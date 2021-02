В МИД пояснили слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС Берлин не понял заявление Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС 12 февраля 2021, 14:14

Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе. «Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными», – сказала она, передает ТАСС. Зассе напомнила, что глава МИД Германии Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. «В этой связи высказывания главы МИД (РФ Сергея) Лаврова действительно удивляют», – добавила Зассе. Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИД также пояснили слова Лаврова.

Немецкий эксперт объяснил жалобы на «унижение» Борреля в Москве 10 февраля 2021, 13:50

«Европа рассчитывала на то, что Боррель загонит Россию в угол. Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным для всех», – заявил газете немецкий политолог Александр Рар, комментируя критику депутатов Европарламента в адрес главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля из-за его «унизительного» визита в Москву. «В Евросоюзе существуют значительные силы, которые относятся к России негативно. Они формируют свою политику на вопросах прав человека и либерально-демократических ценностях, которые Россия, с их точки зрения, не признает. Именно эти силы представляют лицо Европы, именно они выступают за расширение ЕС и были максимально активны во время переворота на Украине или волнений в арабском мире», – уверен немецкий политолог Александр Рар. «Они считают, что Россия должна идти по демократическому пути Европы, и только тогда она сможет стать ей настоящим другом. Если же русские от этого откажутся, то их сознание нужно будет переделать на европейский лад, как это случилось с обществом Украины, Грузии, а также частично Белоруссии и Армении», – полагает Рар. Он также отметил, что в Европе существуют и те, кто уверен – «с Россией можно и нужно плодотворно сотрудничать, неправильно говорить с ней одними угрозами». «Но все европейские элиты, руководители Евросоюза воспитаны в трансатлантическом духе либеральных ценностей, пользуются поддержкой крупных изданий. Поэтому они имеют все возможности заказывать в Европе музыку, и агрессия по отношению к России идет дальше и дальше», – констатировал собеседник. Отправляя главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву, Европа рассчитывала, что он «загонит Россию в угол, даст ей понять, что Европа намерена разговаривать только жестким языком». «Но вместо этого в России его быстро поставили на место, практически унизили. Это оказалось неожиданным, потому что Москву критиковали многие годы, но до этого никакой жесткости в ее риторике не наблюдалось. Теперь же чаша терпения российских властей переполнилась, Россия поменяла свой миролюбивый язык», – считает политолог. «Поэтому конфликты будут только нарастать. Запад продолжит вести пропаганду против России, а она, в свою очередь, будет делать то же самое, защищая свою точку зрения и свою позицию. Надеюсь, дело не дойдет до войны, но, скорее всего, мы увидим разделение мира на союз России и Азии, противостоящий Европе и Америке. Это станет основой конфликта, который ожидает человечество к середине XXI века», – заключил Рар. Ранее во время заседания Европарламента евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным». В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции. При этом евродепутат от фракции «Европейских консерваторов и реформистов» Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением. Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. «Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», – передает его слова РИА «Новости». Боррель в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента по итогам визита в Россию заявил, что Москва продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС.



«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень четким: нет, они в этом не заинтересованы», – сказал он. Боррель добавил, что «Россия не оправдала ожиданий, так и не став современной демократией».



«Мы разочарованы, доверие более не доминирует в наших отношениях», – заявил глава евродипломатии. Он отметил, что напряженность в отношениях с Россией усиливают конфликты на Украине, в Приднестровье, а также ситуация в Белоруссии. По словам Борреля, Москва также не готова вести с Брюсселем диалог по правам человека и свободе СМИ. Напомним, Боррель выразил мнение, что состоявшийся в период с 4 по 6 февраля визит в Москву показал отсутствие у России интереса к улучшению отношений с ЕС. Боррель также заявил о возможности введения новых санкций против России. Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала Соловьев Live. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Не нужно пытаться изолировать Москву и Пекин, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, это приведет к созданию крупнейшего военного альянса в мире. Попытка изолировать Москву и Пекин «создаст крупнейший военный альянс», убежден немецкий министр, передает РИА «Новости». «Они (сторонники приостановки проекта «Северный поток 2») говорят, что из-за происходящего в России мы не должны иметь дел с Россией, в конце концов, любой бизнес с Россией идет на пользу государству. Таким образом, это применимо ко всему, это ведет к полной экономической изоляции России. У нас похожие дебаты в

ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. В пресс-релизе сказано, что «ЕС напомнил о значимости свободы слова, независимости и плюрализма СМИ, в том числе о роли независимых вещателей». При этом «стороны признают законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Указывается, что предпринимаемые Киевом шаги должны быть пропорциональны цели и не должны ущемлять свободу СМИ. Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости». Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Чижов поспорил с Боррелем о «достижении дна» в отношениях России и ЕС 11 февраля 2021, 09:22

Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, но носили высокопрофессиональный характер, рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. «Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным. Думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», – сказал российский дипломат, передает РИА «Новости». По его словам, среди прочего на переговорах в Москве рассматривались те сюжеты, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают. «Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым», – добавил Чижов. Он напомнил, что Боррель подтвердил эту позицию даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во время слушаний в Европарламенте, посвященных итогам визита главы дипломатии ЕС в Россию. Комментируя высылку трех европейских дипломатов из России и резкую реакцию ЕС на это решение, Чижов указал, что функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях. «Да, функцией любого дипломата, любого, если говорить языком Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатического агента (в данном случае ничего дурного в этом термине нет) является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации. Но одно дело – анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое – участвовать в конкретных политических акциях», – сказал он. Чижов подчеркнул, что «то, за что объявили персонами нон-грата трех европейских дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге, касалось именно незаконных акций». «Причем их незаконность была заранее хорошо известна и самим дипломатам, и их руководителям», – добавил он. Отвечая на вопрос о том, как бы, на его взгляд, отреагировали бельгийские власти и СМИ, если бы российские дипломаты «наблюдали», например, за недавней акцией в районе Северного вокзала в Брюсселе, в ходе которой протестующие едва не забросали камнями машину короля бельгийцев Филиппа, постпред России при ЕС подчеркнул, что ему «трудно представить ситуацию, при которой кто-то из сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего». «На мероприятие, вроде имевшего место в районе Северного вокзала города Брюсселя, я бы, конечно, никогда никого из своих сотрудников не послал. Более того, не разрешил бы им даже по собственной инициативе в этом участвовать. Это не наша функция», – отметил дипломат. Комментируя историю с метанием камней в сторону бельгийского королевского кортежа, Чижов указал, что ни один камень в машину короля тогда не попал. «Причем вопрос, кому в этом повезло больше – королю или демонстрантам», – заключил постпред России при Евросоюзе. На прошлой неделе в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия. В ответ на действия Москвы Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. Украина объявила о начале пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС 11 февраля 2021, 23:55

Соглашение об ассоциации с ЕС планируют пересмотреть в кратчайшие сроки, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Шмыгаль заявил, что «пересмотр соглашения начался в эти дни». Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер. Шмыгаль выразил надежду, что удастся «в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение» и «подписать все изменения». Украина и ЕС договорились об обновлении параметров соглашения об ассоциации, а также о начале переговоров по обновлению параметров зоны свободной торговли, передает РИА «Новости». Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться». В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву 10 февраля 2021, 10:44

Евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным». Большинство политиков в Брюсселе остались недовольны поездкой Борреля в Москву. Во вторник, 9 февраля, Европарламент предусмотрел на обсуждение визита один час, что довольно много для такого рода дебатов. Но тема настолько взволновала евродепутатов, что дискуссия растянулась на два часа, передает Deutsche Welle. В ходе выступления глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая – донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. Вторая цель – подготовить стратегическую дискуссию об отношениях Россия – ЕС. «Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы», – заявил он, пообещав подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции. Впрочем, это обещание не умерило пыл критиков. Внешнеполитический эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер из Германии признал, что Боррель донес своему российскому коллеге Сергею Лаврову требования освободить Навального и остановить «российскую агрессию» против соседних стран. В то же время он задал вопрос, а не было ли ожидаемым, что Лавров будет нападать на ЕС на пресс-конференции . «В ответ следовало бы указать на длинный список недостойного поведения России», – заявил Галер. Председатель фракции «Обновить Европу» Дачиан Чолош из Румынии назвал ошибочным решение Борреля посетить Москву сейчас, когда у него не было возможности надавить на власти России, чтобы те освободили Навального. То, что глава дипломатии ЕС все же поехал и попал в «ловушку» на пресс-конференции с Лавровым, стало, по мнению Чолоша, «неверным дипломатическим сигналом» и нанесло ущерб убедительности Брюсселя как внешнеполитического игрока. Евродепутат от «зеленых» Сергей Лагодинский назвал опыт Борреля в Москве «отрезвляющим и унизительным». Но он также не винит дипломата. Вместо этого Лагодинский адресовал Берлину и Парижу призыв бороться с продажностью отдельных политиков в ЕС и подумать над усилением санкций и над остановкой «Северного потока – 2». Многие другие евродепутаты были жестче в своих оценках. Евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой «принять меры», если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат. В то же время большинство евродепутатов не поддерживает этот призыв. После того, как поток желающих выступить евродепутатов иссяк, Боррель получил возможность ответить. Он перешел на родной испанский и вместо положенных пяти минут эмоционально говорил около пятнадцати. Он признал, что в Москве можно было бы достичь большего, но высказал непонимание, за что его критикуют. Если за то, что он вообще поехал, то, по словам Борреля, за последние два года из стран ЕС были совершены 19 официальных визитов в Россию. Дипломат также уверен, что время для поездки он выбрал правильно и донес все необходимые сигналы. «Похоже, что, по общему мнению, я должен был по-другому вести себя. Но я не считаю, что пресс-конференция – это дебаты или противостояние. Я высказал свою позицию», - подытожил Боррель. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией Запада заявления в ЕС о том, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву закончился унижением. Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Захарова заявила об отходе Евросоюза от принципов демократии 12 февраля 2021, 11:36

В российском МИД подвергли критике поддержку Евросоюзом решения властей Украины ввести санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – пояснила Мария Захарова. Накануне Европейский Союз назвал «законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС. При этом результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости». Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Эксперт оценила итоги пятилетнего соглашения Украины об ассоциации с ЕС 12 февраля 2021, 11:38

«От ассоциации с Евросоюзом Украина абсолютно ничего не приобрела, а только ухудшила свое социальное и экономическое положение», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя планы украинских властей пересмотреть пятилетнее соглашение об ассоциации с ЕС в кратчайшие сроки. «Главным приобретением от ассоциации с Евросоюзом украинские элиты считают получение безвизового режима для своих граждан. Но безвиз обернулся колоссальной депопуляцией и миграцией населения в соседние страны – Польшу или Германию. Фактически Украину обезлюдили, а это никак нельзя назвать позитивным последствием соглашения», – считает Шеслер. Украина также взяла на себя дополнительные обязательства в гуманитарной сфере, которые, впрочем, не собирается выполнять. «Например, в стране был принят совершенно недемократичный, неевропейский закон, который запрещает общаться на работе и получать образование на каком-либо другом языке, кроме украинского. Это решение прямо дискриминирует все остальные языковые группы Украины и является прямым нарушением прав человека. На это Европарламент даже указал Киеву в своей последней резолюции, поставив под вопрос ее планы на вступление в ЕС в ближайшем будущем», – рассказала собеседница. В экономической сфере после заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом также произошли значительные ухудшения. «Украина рассчитывала на то, что ей сразу откроются европейские рынки сбыта продовольственной продукции. Но ЕС защитился от поставок украинских товаров очень небольшими квотами, которые полностью исчерпываются в течение пары первых месяцев в году. После этого Украина вынуждена поставлять в Европу свои продукты абсолютно без всяких преференций, на которые она рассчитывала», – констатировала Шеслер. «При этом Украина потеряла огромный рынок стран СНГ. С этим связано неумолимое ухудшение внешнеторгового баланса страны начиная с 2015 года. Ее экономическое положение плачевно, только в прошлом году ВВП по паритетной покупательной способности (ППС) на душу населения снизился на 30%. Это еще одно из последствий того, что Украина отвернулась от восточного рынка, резко ухудшила свои отношения с Россией и в то же время ничего не приобрела на Западе», – заключила Шеслер. Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о планах Украины в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер. Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться». В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Представитель Борреля заявил о работе над возможными санкциями ЕС против России 12 февраля 2021, 12:56 Текст: Наталья Ануфриева

