У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

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24 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
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Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

Сроки достройки «Северного потока – 2», скорее всего, снова перенесут Jens Büttner/Global Look Press
Стала понятна одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока – 2». Камнем преткновения мог стать отказ западных компаний страховать российские суда, которые должны укладывать трубы. Страховщики боятся американских санкций, которые еще даже не введены. Выход из этой ситуации, правда, есть. Но разморозить «Северный поток – 2» в этом году уже вряд ли получится. Подробности...
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Франция нашла повод для ухудшения отношений с Россией

Французская пресса вбросила искаженную информацию о разговоре Макрона и Путина Михаил Климентьев/ТАСС,
Laurie Dieffembacq/Global Look Press
В Кремле усомнились в достоверности «слива» разговора президентов России и Франции. Точнее, в Москве не могут поверить, что Елисейский дворец сознательно допустил утечку в прессу запись беседы Путина и Макрона. Как бы то ни было, очевидно, что франко-российские отношения в последнее время переживают не лучшие времена. Надо ли ожидать, что Париж, забыв заветы де Голля, заморозит отношения с Москвой? Подробности...
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Кто привез секреты «Новичка» на Запад

Производство отравляющих веществ подобного класса требует особых лабораторий и химиков высочайшей квалификации Parivartan Sharm/Reuters
«Дело Навального» на Западе целенаправленно выстраивается вокруг версии о российском следе в отравлении «Новичком». Однако есть свидетельства, что в западные страны в свое время попали и образцы веществ из группы «Новичок», и ученые, знавшие секреты его производства. Как именно это произошло, какое вещество могло быть использовано против Навального – и почему оно его не убило? Подробности...
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Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии

Президентскую клятву Лукашенко прочитал на белорусском языке Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Президентская инаугурация Александра Лукашенко стала сюрпризом для всего мира, так как прошла в атмосфере секретности. Оппозиция и страны ЕС утверждают, что это свидетельство слабости Батьки и его страха перед народом. Но в реальности это был удачный политтехнологический ход – большая редкость для администрации Лукашенко, прежде наделавшей множество ошибок.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Новояз определяет за вас, о чем и как вы думаете

Андрей Перла, Политолог
Подобно старинным крестьянам, современный человек, хотя и окончивший школу, колледж, институт – знает очень мало слов. И поскольку у него в запасе мало слов, у него в кругозоре мало вещей и явлений, которые словами стоит называть. Подробности...
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Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем

Максим Соколов, публицист
Простодушие архитектурного президента граничит с совершенной невинностью. Если не предполагалось ничего делать с Мавзолеем и телом Ленина, то зачем конкурс по «реиспользованию»? Если все-таки предполагалось, то надо было готовиться к мощному «гав-гав-гав». Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Татьяна Жданок

    У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

    Татьяна Жданок
    латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
    		24 сентября 2020, 12:30

    Огромный резонанс в связи с «делом Навального» вызвала недавняя резолюция Европарламента, призывающая правительства ЕС отменить проект «Северный поток – 2», принять «стратегию демократизации» России и потребовать от Москвы отмены поправок к Конституции. Меня часто спрашивают, почему я оказалась в списке 84 евродепутатов, голосовавших против.

    Я в принципе против механизма санкций как таковых. Он не работает в межгосударственных отношениях, приводя зачастую к обратным результатам. Создает ненужное напряжение между странами.

    Принятая резолюция из числа чисто декларативных. Их придумывает и организовывает комитет по иностранным делам. Но при этом не надо считать, что Европарламент – вообще пустое место, что там ничего не решается. Решается, и достаточно много, но по другим направлениям. В частности, по бюджету, по визовой политике, по внутренним делам, по вопросам занятости.

    Резолюция же по России, как и еще одна, по Белоруссии – скорее сотрясение воздуха. Хотя волна от такого сотрясения может иметь последствия. В основном она адресована Европейскому Совету, то есть главам государств и профильным министрам. Такие резолюции, как правило, являются сырыми документами. Они «лепятся» очень быстро. Схема такая. Накануне пленарного заседания утверждается повестка дня. В нее включают уже заранее подготовленные в комитетах доклады по будущим регламентам и директивам. И еще набор каких-то «срочных» резолюций. Их предлагают политические группы. Если большинство политических групп согласны, то повестка дня утверждается.

    Уникальность итоговой версии рассматриваемой нами резолюции – предложение наказывать людей не за факты преступлений, а лишь за то, что они являются фигурантами расследований Навального и Ко. И главная закавыка здесь в том, что наказывают граждан третьей страны за действия, совершенные в этой же стране, а вовсе не на территории тех государств, что такое наказание применяют. На моей памяти, а я все-таки уже 15 лет работаю в Европарламенте, такого не было.

    Фото: Michael Candelori/Zuma/ТАСС

    Больше всего меня удивило голосование немецких депутатов. Практически все за. Но у них же Nord Stream – 2! По логике, хотя бы некоторые депутаты от христианских демократов (партии Ангелы Меркель) должны быть против прекращения строительства. Тем более это касается и депутатов от партии социал-демократов, которую в свое время возглавлял Шрёдер!

