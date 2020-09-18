«Дело Навального» свело с ума Европарламент

Европейский парламент принял резолюцию о судьбе Алексея Навального, вобравшую в себя рекордное количество фантастических требований к России, включая требование переписать Конституцию. Откуда евродепутаты взяли столько наглости и как это связано с тем, что «дело об отравлении «Новичком» начинает трещать по швам?

Европарламент сошел с ума. Именно такой вывод можно сделать после анализа резолюции, которую этот орган ЕС одобрил подавляющим большинством (532 голоса – за, 84 – против). Посвящен этот документ Алексею Навальному.

На первый взгляд, проблема в вводной части, где ретранслируются мифы о Навальном и внутриполитической ситуации в России в целом. Начиная с того, что деятель, чей рейтинг доверия оценивается даже либеральными социологами в 2% и который своим эго погубил идею объединения либеральных сил, является «ведущим российским оппозиционным политиком, юристом, блогером и антикоррупционным активистом», «одним из самых эффективных лидеров оппозиции».

А заканчивается долгий перечень сказок пунктом о том, что «Россия не может больше считаться «стратегическим партнером» также по причине ее антагонистической внешней политики, включая военные интервенции и незаконную оккупацию в третьих странах».

Депутатам, которые продвигают идею лишения РФ статуса стратегического партнера уже несколько лет, стоило бы знать: нельзя лишить того, чего нет. Никакого договора о стратегическом партнерстве между РФ и ЕС не существует.

Однако наиболее безумные положения начинаются все-таки после «вводки». Там, где Европарламент не ретранслирует старые мифы, а конструирует новые – дает властям ЕС рекомендации относительно действий в отношении Москвы.

Например, призывает ввести новые ограничения против «коррумпированных чиновников в соответствии с итогами расследований Фонда борьбы с коррупцией». То есть странам ЕС уже мало того, что решения об их будущем принимают брюссельские бюрократы, которых никто не избирал (это было одной из причин, почему жители Великобритании проголосовали за Brexit). Теперь им предлагают еще и проводить внешнеполитические решения, исходя из материалов «сливного бачка», который снабжают компроматом на конкурентов и который проиграл в суде ряд дел о защите чести и деловой репутации фигурантов своих расследований.

Еще один фантастический ход – призвать «страны–члены ЕС продолжить изолировать Россию на международных форумах (например, в G7 и других форматах)». О каком «продолжении» изоляции России может идти речь, если сами европейские лидеры признают, что не могут без Москвы решить важнейшие международные проблемы – от Ливии до Белоруссии?

Президент Дональд Трамп уже признавал, что Россию проще пригласить на G7, чем постоянно звонить Путину для прояснения позиции Москвы.

Требует Европарламент и ввода секторальных санкций против российской экономики, а также закрытия проекта «Северный поток – 2» – выгодного для Германии и жизненно важного для некоторых членов ЕС, которые пока что вынуждены получать газ через нестабильную Украину. Если проект закроют, а украинская ГТС развалится из-за отсутствия ремонта, многие европейцы просто останутся без газа. Идея об «альтернативных поставках углеводородов» наталкивается на геополитическую реальность – все эти варианты поставок, от Ливии до Казахстана, в той или иной степени контролируются враждебной Евросоюзу Турцией.

Однако самым интересным предложением является попытка снова, как в далеком 1993 году, поучаствовать в написании Основного закона Российской Федерации. «ЕС должен постоянно требовать от России отменить все законы, несовместимые с международными стандартами, включая незаконно (!!! – прим. ВЗГЛЯД) принятые недавно поправки к Конституции РФ», – гласит резолюция.

Это сама по себе мало с чем сравнимая наглость. Но ирония ситуации в том, что резолюция была принята именно тогда, когда дело об отравлении «Новичком» начинает трещать по швам.

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Главной проблемой дела стал тот самый «Новичок». Он вписан в дело будто бы для «наката», чтобы сразу же связать Навального с делом Скрипалей, где вина России считается на Западе доказанной, и обвинить Кремль в попытке устранить еще одного «врага». Но чем дальше развивается история, тем больше вопросов возникает к ней даже у обывателей.

Почему Навальный не умер от боевого отравляющего вещества, которое создавалось для быстрого убийства? Почему от него не умерли или не слегли все, кто контактировал с Навальным (во время отравления «Новичком» Ивана Кивелиди в 1995 году поражены были все, кто входил в его кабинет, и даже те, кто затем обследовал его труп)?

Последним разрывом стала сенсационная история людей из штаба Навального, снабженная видео. Из него следует, что после получения известия об отравлении Навального группа его сторонников вломилась в номер томского отеля, где жил оппозиционер, взяла оттуда бутылки с водой, отправила их в Германию на анализ, а на одной из них в итоге нашли «Новичок».

То есть российские спецслужбы (которых эти люди обвиняют в покушении на Навального) почему-то не убрали оружие массового поражения из номера отеля, а сторонники оппозиционера, на которых из средств защиты были только перчатки, при этом не умерли в мучениях.

Теперь сценаристы наверняка жалеют, что покусились именно на «Новичок», а не довольствовались ядом попроще. Впрочем, евродепутаты на такие мелочи, как признаки и свойства «Новичка», внимания не обращают.

На их действия и решения, как отмечает руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, «Россия никак не будет реагировать, потому что резолюция Европарламента не имеет обязательной силы и носит рекомендательный характер, в том числе и для руководства Евросоюза». Переводя с дипломатического языка на русский, Европарламент является площадкой, где собрались мало за что отвечающие люди.

Да, они утверждают состав Еврокомиссии и имеют голос в вопросе формирования бюджета ЕС, однако не контролируют текущую политическую повестку. Поэтому в процессе своей работы евродепутаты могут давать волю популизму, фобиям, эмоциям – и выпускать вот такие фантастические резолюции.

Итоговое решение все равно будет приниматься на совещании руководителей стран–членов ЕС, которые отвечают и перед избирателями, и перед национальным бизнесом, вложившим (если взять Германию) миллиарды евро в «Северный поток – 2».

Впрочем, в резолюции Европарламента есть и пункты, которые Москва полностью поддерживает. Например, пункт 5 – это просьба «немедленно запустить международное расследование произошедшего с участием ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия».

В этом случае Германия вынуждена будет обосновать свои выводы о применении «Новичка» и предоставить доказательную базу в виде проб, к которым Россия – как член ОЗХО и ООН – будет иметь полный доступ.

Если в немецких пробах будет «Новичок», Москва предоставит результаты обследования Навального в Омске, после чего задаст простой вопрос: кто отравил Навального «Новичком» после отправки его из Омска?

И пусть Европарламент это обсудит.

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