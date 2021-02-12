Песков заявил об искажении смысла слов Лаврова о ЕС

Смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого – мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да – мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что именно об этом говорил министр. «А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», – отметил представитель Кремля.

Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.

Тем временем сам Лавров назвал «королевством кривых зеркал» заявления в ЕС о курсе Москвы на самоизоляцию. «Да, но возвращаясь к тому, что мы разочаровали Евросоюз, что мы не оправдали ожиданий и что мы отдаляемся от Европы, взяв осознанный курс на самоизоляцию от Европы, – это просто королевство кривых зеркал. Все проблемы между нами и Евросоюзом начались очень давно. Они испытывали наше терпение, добрую волю», – сказал Лавров.

По его словам, «когда в 2004 году приняли Прибалтику в Евросоюз и ряд других стран Восточной Европы, мы откровенно спрашивали у них: вы уверены, что они уже созрели для того, чтобы быть ответственными членами вашего такого прогрессивного объединения?». «Нам говорили: «У них остаются, конечно, какие-то фобии из исторического прошлого в Советском Союзе, но, мы вас уверяем, что, как только они станут членами Евросоюза и НАТО, они успокоятся, у них пропадут причины для этих фобий". Ничего подобного. Произошло все наоборот – они стали самыми ярыми русофобами и тянут Евросоюз на русофобские позиции», – отметил Лавров.

Глава МИД заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.