    Теперь из-за чего весь сыр-бор? Он начался с заявления госпожи Меркель. Допускаю, что у американцев на нее есть очень сильный компромат. Этим объясняются многие ее заявления в последние пять-шесть лет. Начиная с событий 2014 года на Украине. Уже давно ходят небезосновательные разговоры, что она сотрудничала со Штази. Непонятно другое: почему она боится сделать эту тему открытой. Думаю, что там есть что-то большее. Ее непоследовательные действия для меня непонятны без предположения, что ее дергают за веревочки. И «Северный поток – 2», который уже несколько месяцев не строится, зависит от тех же крючков и веревочек, на которых держат эти подрядные компании. Поначалу там никто не хотел отказываться. Но потом выяснилось, что в их годовом обороте львиная доля приходится на филиалы, находящиеся в США. Оказались под угрозой, быстренько спрыгнули. Так, кстати, в связи с санкциями из-за Крыма, случилось с корпорацией «Сименс».

    Чем еще шокировала резолюция? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Те же самые США не ратифицировали даже многие документы ООН. Например, факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Согласно которому граждане могут жаловаться на свою страну. РФ признала это право, а США нет. В том же протоколе есть и запрет на смертную казнь. И то, что в Америке этого запрета нет, не тревожит еврочиновников. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, выступая на прошлой неделе перед депутатами Европарламента с большой программной речью, спокойненько утверждала, что США – это наши стратегические партнеры. Критиковала только Россию и Беларусь. Что им не нравится в российской Конституции? Сроки избрания президента? Это не выдерживает никакой критики. В большинстве стран нет ограничений на пребывание на высшем посту. Во-вторых, им не нравится история про верховенство национального права над международными договорами. Но Россия же не вводит обратно смертную казнь!

    Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования по резолюции не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Короткий анекдот. «Путину говорят, что Тереза Мэй беременна. И что, спрашивает он, в этом тоже обвиняют меня?». Грубоватая, но сермяжная правда. Эта резолюция выстраивает забор между Россией и Западом, Россией и ЕС. Справедливость – очень важное для русских слово. Сами по себе выборы, как демократический инструмент, недостаточны, чтобы утверждать, что этот инструмент обеспечивает стремление государств к идеалам. Сейчас все большее значение имеет четвертая власть. Выборы могут быть действительно справедливыми, если все состязающиеся стороны, партии, политики поставлены в равные условия. Если у всех есть доступ к СМИ, к избирателям. Во многих странах ЕС это далеко не так, в том числе и в Латвии. Моя страна уникальна еще и тем, что значительная часть жителей – так называемые неграждане – вообще не имеет права участвовать в выборах.

    И о двойных стандартах не забудем. На этой же сентябрьской сессии Европарламента в повестке дня был вопрос о нарушениях европейских принципов демократии и верховенства права в Польше. Начата процедура ее наказания. Ранее такая же была применена в отношении Венгрии. В обеих странах – неограниченный диктат правящих партий. В Польше это «Право и справедливость» Качинского, в Венгрии – «Фидес» Орбана. С оппозицией там никто не считается, зажимают прессу, суды очищены от нелояльных к властям. Но те же поляки в Европарламенте готовят резолюции против России. Самая активная из них – Анна Фатига, бывший министр иностранных дел. Эта дама просто ненавидит животной ненавистью все, что связано с Россией. То есть ее партию обвиняют в нарушении верховенства закона и демократии, а она запевала в критике России. Это не просто двойные стандарты. Это отсутствие вообще каких-либо стандартов.

    В резолюции Европарламент обращается к Европейскому Совету с требованием наказать Россию очередными санкциями. Механизм давления на Совет с целью принятия таких решений очень простой. Если кто-то из стран ЕС пытается протестовать, как в свое время делали итальянцы, чехи, венгры, то им сразу говорят, что будут проблемы с получением дотаций. На сей раз показал свой характер Кипр, возмущенный сдержанностью Брюсселя в вопросе санкций против Турции. Посмотрим, как будут развиваться события. Инструменты у Брюсселя против потенциальных бунтарей очень сильные.

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    И в заключение о Лукашенко. Западу вплоть до недавнего времени не мешал его статус «последнего диктатора Европы». Я помню эти заигрывания с Лукашенко еще в 2017 году. Когда нас, депутатов, вдруг отправили на официальную встречу в Минск. Я сама была в той делегации. Мы встречались, в частности, с главой МИД Белоруссии господином Макеем. Посол Евросоюза в Минске, госпожа Викторин, вовсю с ним заигрывала. А дальше Лукашенко пригласили в Брюссель, на саммит. Даже совсем недавно, осенью 2019 года, его пригласили на празднование 10-летия Восточного партнерства. Что-то в нем изменилось? Или в политическом устройстве Белоруссии что-то изменилось с тех пор?

    Главное сейчас – избежать повторения украинского варианта в Белоруссии. А Лукашенко придется открыть форточки и освежить воздух в стране, допустить серьезную политическую конкуренцию. Другого не дано.

    Источник: Блог Татьяны Жданок


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