Немецкий политолог: Путин протягивает руку Германии в последний раз

«Я не помню, чтобы за последние 30 лет российско-немецкие отношения были настолько полны конфликтов, как сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал заявление МИД России о невозможности ведения «бизнеса как всегда» с Парижем и Берлином.

«О том, что отношения между странами испорчены, говорят не только многие эксперты, но и официальные лица. Это видно невооруженным глазом. Поправить их после заявлений, на которые ссылается официальный представитель МИД России Мария Захарова, невозможно», – сказал эксперт.

При этом Рар призвал обратить внимание на послание главы России Владимира Путина, когда он, «возможно, в последний раз протянул руку немцам с целью вести диалог на общеуважительных условиях. Так что дверь еще не закрыта, но она закрывается», – подчеркнул эксперт.

Комментируя реакцию бизнеса Германии на заявление МИД РФ, Рар сказал, что «бизнес в отчаянии, потому что он был проводником дипломатии в отношениях между двумя странами в большей степени, чем культурные или гражданские общества».

По мнению политолога, «немецкий бизнес не будет больше получать поддержку от немецких властей». «При этом сам немецкий бизнес не виновен, он остался в России и пытается спасти положение», – добавил эксперт.

Безусловно, особую роль в российско-германских отношениях сегодня играет дело блогера Алексея Навального, на которое достаточно бескомпромиссно отреагировала и канцлер Германии. «Меркель считается не эмоциональным политиком, а наоборот, спокойным и взвешенным. Но у нее бывают эмоциональные вспышки. Когда она получила информацию о якобы найденном «Новичке» в теле Навального, на ее лице было возмущение», – напомнил Рар. Однако, по мнению политолога, Меркель больше не выступала на тему дела Навального, потому что «решила не подливать больше масла в огонь, а подождать, как ситуация будет дальше развиваться».

Эксперт уверен, что канцлер Германии «должна понимать, что в любом случае с такой громадной и важной страной, как Россия», нужно пытаться налаживать если не дружественную политику, то, по выражению самой Меркель, «политику сосуществования» в общем европейском доме.

«Но я не помню, чтобы за последние 30 лет российско-немецкие отношения были настолько полны конфликтов, как сейчас»,

– подчеркнул Рар.

При этом Рар опроверг версию о том, что ухудшение российско-германских отношений связано с имеющимся у США компромате на Меркель, хотя и отметил, что «американцы месяцами, а может, и годами прослушивали телефон госпожи Меркель – это факт, и сама Меркель это знает».

Несмотря на то, что «Меркель ведет себя проамерикански и стесняется говорить по-русски в общественных местах», эксперт считает, что «это не связано с тем, что она на крючке». «Это ее искренние убеждения. Известны ее высказывания о том, что она обижена на советских солдат, которые когда-то у нее в ГДР украли велосипед, или что ее не пускали в Америку и она должна была учиться в России», – отметил Рар.

«Политика Меркель в отношении России связана с ее личной биографией, с ее воспоминаниями, с ее менталитетом, и я исключаю, что ее политику контролируют американцы», – заключил эксперт.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за «неприемлемого по содержанию и своей тональности заявления» министров иностранных дел Парижа и Берлина по расследованию инцидента с российским блогером «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем уже невозможен.

Комментируя слова Захаровой, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев отметил, что отказ от «бизнеса как всегда» означает, что одна система отношений между странами сменяется другой, однако не стоит рассматривать эти слова как «судьбоносный поворот» в политике трех государств.

При этом первый русский депутат Европарламента Татьяна Жданок высказывала версию о существовании у американцев серьезного компромата на Меркель, ввиду чего она вынуждена вести себя по отношению к России враждебно.