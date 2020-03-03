Россия потеряла еще одного друга в Евросоюзе

Цепь из антироссийских стран на западных рубежах РФ пополнилась еще одной − Словакией. На протяжении 15 лет ее правительство было одним из наиболее «русофильских» в ЕС, что в целом отвечало настроениям простых словаков. Дошло до того, что спикер местного парламента даже поддержал возвращение Крыма. Теперь так не будет − власть в Братиславе отходит к сторонникам санкций, США и НАТО. Почему так сложилось?

Роберт Фицо был старым другом, но другом тихим и скромным – как и полагается руководителям маленьких и небогатых стран, расположенных рядом с Россией и не имеющих серьезных исторических комплексов на её счет.

Основав в середине нулевых партию специально под себя, он с тех пор ни разу не проигрывал парламентские выборы, хотя собираемых голосов далеко не всегда хватало для единоличной власти. Теперь же его партия «Курс – новая демократия» (или просто «Смер», что по-словацки – «курс») переходит в оппозицию под свист и улюлюканье.

Например, бывший президент Андрей Киска заявил, что в стране ни много ни мало «закончился период зла».

Нынешний президент Зузана Чапутова с Киской наверняка согласна. Но президент в Словакии, как и в соседней Чехии, где блистает Милош Земан, фигура во многом символическая. Власть находится в руках премьера, поэтому аккуратно доброжелательное отношение премьера Фицо к России было значительно ценнее, чем яркая и местами даже эксцентричная пророссийская позиция Земана.

Не то чтобы Фицо была свойственна какая-то природная русофилия, тут другое.

Фото: (Stocki/face to face/Global Look Press)

Во-первых, он консерватор левого типа. Не просоветский социалист, но не антагонистичен подобной платформе, зато недолюбливает заведенные в ЕС порядки, касающиеся, например, миграции. Это важно уточнить, поскольку «Смер» неоднократно блокировалась с умеренными националистами, в среде которых Россия еще более популярна.

Так, лидер Словацкой национальной партии (СНП) Андрей Данко, последние четыре года занимавший пост спикера парламента по соглашению со «Смером», публично поддержал «возвращение Крыма в родную гавань».

Во-вторых, РФ была большим и важным рынком сбыта для словацких товаров, например, продукции сельского хозяйства и химпрома, а провинциальные рабочие и фермеры были важной частью электората Фицо. Как следствие, он последовательно выступает за прекращение санкционной войны.

В-третьих, он отнюдь не влюблен в Украину и был нашим естественным союзником в деле отстаивания языковых прав меньшинств (в его случае – словацкого меньшинства Закарпатья).

В-четвертых, русофилия свойственна пусть не лично Фицо, но словацкому обществу в целом. Местные СМИ часто пишут о словаках как о самой пророссийской и самой антиамериканской нации в ЕС. Мнения о том, почему так сложилось, можно почитать, например, здесь. Но еще более красноречиво выглядит тот факт, что нынешний словацкий премьер Петер Пеллегрини – преемник и «правая рука» Фицо – прилетел в Москву на переговоры всего за три дня до выборов.

В силу всего этого Братислава вот уже почти 15 лет считается одной из самых промосковских столиц ЕС. Но больше она таковой не будет. Нельзя сказать, что это большая и критическая, но это неприятная потеря для нашей внешней политики. Тем более, что ранее точно такой же «разворот» сделали Греция, где к власти пришли правые, и Италия, где переформатировали «правительство друзей Путина».

Таким образом в составе «троянского коня Москвы в ЕС», которым любят запугивать читателей либеральные СМИ Евросоюза, остались только Венгрия, Австрия, очень ограниченно – Чехия да старый добрый Кипр.

Главный удар по Фицо и его людям был нанесен в 2018 году, когда в собственном доме были застрелены журналист Ян Куцяк и его невеста. Проблема не только в том, что по меркам Словакии это было беспрецедентное преступление – журналистов там ранее не убивали. Гораздо существеннее, что основным профилем Куцяка была антикоррупционная расследовательская деятельность. В частности, он готовил материал о связях итальянской мафии со словацкими бизнесменами, близкими к правящей партии.

