Германия оказалась слабым звеном новой антироссийской коалиции

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Бои в Карабахе показывают образец войны будущего

Азербайджанские беспилотники играют одну из важнейших ролей в ходе наступления на Карабах mod.gov.az/ru
Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...
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Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...

Всемирный банк критикует Россию за щедрость

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

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    Германия оказалась слабым звеном новой антироссийской коалиции

    В антироссийском тандеме Франция – Германия немцы оказались более слабым звеном    8 октября 2020, 22:20
    Фото: Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters
    Текст: Наталья Макарова,
    Ирина Яровая,
    Михаил Мошкин

    Германское руководство делает взаимоисключающие заявления. Сначала в берлинском МИДе посулили России санкции «за Навального» – и тут же пообещали не прерывать диалог, заверив, что нуждаются в партнерстве с Москвой. Попытки Берлина вести столь двойственную политику понятны – ему не хочется ссор ни с США, ни с Россией. Но как в таком случае Москве надо вести себя по отношению к Германии?

    В четверг глава немецкого МИДа Хайко Маас выступил с на первый взгляд неожиданным признанием, которое не очень сочетается с тем, что он говорил буквально накануне. Суть выступления Мааса сводилась к тому, что даже несмотря на происшествие с блогером Алексеем Навальным Евросоюзу нельзя прекращать диалог с Москвой. «Россия нам нужна, – напомнил главный дипломат. – Она – наш сосед, она нужна нам для решения конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине».

    Но накануне тот же Маас недвусмысленно пообещал: «Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информации, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны». В тот же день германский МИД совместно с французским пообещал передать партнерам по ЕС свой план введения санкций против неких граждан, «ответственных за преступление» против Навального, а также против «структуры, имеющей отношение к программе «Новичок».

    Франция и Германия, судя по всему, намерены возглавить новую антироссийскую коалицию, констатировала в этой связи представитель нашего МИДа Мария Захарова. В свете подобных заявлений Москва не считает возможным вести с Берлином и Парижем «бизнес как всегда», добавила она.

    Впрочем, внутри упомянутой коалиции согласия явно нет. Линия Франции выглядит цельной и непротиворечивой. Еще две недели назад президент Эммануэль Макрон пообещал разговаривать с Москвой «в духе требовательности» – и, собственно, так и пытается действовать. А вот в действиях немецких властей, которые и инициировали всю историю с «отравлением Навального», заметны колебания.

    Маас и не скрывает, что Германия должна придерживаться двойственного подхода в отношениях с Москвой. Это хорошо видно на практике. С одной стороны, Берлин угрожает Москве санкциями «за Навального». С другой – мы слышим сетования того же Мааса на то, что противники газопровода «Северный поток – 2» используют инцидент, чтобы добиться остановки его строительства. По оценке члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова,

    «Германия всеми способами пытается усидеть на двух стульях.

    С одной стороны, немцы желали бы сделать хорошо своим американским партнерам, демонстрируя «последовательность» в отношении России, то есть более жесткую, более напористую позицию. С другой – Германия очень хочет защитить «Северный поток – 2». Но этому препятствуют американцы», – отметил сенатор Морозов в комментарии газете ВЗГЛЯД. Собеседник напомнил, что в Берлине уже договорились до идеи платить Вашингтону, лишь бы тот не наказывал немецкий бизнес, причастный к этому проекту.

    Сенатор видит в метаниях Мааса вокруг дела Навального отражение торга, который Берлин ведет сейчас с американцами. По мнению Морозова, схема такова: сейчас немцы готовы подыграть трансатлантическому партнеру и поссориться с Россией, взамен же Берлин ожидает послаблений в давлении США на немецкий бизнес, вовлеченный в проект «СП-2».

    Канцлер Ангела Меркель, как известно, настаивает на «сугубо экономической» природе трубопровода, который должен доставить газ из России по дну Балтики в обход ненадежных транзитных стран. В то же время партнеры Берлина по НАТО – Польша и Прибалтика, и, что куда важнее, Соединенные Штаты – видят в «Северном потоке» лишь инструмент геополитического влияния России. «Стремясь сохранить «СП-2», Германия похоже, готова пожертвовать отношениями с Москвой во всех других областях», – констатировал сенатор Морозов.

    Как ранее уже писала газета ВЗГЛЯД, похоже, Германия, да и Запад в целом, намереваются и впредь развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, но с другой стороны – в политической и идеологической сферах они намертво отрезают восточного соседа от себя.

    В итоге «сидение на двух стульях» превратит германо-российские отношения, отличавшиеся завидной стабильностью, в шаткие и непредсказуемые, посетовал Морозов.

    Опасения российского парламентария разделяют и его немецкие коллеги. «Если мы будем бездействовать, то отношения наших стран изменятся не в лучшую сторону. Политики, настроенные борьбу с Россией, будут торжествовать, но мы будем от этого страдать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии»). По его словам, здравомыслящие силы в Германии сейчас надеются на то, что «Москва проявит терпение и дипломатическую зрелость».

    По мнению депутата, провокационный проект, связанный с Навальным, Берлину «надо отрабатывать», поэтому руководство ФРГ будет и впредь делать громкие выпады в адрес России по поводу Навального, однако всерьез в него вкладываться не станет. «Дело ограничится словами, и эту историю потихоньку сольют, – полагает собеседник. – Поэтому, не делая резких движений и выжидая, здравомыслящие люди выиграют эту битву».

    Владимир Путин «возможно, в последний раз протягивает руку немцам с целью вести диалог на общеуважительных условиях», заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. По его оценке, в отношениях Москвы и Берлина «дверь еще не закрыта, но она закрывается». Меркель эмоционально отреагировала на информацию военных токсикологов, когда те сообщили о следах «Новичка», якобы найденных у Навального, заметил эксперт. Но сейчас фрау канцлерин уже пытается спустить дело на тормозах, отмечает эксперт.

    «Обратите внимание: о деле российского блогера Меркель уже не высказывается давно. Заявлений, подобных тем, что звучат из уст Макрона, не слышно. Вероятно, Меркель решила не подливать больше масла в огонь, а подождать, как ситуация будет развиваться», – полагает Рар.

    Москва также не собирается полностью рвать отношения с Германией и Францией, полагает директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Отказ от «бизнеса как всегда», о котором говорила Захарова, означает, что одна система отношений постепенно сменяется другой, однако не стоит рассматривать это как судьбоносный слом треугольника Париж – Берлин – Москва, сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Впрочем, не исключил он, пока могут быть свернуты контакты на высшем уровне. «Это навредит нашему диалогу с участием Берлина и Парижа в рамках того же «нормандского формата», – добавляет Тимофеев.

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