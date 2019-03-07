МИД пообещал ответ на отказ впустить российского дипломата в Чехию

Москва адекватно ответит на конфронтационные выпады Чехии, которая отказалась впустить российского дипломата, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Произошедшее она назвала циничным и продуманным демаршем. По ее словам, такие «конфронтационные выпады не останутся без адекватной реакции» со стороны России.

Захарова добавила, что ответственность за последствия этого инцидента ложится на инициаторов непропуска россиянина в Чехию. Подобную политику в отношении России она назвала «бездумной и не прагматичной».

Во вторник посольство России в Праге сделало представление заместителю главы МИД Чехии после недопуска в эту страну представителя российской делегации на межправкомиссии. Перед этим стало известно, что одному из членов делегации, которая во главе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым прибыла в Прагу, было отказано во въезде в Чехию.