Убийство имело все признаки заказного. Сейчас суда дожидается предполагаемый заказчик – предприниматель Мариан Кочнер. Его личные связи со «Смером» – вопрос дискуссионный. Но сразу после трагедии Словакия буквально взорвалась митингами протеста, а оппозиция использовала дело Куцяка для чувствительных атак на власть.

Основания для этого были. В частности, бывшую топ-модель Марию Трошкову называли «звеньевым» в контактах между итальянской мафией и госвластью – она была советником Фицо, а СМИ утверждали, что «самым главным советником». В конечном итоге это стоило постов и Трошковой, и ряду других политиков, и самому Фицо. Таков был его компромисс со старым недругом и соперником – президентом Киской, который грозился распустить парламент и назначить досрочные выборы. «Смер» тогда обладала единоличным большинством голосов, выборы на фоне скандала грозили ей потерей власти, вот Фицо и согласился подвинуться в пользу Пеллегрини, а сам остался лидером партии.

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Список на выборах 2020 года возглавлял уже Пеллегрини. Его положение усложнялось новыми коррупционными скандалами, но еще больше тем, что бурный экономический рост Словакии, ввиду которого избиратели прежде прощали Фицо многие ошибки, замедлился до 2%. На выходе – весьма чувствительный разгром.

С учетом рекордной за 14 лет 66% явки «Смер» набрала только 18,29%, а Словацкая национальная партия, чей лидер ездил в гости в наш Крым, как и другая пророссийская партия «Родина», всего по 3% – и в парламент вообще не попали.

Утешением для русофилов могут стать 8% партии «Наша Словакия», но это слабое утешение, так как аплодирующая Кремлю политсила Мариана Котлебы – это весьма токсичный актив из числа ультраправых, радикальных и «нерукопожатных». Там выступают резко против НАТО, ЕС, цыган и либеральных ценностей, но российской стороне вряд ли понравится восторженное отношение Котлебы к пронацистскому руководству Словакии периода Второй мировой войны.

Теперь премьером страны станет 46-летний Игорь Матович – человек конфликтный и жесткий. Его партия «Обычные люди и независимые личности» обычно приходила к финишу только третьей, но сейчас набрала 25%. Отказ от снятия санкций и нормализации отношений с Москвой прямо прописан в ее программе, которая, помимо прочего, содержит четкую ориентацию на Брюссель как двойную столицу ЕС и НАТО.

При этом в коалицию к Матовичу скорее всего попадет и либеральная партия Киски. В бытность президентом он отметился многими резкими высказываниями в адрес, по его мнению, «авторитарной», «агрессивной» и «коррумпированной» России. Теперь этот человек может возглавить МИД при таком же, как он, украинофиле в премьерах и при президенте Чапутовой, которую называют «человеком Сороса» и которая

считает политику Владимира Путина «угрозой не только Словакии, но и всей Европе».

Таким образом на наших западных рубежах сомкнулась цепь из стран с резко антироссийскими правительствами, причем в полном соответствии с заветами Юзефа Пилсудского идет она «от моря до моря» – от Прибалтики через Польшу, Украину и Словакию до черноморского побережья Румынии.

Это настоящий праздник на улице русофобов, а такие в Словакии тоже есть. Местный политолог Роман Михелко считает, что «оккупацию 1968 года большинство словаков воспринимает как оскорбление не со стороны русских, а со стороны конкретных политиков, которые правили в Кремле», но с ним в этом смысле согласны далеко не все. Хотя у нас ассоциируют упомянутые события в основном с Прагой, советские войска шли по территории Словакии, а свергаемый ими лидер Пражской весны Александр Дубчек был словаком, так что недооценивать силу «оскорбления» с нашей стороны все-таки не стоит.

Пока с таким положением дел остается только смириться и немного подождать – экспрессивный и самодовольный Матович не выглядит тем политиком, которые способны годами удерживаться у власти и приводить свою страну к «светлому будущему».

Обидно лишь, что карту теплого отношения словаков к русским на выборах разыгрывали погрязшие в коррупционных скандалах чиновники и откровенные неонацисты.

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