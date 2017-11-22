Заступничество Земана за российского дипломата грозит ему последствиями

Чешский президент Милош Земан назвал «глупой провокацией» решение силовиков не пускать в страну представителя российской делегации. На днях в Праге прошло заседание межправительственной комиссии и демарш едва не сорвал его. За Земаном давно закрепилась репутация «высокопоставленного адвоката Москвы в Европе». Станет ли жесткая реакция президента поводом для его критиков вновь заподозрить главу государства в пророссийских взглядах?

Президент Чехии Милош Земан впервые отреагировал на дипломатический скандал, который произошел еще в понедельник после отказа властей пустить в страну одного из членов российской правительственной делегации. Он назвал произошедшее «весьма глупой провокацией», потому что россияне могли отменить визит и сорвать двусторонние переговоры о развитии экономического сотрудничества.

«Поскольку здесь должно было состояться заседание межправительственной комиссии, которая имеет немалое значение для развития хороших экономических отношений, то они в таком случае на долгое время были бы нарушены», – заявил Земан.

По словам главы государства, в Чехии есть люди, которые умеют устраивать только глупые провокации, и «необходимо спросить, кто вредит и кто способствует экономическим отношениям с какой бы то ни было значительной страной».

Российская делегация прибыла в Чехию во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. После проверки документов в пражском аэропорту одному из делегатов отказали во въезде в страну «из соображений безопасности». Им оказался чиновник МИДа. Дипломат был вынужден вернуться в Москву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала адекватный ответ на «циничный и продуманный демарш». По ее словам, ответственность за последствия ложится на инициаторов этого шага. В свою очередь российское посольство в Праге сделало представление заместителю главы МИД Чехии.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА «Новости», что в ответ на действия Чехии Россия может запретить въезд на свою территорию «кому-либо из официальных представителей» республики.

Сами переговоры состоялись в среду. По их итогам Мантуров и его коллега Марта Новакова отметили, что встреча прошла весьма успешно. Если в 2016 году уровень товарооборота составлял 6 млрд долларов, то спустя год он возрос до 8,4 млрд, а в 2018 году – еще почти на 15%, до 9,8 млрд. Земан в среду принял трех представителей российской делегации, в том числе и Мантурова, и похвалил динамичное развитие экономических связей между странами. Он также выразил желание посетить Казань во время своего следующего визита в Россию.

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Важным стало заявление Наваковой, которая отметила, что реализация проекта газопровода «Северный поток – 2» выгодна Чехии «по совокупности многих факторов», «в частности, благодаря связующим проектам, особенно проекту Capacity4Gas».

Как известно, против строительства газопровода выступают США, которые пытаются убедить своих европейских партнеров отказаться от сделки с Россией, однако пока Вашингтон не получает желаемого результата. Более того, все больше стран говорят о выгодах от «Северного потока – 2».

О выгоде «Северного потока – 2» ранее говорил и Земан. Президент неоднократно делал примирительные заявления в адрес России, за что его всякий раз критиковали и называли одним из «самых высокопоставленных адвокатов Москвы в Европе». Он не только высказывался против санкций в отношении Москвы, но называл воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом и предлагал провести референдум о членстве Чехии в ЕС и НАТО.

Завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов назвал реакцию Земана на скандал отражением той борьбы, «которая ведется практически во всех европейских странах между линией на сотрудничество и линией на сдерживание России».

«В некоторых странах эта борьба проявляется наиболее ярко. Есть страны, в которых сторонники наведения мостов с Россией чувствуют себя уверенно, а в некоторых им приходится отбиваться и всячески защищаться. Чехия одна из тех стран, где позиции сторонников сотрудничества с Россией достаточно сильны. Но даже здесь видна борьба двух этих линий», – сказал Воронов газете ВЗГЛЯД.

Одним из последовательных критиков Москвы считается глава МИД Чехии Томаш Петршичек, который ранее называл Россию «угрозой» для Евросоюза из-за «распространения дезинформации и различных гибридных угроз». Впрочем, премьер-министр Андрей Бабиш называл ошибкой отказ от диалога и упрекал Запад в возвращении к состоянию «квазихолодной войны» с Россией.

Эксперт считает правильным решение российской делегации не отменять визит.

«Впадать в амбиции особенно не надо, а с другой стороны – ставить на место эти силы тоже необходимо.

Все-таки на кону было межгосударственное сотрудничество. Но учитывая общественный резонанс после выступления президента и баланс сил, который сложился по итогам этого инцидента, все-таки наши ответные ходы были удачные и овчинка стоила выделки», – уверен эксперт.

По оценке Воронова, инцидент показал, что чешский президент не занимает пророссийскую позицию и при всех симпатиях к россиянам ставит во главу угла интересы своей страны. Однако у противников президента внутри страны мнение может оказаться другим и они попытаются разыграть антироссийскую карту.

«Учитывая наше длительное плодотворное сотрудничество, Земану иногда приходится одергивать силы, которые препятствуют ему. За это его и называют пророссийским. Но одностороннего уклона в его политике нет, он руководствуется балансом интересов Чехии», – подытожил Константин Воронов.