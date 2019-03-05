Члена делегации Минпромторга не пустили в Чехию

Одному из членов делегации, которая во главе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым прибыла в Прагу на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, было отказано во въезде в Чехию, пишут СМИ.

Газета Denik N со ссылкой на несколько чешских источников сообщает, что «чешские службы по соображениям безопасности не впустили в понедельник в страну члена делегации главы российского минпромторга Дениса Мантурова, который прилетел с визитом на несколько дней в Чехию», передает РИА «Новости».

Об этом сообщили «три независимых источника в чешских ведомствах».

Отмечается, что член российской делегации «после проверки документов в пражском аэропорту был возращен в Москву».

В посольстве России в Чехии сообщили, что предоставят информацию о данном инциденте в ближайшее время.

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в среду 6 марта.