, наподобие немецких «Зеленых».

    Европейский истеблишмент, по оценке германского политолога, согласится лишь на символические санкции со стороны ЕС. Рар прогнозирует:

    «Европа продемонстрирует свое возмущение делом Навального, увеличит список невъездных россиян на пять–шесть человек, Россия в ответ расширит свой список. Но все это не приведет к коренной перемене в отношениях». 

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    Обсуждение:  10 комментариев

    Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, в свою очередь, считает, что Европа должна всерьез воспринять предупреждение Лаврова. «Жесткие слова в адрес европейского руководства призваны показать: Россия крайне недовольна и нынешним этапом отношений с ЕС, и особенно теми идеями и проектами, которые будут обсуждаться в ходе встречи министров иностранных дел стран – членов Евросоюза 22 февраля», – отметил российский политолог.

    На 22 февраля намечено заседание Евросовета, на котором будут обсуждаться санкции против России, в свою очередь указал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Эксперт обратил внимание на формулировку Лаврова в интервью – ответ Москвы поступит на «санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах (поставки комплектующих, узлов)».

    «То есть символические меры, наподобие удлинения персональных «черных списков» – да ради бога. А вот реальный экономический урон, удар по производствам или финансовой сфере – это казус белли («хочешь мира – готовься к войне»). Ну то есть предупреждение», – написал Лукьянов в телеграм-канале «Россия в глобальной политике». Впрочем, вероятнее всего, Евросоюз на такое обострение не пойдет, так как экономическая война с Россией сейчас никому не выгодна, заметил международник.

    «Но если все-таки пойдет, например по причинам необходимости политической консолидации, интересно, как все это будет выглядеть, – рассуждает Лукьянов. – Разрыв отношений с Евросоюзом в виде прекращения деятельности миссий в Москве и Брюсселе представить себе можно. Например, под предлогом вопиющего вмешательства во внутренние дела России, о чем министр в интервью настоятельно говорит. На этом политический диалог будет закончен». 

    Но что делать с диалогом торгово-экономическим, который в значительной степени находится в компетенции европейских институтов, а не отдельных стран, непонятно, добавил Лукьянов. Он задался вопросом – следует ли ждать денонсации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, основы отношений России с ЕС? Эксперт констатирует:

    «Ситуация обещает быть крайне неординарной. Слом всей схемы, которая действовала почти 30 лет».

    Как в свою очередь отмечает Ткаченко, пересмотр отношений именно с Евросоюзом как наднациональной структурой вряд ли станет болезненным для России. «Москва считала для себя приоритетными двусторонние отношения с отдельными странами Европы, нежели взаимодействие с ЕС в целом, – пояснил эксперт. – Отношения с ЕС Россия поддерживала скорее вынужденно, учитывая то, что страны Европы делегировали на наднациональный уровень регулирование вопросов внешней торговли, а именно эта сфера была для России особенно важна».

    Ткаченко также напомнил, что многие годы Москва предлагала наладить диалог между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Был даже случай, когда Евразийская экономическая комиссия направила в Брюссель предложение об установлении контактов, а ответ пришел лично Владимиру Путину как президенту России. Это было дипломатическим хамством, и сейчас наша сторона наконец дождалась повода ответить на высокомерную политику в отношении интеграционного блока на постсоветском пространстве в тем же образом», – заметил эксперт клуба «Валдай».

    Если отношения действительно будут разорваны, на России это серьезно не отразится, резюмирует Ткаченко. «К тому же формально разорвать отношения можно по-разному: отозвать часть дипломатов, всех дипломатов, посла, остановить контакты на уровне экономических министерств. Но судя по тому, что правовая база взаимодействия России и ЕС была установлена еще в 1994 году и за это время в ней ничего не поменялось, нашим существующим отношениям ничего не угрожает всерьез. Но понижение уровня дипломатических контактов – вполне возможно».

     


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