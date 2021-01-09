Какими будут отношения России и Европы в 2021 году?

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Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

В Германии уверены, что строительство «Северного потока – 2» будет доведено до конца Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода. Подробности...
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2021-й создаст новые кризисы прямо у российских границ

Протесты в Белоруссии все еще продолжаются Стрингер/ТАСС
2020 год запомнится россиянам не только пандемией коронавируса, но и началом новой волны дестабилизации на постсоветском пространстве. Именно началом, ведь процессы, которые начались в 2020-м, продолжатся в 2021-м. Как именно это будет происходить? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Как Китай забрал территорию у бывших советских республик

Пограничный конфликт у озера Жаланашколь, 1969 год Рунов/РИА Новости
Распад СССР не только разрушил Большую Россию и отторг от нее исторические территории – выяснилось, что новообразованные постсоветские государства не способны эффективно себя защитить. Ставшие независимыми среднеазиатские республики были вынуждены уступить Китаю часть своих приграничных земель. Как же такое произошло? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2021 году?

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
2020 год показал, что точек соприкосновения между Россией и странами Европы осталось крайне мало. И в 2021 году картина едва ли изменится к лучшему. Слишком глубоки наши разногласия, и слишком невелик в Евросоюзе запрос на улучшение отношений с Россией. Подробности...

Жертва подо Ржевом была принесена не зря

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны? Подробности...
Обсуждение: 126 комментариев

Сможем ли мы жить без Америки?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

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Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Вадим Трухачёв

    Какими будут отношения России и Европы в 2021 году?

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		9 января 2021, 12:00

    Начало прошлого года для отношений России и Европы выдалось не самым лучшим. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ясно дал понять, кем считает нашу страну. «Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности. Также Россия может представлять опасность для соседних с ней стран, о чём свидетельствует украинский кризис», – произнёс он на излёте 2019 года.

    Под занавес 2020 года слово взяли политики из другого главного «тяжеловеса» ЕС – Германии. «Россия остаётся главной угрозой для НАТО», – заявил бывший министр обороны страны, сопредседатель экспертной группы НАТО Томас де Мезьер. Позже нынешняя глава немецкого оборонного ведомства и вероятный будущий канцлер Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала разговаривать с Россией «с позиции силы».

    А между французскими и немецкими откровениями приходили новости из других европейских стран, и почти все, как на подбор – одного и того же свойства. Например, во втором квартале в центре внимания была Чехия. Тут и демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге, и история с якобы отравлением местных антироссийских политиков рицином, и подозрения по поводу бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в шпионаже в пользу этой страны. Как итог – почти полная деградация российско-чешских отношений.

    Соседняя с Чехией Словакия до 2020 года и вовсе считалась одной из самых лояльных к России. Так и было, пока у власти не оказалась радикально прозападная связка в лице премьера Игора Матовича и президента Зузаны Чапутовой. Они демонстративно выслали российских дипломатов, которых обвинили в причастности к убийству в Берлине боевика Зелимхана Хангошвили. Представить себе такое в российско-словацких отношениях ещё год назад было трудно. Теперь – сколько угодно.

    Ухудшение отношений случилось и с Австрией, которая все последние годы оставалась одним из главных партнёров России в Европе. В стране в самом начале 2020 года тоже сменилась правящая коалиция, и отношения с РФ покатились вниз по наклонной плоскости. Дошло до того, что глава австрийского МИД Александр Шалленберг обвинил Россию в том, что она распространяет по Старому Свету дезинформацию о коронавирусе. Опять же – ещё пару лет назад столь резко в венских властных кабинетах не высказывались.

    Фото: Paul Zinken/Global Look Press

    Испанию у нас тоже как антироссийскую страну не воспринимали. Однако судья Хоакин Агирре Лопес предположил, что Россия в 2017 году хотела направить военных для поддержки сепаратистски настроенного бывшего премьера Каталонии Карлеса Пучдемона. «Группа русских хотела превратить Каталонию в такую страну, как Швейцария… Россия предложила поддержку Пучдемону, если бы он объявил независимость, в том числе направить в Каталонию десять тысяч солдат», – отметил он в своём докладе. Испанские власти поправлять его не стали, несмотря на очевидную бредовость высказывания.

    Что уж говорить о странах, отношения с которыми и без того оставляли желать лучшего. Например, о Швеции, где министр обороны Петер Хультквист прямо связал значительное увеличение шведского военного бюджета с действиями России. «Ситуация в области безопасности в непосредственной близости от нас изменилась в худшую сторону, и в основном из-за России», – заявил он. Что ж, откровеннее просто некуда.

    Отношения с Нидерландами в связи с историей о гибели самолёта МН-17 над Донбассом и вовсе находятся в стадии заморозки. В 2020 году в Голландии начался суд по этому делу, и главным виновником уже назвали Россию. Ко всему прочему, голландские власти решили подать на Россию ещё и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). К слову, в отличие от предыдущих случаев, местный премьер Марк Рютте с 2013 года вообще не встречался с российскими руководителями. Даже чисто протокольно.

    Но наиболее откровенными оказались власти Румынии. Впервые с момента окончания Второй мировой войны они чёрным по белому прописали Россию как врага. В новой стратегии национальной обороны румыны обвинили нашу страну в агрессивных действиях в Черноморском регионе, выразив особое беспокойство по поводу ситуации в Молдавии и на Балканах. Подобное до сих пор позволяли себе разве что в Польше или Прибалтике, об антироссийских действиях которых можно писать еженедельно.

    Своего рода ложкой мёда в бочке дёгтя выглядят разве что Италия и Венгрия. Первая (несмотря на недовольство партнёров по ЕС) приняла гуманитарную помощь от России на пике эпидемии коронавируса. Вторая (и опять же, вопреки мнению Евросоюза) решила закупить партию российской вакцины «Спутник V». По большому счёту, только у этих стран и нельзя вспомнить очевидных антироссийских действий. И то – за продление санкций в отношении России они всё же проголосовали, а антироссийские голоса внутри них тоже слышны.

    Данные случаи, происходившие в самых разных странах Европы с самым разным уровнем жизни, наглядно показывают, что на европейском направлении дела у России обстоят почти беспросветно. Почти все государства Евросоюза в той или иной степени воспринимают её как угрозу, врага, противники или соперника. Потому не стоит удивляться, что отношения России как с ЕС в целом, так и с отдельными его государствами, в лучшем случае, топчутся на месте.

    И едва ли 2021 год принесёт улучшение. В европейских странах пока что нет запроса на кардинальное изменение отношений с Россией. В них полностью преобладает антироссийская риторика. Россия превратилась в своего рода стрелочника, о котором подчас вспоминают для того, чтобы отвлечь европейцев от собственных проблем или разногласий внутри Евросоюза.

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    Наши разногласия с Европой не исчерпываются Украиной, Балканами, расширением НАТО или вопросами энергетики. В основе российской политики лежит защита суверенитета, в то время как европейцы делают упор на «общечеловеческие ценности», не знающие границ. И даже среди тех, кому современные ценности не нравятся, много откровенных русофобов. Чего стоит только нынешнее польское руководство. Да и в других странах консерваторы консерваторам или леваки левакам – рознь.

    Это не значит, что с европейцами не о чем разговаривать. Говорить необходимо, ибо диалог лучше, чем война. Да и совместные проекты у нас всё ещё есть. Однако иллюзий питать не стоит. Это будет разговор с противниками, соперниками, в лучшем случае – с тяжёлыми партнёрами. Точек соприкосновения с европейскими странами у России крайне мало. А Италия и Венгрия пока останутся приятным исключением из правила.


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