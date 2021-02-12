Эксперт допустил слом 30-летней системы отношений между Москвой и Брюсселем

Политический диалог Москвы и Евросоюза может быть прекращен, например, под предлогом вопиющего вмешательства во внутренние дела России, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Он напомнил о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Москвы к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

«Сегодняшние заявления министра иностранных дел поднимают ставки в ожидании заседания Европейского совета 22 февраля, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с ее агрессивным нежеланием диалога с ЕС. Ключевой представляется формулировка «санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах (поставки комплектующих, узлов)». То есть символические меры, наподобие удлинения персональных «черных списков» – да ради бога. А вот реальный экономический урон, удар по производствам или финансовой сфере – это казус белли («хочешь мира – готовься к войне»). Ну то есть предупреждение», – написал Лукьянов в Telegram.

По мнению политолога, ЕС, скорее всего, на такое обострение не пойдет, поскольку «экономическая война с Россией сейчас никому не нужна, и так проблем хватает».

«Но если все-таки пойдет, например по причинам необходимости политической консолидации, интересно, как все это будет выглядеть. Разрыв отношений с Евросоюзом в виде прекращения деятельности миссий в Москве и Брюсселе представить себе можно. Например, под предлогом вопиющего вмешательства во внутренние дела России, о чем министр в интервью настоятельно говорит. На этом политический диалог будет закончен», – полагает Лукьянов.

«А вот что делать с диалогом торгово-экономическим, который в значительной степени находится в компетенции европейских институтов, а не отдельных стран, непонятно. И ждать ли, например, денонсации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, основы наших отношений с ЕС?» – задался вопросом эксперт.

Ситуация, как отметил Лукьянов, обещает быть крайне неординарной. «Слом всей схемы, которая действовала почти 30 лет», – заключил он.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел Лаврова исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИДе также пояснили слова Лаврова.

Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова странным и непонятным.

Позже в ЕС заявили, что Брюссель принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет.

Между тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.