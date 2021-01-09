Какими будут отношения России и Европы в 2021 году?

Начало прошлого года для отношений России и Европы выдалось не самым лучшим. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ясно дал понять, кем считает нашу страну. «Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности. Также Россия может представлять опасность для соседних с ней стран, о чём свидетельствует украинский кризис», – произнёс он на излёте 2019 года.

Под занавес 2020 года слово взяли политики из другого главного «тяжеловеса» ЕС – Германии. «Россия остаётся главной угрозой для НАТО», – заявил бывший министр обороны страны, сопредседатель экспертной группы НАТО Томас де Мезьер. Позже нынешняя глава немецкого оборонного ведомства и вероятный будущий канцлер Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала разговаривать с Россией «с позиции силы».

А между французскими и немецкими откровениями приходили новости из других европейских стран, и почти все, как на подбор – одного и того же свойства. Например, во втором квартале в центре внимания была Чехия. Тут и демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге, и история с якобы отравлением местных антироссийских политиков рицином, и подозрения по поводу бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в шпионаже в пользу этой страны. Как итог – почти полная деградация российско-чешских отношений.

Соседняя с Чехией Словакия до 2020 года и вовсе считалась одной из самых лояльных к России. Так и было, пока у власти не оказалась радикально прозападная связка в лице премьера Игора Матовича и президента Зузаны Чапутовой. Они демонстративно выслали российских дипломатов, которых обвинили в причастности к убийству в Берлине боевика Зелимхана Хангошвили. Представить себе такое в российско-словацких отношениях ещё год назад было трудно. Теперь – сколько угодно.

Ухудшение отношений случилось и с Австрией, которая все последние годы оставалась одним из главных партнёров России в Европе. В стране в самом начале 2020 года тоже сменилась правящая коалиция, и отношения с РФ покатились вниз по наклонной плоскости. Дошло до того, что глава австрийского МИД Александр Шалленберг обвинил Россию в том, что она распространяет по Старому Свету дезинформацию о коронавирусе. Опять же – ещё пару лет назад столь резко в венских властных кабинетах не высказывались.

Испанию у нас тоже как антироссийскую страну не воспринимали. Однако судья Хоакин Агирре Лопес предположил, что Россия в 2017 году хотела направить военных для поддержки сепаратистски настроенного бывшего премьера Каталонии Карлеса Пучдемона. «Группа русских хотела превратить Каталонию в такую страну, как Швейцария… Россия предложила поддержку Пучдемону, если бы он объявил независимость, в том числе направить в Каталонию десять тысяч солдат», – отметил он в своём докладе. Испанские власти поправлять его не стали, несмотря на очевидную бредовость высказывания.

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Что уж говорить о странах, отношения с которыми и без того оставляли желать лучшего. Например, о Швеции, где министр обороны Петер Хультквист прямо связал значительное увеличение шведского военного бюджета с действиями России. «Ситуация в области безопасности в непосредственной близости от нас изменилась в худшую сторону, и в основном из-за России», – заявил он. Что ж, откровеннее просто некуда.

Отношения с Нидерландами в связи с историей о гибели самолёта МН-17 над Донбассом и вовсе находятся в стадии заморозки. В 2020 году в Голландии начался суд по этому делу, и главным виновником уже назвали Россию. Ко всему прочему, голландские власти решили подать на Россию ещё и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). К слову, в отличие от предыдущих случаев, местный премьер Марк Рютте с 2013 года вообще не встречался с российскими руководителями. Даже чисто протокольно.

Но наиболее откровенными оказались власти Румынии. Впервые с момента окончания Второй мировой войны они чёрным по белому прописали Россию как врага. В новой стратегии национальной обороны румыны обвинили нашу страну в агрессивных действиях в Черноморском регионе, выразив особое беспокойство по поводу ситуации в Молдавии и на Балканах. Подобное до сих пор позволяли себе разве что в Польше или Прибалтике, об антироссийских действиях которых можно писать еженедельно.

Своего рода ложкой мёда в бочке дёгтя выглядят разве что Италия и Венгрия. Первая (несмотря на недовольство партнёров по ЕС) приняла гуманитарную помощь от России на пике эпидемии коронавируса. Вторая (и опять же, вопреки мнению Евросоюза) решила закупить партию российской вакцины «Спутник V». По большому счёту, только у этих стран и нельзя вспомнить очевидных антироссийских действий. И то – за продление санкций в отношении России они всё же проголосовали, а антироссийские голоса внутри них тоже слышны.

Данные случаи, происходившие в самых разных странах Европы с самым разным уровнем жизни, наглядно показывают, что на европейском направлении дела у России обстоят почти беспросветно. Почти все государства Евросоюза в той или иной степени воспринимают её как угрозу, врага, противники или соперника. Потому не стоит удивляться, что отношения России как с ЕС в целом, так и с отдельными его государствами, в лучшем случае, топчутся на месте.

И едва ли 2021 год принесёт улучшение. В европейских странах пока что нет запроса на кардинальное изменение отношений с Россией. В них полностью преобладает антироссийская риторика. Россия превратилась в своего рода стрелочника, о котором подчас вспоминают для того, чтобы отвлечь европейцев от собственных проблем или разногласий внутри Евросоюза.

Наши разногласия с Европой не исчерпываются Украиной, Балканами, расширением НАТО или вопросами энергетики. В основе российской политики лежит защита суверенитета, в то время как европейцы делают упор на «общечеловеческие ценности», не знающие границ. И даже среди тех, кому современные ценности не нравятся, много откровенных русофобов. Чего стоит только нынешнее польское руководство. Да и в других странах консерваторы консерваторам или леваки левакам – рознь.

Это не значит, что с европейцами не о чем разговаривать. Говорить необходимо, ибо диалог лучше, чем война. Да и совместные проекты у нас всё ещё есть. Однако иллюзий питать не стоит. Это будет разговор с противниками, соперниками, в лучшем случае – с тяжёлыми партнёрами. Точек соприкосновения с европейскими странами у России крайне мало. А Италия и Венгрия пока останутся приятным исключением из правила.