Процесс подготовки санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано. Стано заявил, что работа над возможными санкциями идет, однако «процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать», передает РИА «Новости». Он напомнил, что для утверждения новых санкций понадобится единогласное решение всех государств-членов ЕС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Главу администрации президента Чехии обвинили в нанесении ущерба ЕС 12 февраля 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Полиция Чехии обвинила Вратислава Минаржа, который возглавляет администрацию президента страны, в нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, сообщают СМИ. По версии полиции, в 2011 году он противозаконно получил дотации на свою компанию Clever Management. Речь идет о 240 тыс. евро из фондов ЕС для постройки гостевого дома в местечке Осветиманы. Минарж подтвердил, что его обвиняют в уголовном преступлении, но опротестовал действия полиции, заявив об «искусственно сконструированном деле с политическим подтекстом». Минарж заявил, что «не позволит себя запугать». Официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек сообщил, что президент Чехии Милош Земан, руководствуясь принципом презумпции невиновности, не собирается освобождать Минаржа от должности, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. В МИД пояснили слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС 12 февраля 2021, 13:16 Текст: Алина Назарова

Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Россия со своей стороны призывает к сотрудничеству, заявили в российском МИД. «Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», – пояснили в дипведомстве, передает ТАСС. Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. Лавров пояснил желание ЕС ввести санкции против России из-за Навального 12 февраля 2021, 12:47 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз, если решится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сделает это ради своего удовлетворения, поскольку предыдущие рестрикции Запада были безрезультатны, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр напомнил о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса в бундестаге. По словам Лаврова, тот заявил, что «все-таки мы санкции за Навального должны рассмотреть, и ничего страшного, что раньше санкции против России не достигли цели, главное, что мы пошлем сигнал, что действия России не остаются незамеченными», передает РИА «Новости». «То есть вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они «наказывают». Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов», – отметил Лавров. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Песков заявил об искажении смысла слов Лаврова о ЕС 12 февраля 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Все-таки СМИ вот этот вот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого – мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да – мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он добавил, что именно об этом говорил министр. «А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», – отметил представитель Кремля. Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Тем временем сам Лавров назвал «королевством кривых зеркал» заявления в ЕС о курсе Москвы на самоизоляцию. «Да, но возвращаясь к тому, что мы разочаровали Евросоюз, что мы не оправдали ожиданий и что мы отдаляемся от Европы, взяв осознанный курс на самоизоляцию от Европы, – это просто королевство кривых зеркал. Все проблемы между нами и Евросоюзом начались очень давно. Они испытывали наше терпение, добрую волю», – сказал Лавров. По его словам, «когда в 2004 году приняли Прибалтику в Евросоюз и ряд других стран Восточной Европы, мы откровенно спрашивали у них: вы уверены, что они уже созрели для того, чтобы быть ответственными членами вашего такого прогрессивного объединения?». «Нам говорили: «У них остаются, конечно, какие-то фобии из исторического прошлого в Советском Союзе, но, мы вас уверяем, что, как только они станут членами Евросоюза и НАТО, они успокоятся, у них пропадут причины для этих фобий". Ничего подобного. Произошло все наоборот – они стали самыми ярыми русофобами и тянут Евросоюз на русофобские позиции», – отметил Лавров. Глава МИД заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.