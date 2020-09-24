У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Огромный резонанс в связи с «делом Навального» вызвала недавняя резолюция Европарламента, призывающая правительства ЕС отменить проект «Северный поток – 2», принять «стратегию демократизации» России и потребовать от Москвы отмены поправок к Конституции. Меня часто спрашивают, почему я оказалась в списке 84 евродепутатов, голосовавших против.

Я в принципе против механизма санкций как таковых. Он не работает в межгосударственных отношениях, приводя зачастую к обратным результатам. Создает ненужное напряжение между странами.

Принятая резолюция из числа чисто декларативных. Их придумывает и организовывает комитет по иностранным делам. Но при этом не надо считать, что Европарламент – вообще пустое место, что там ничего не решается. Решается, и достаточно много, но по другим направлениям. В частности, по бюджету, по визовой политике, по внутренним делам, по вопросам занятости.

Резолюция же по России, как и еще одна, по Белоруссии – скорее сотрясение воздуха. Хотя волна от такого сотрясения может иметь последствия. В основном она адресована Европейскому Совету, то есть главам государств и профильным министрам. Такие резолюции, как правило, являются сырыми документами. Они «лепятся» очень быстро. Схема такая. Накануне пленарного заседания утверждается повестка дня. В нее включают уже заранее подготовленные в комитетах доклады по будущим регламентам и директивам. И еще набор каких-то «срочных» резолюций. Их предлагают политические группы. Если большинство политических групп согласны, то повестка дня утверждается.

Уникальность итоговой версии рассматриваемой нами резолюции – предложение наказывать людей не за факты преступлений, а лишь за то, что они являются фигурантами расследований Навального и Ко. И главная закавыка здесь в том, что наказывают граждан третьей страны за действия, совершенные в этой же стране, а вовсе не на территории тех государств, что такое наказание применяют. На моей памяти, а я все-таки уже 15 лет работаю в Европарламенте, такого не было.

Больше всего меня удивило голосование немецких депутатов. Практически все за. Но у них же Nord Stream – 2! По логике, хотя бы некоторые депутаты от христианских демократов (партии Ангелы Меркель) должны быть против прекращения строительства. Тем более это касается и депутатов от партии социал-демократов, которую в свое время возглавлял Шрёдер!

Теперь из-за чего весь сыр-бор? Он начался с заявления госпожи Меркель. Допускаю, что у американцев на нее есть очень сильный компромат. Этим объясняются многие ее заявления в последние пять-шесть лет. Начиная с событий 2014 года на Украине. Уже давно ходят небезосновательные разговоры, что она сотрудничала со Штази. Непонятно другое: почему она боится сделать эту тему открытой. Думаю, что там есть что-то большее. Ее непоследовательные действия для меня непонятны без предположения, что ее дергают за веревочки. И «Северный поток – 2», который уже несколько месяцев не строится, зависит от тех же крючков и веревочек, на которых держат эти подрядные компании. Поначалу там никто не хотел отказываться. Но потом выяснилось, что в их годовом обороте львиная доля приходится на филиалы, находящиеся в США. Оказались под угрозой, быстренько спрыгнули. Так, кстати, в связи с санкциями из-за Крыма, случилось с корпорацией «Сименс».

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Чем еще шокировала резолюция? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Те же самые США не ратифицировали даже многие документы ООН. Например, факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Согласно которому граждане могут жаловаться на свою страну. РФ признала это право, а США нет. В том же протоколе есть и запрет на смертную казнь. И то, что в Америке этого запрета нет, не тревожит еврочиновников. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выступая на прошлой неделе перед депутатами Европарламента с большой программной речью, спокойненько утверждала, что США – это наши стратегические партнеры. Критиковала только Россию и Беларусь. Что им не нравится в российской Конституции? Сроки избрания президента? Это не выдерживает никакой критики. В большинстве стран нет ограничений на пребывание на высшем посту. Во-вторых, им не нравится история про верховенство национального права над международными договорами. Но Россия же не вводит обратно смертную казнь!

Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования по резолюции не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Короткий анекдот. «Путину говорят, что Тереза Мэй беременна. И что, спрашивает он, в этом тоже обвиняют меня?». Грубоватая, но сермяжная правда. Эта резолюция выстраивает забор между Россией и Западом, Россией и ЕС. Справедливость – очень важное для русских слово. Сами по себе выборы, как демократический инструмент, недостаточны, чтобы утверждать, что этот инструмент обеспечивает стремление государств к идеалам. Сейчас все большее значение имеет четвертая власть. Выборы могут быть действительно справедливыми, если все состязающиеся стороны, партии, политики поставлены в равные условия. Если у всех есть доступ к СМИ, к избирателям. Во многих странах ЕС это далеко не так, в том числе и в Латвии. Моя страна уникальна еще и тем, что значительная часть жителей – так называемые неграждане – вообще не имеет права участвовать в выборах.

И о двойных стандартах не забудем. На этой же сентябрьской сессии Европарламента в повестке дня был вопрос о нарушениях европейских принципов демократии и верховенства права в Польше. Начата процедура ее наказания. Ранее такая же была применена в отношении Венгрии. В обеих странах – неограниченный диктат правящих партий. В Польше это «Право и справедливость» Качинского, в Венгрии – «Фидес» Орбана. С оппозицией там никто не считается, зажимают прессу, суды очищены от нелояльных к властям. Но те же поляки в Европарламенте готовят резолюции против России. Самая активная из них – Анна Фатига, бывший министр иностранных дел. Эта дама просто ненавидит животной ненавистью все, что связано с Россией. То есть ее партию обвиняют в нарушении верховенства закона и демократии, а она запевала в критике России. Это не просто двойные стандарты. Это отсутствие вообще каких-либо стандартов.

В резолюции Европарламент обращается к Европейскому Совету с требованием наказать Россию очередными санкциями. Механизм давления на Совет с целью принятия таких решений очень простой. Если кто-то из стран ЕС пытается протестовать, как в свое время делали итальянцы, чехи, венгры, то им сразу говорят, что будут проблемы с получением дотаций. На сей раз показал свой характер Кипр, возмущенный сдержанностью Брюсселя в вопросе санкций против Турции. Посмотрим, как будут развиваться события. Инструменты у Брюсселя против потенциальных бунтарей очень сильные.

И в заключение о Лукашенко. Западу вплоть до недавнего времени не мешал его статус «последнего диктатора Европы». Я помню эти заигрывания с Лукашенко еще в 2017 году. Когда нас, депутатов, вдруг отправили на официальную встречу в Минск. Я сама была в той делегации. Мы встречались, в частности, с главой МИД Белоруссии господином Макеем. Посол Евросоюза в Минске, госпожа Викторин, вовсю с ним заигрывала. А дальше Лукашенко пригласили в Брюссель, на саммит. Даже совсем недавно, осенью 2019 года, его пригласили на празднование 10-летия Восточного партнерства. Что-то в нем изменилось? Или в политическом устройстве Белоруссии что-то изменилось с тех пор?

Главное сейчас – избежать повторения украинского варианта в Белоруссии. А Лукашенко придется открыть форточки и освежить воздух в стране, допустить серьезную политическую конкуренцию. Другого не дано.

Источник: Блог Татьяны Жданок