Посольство России отреагировало на инцидент с недопуском дипломата в Чехию

Посольство России в Праге сделало представление заместителю главы МИД Чехии после недопуска в эту страну представителя российской делегации на межправкомиссии.

Посольство России в Чехии подтвердило данные об отказе во въезде в эту страну представителю МИД России, который прибыл в составе официальной российской делегации для участия в заседании российско-чешской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, передает РИА «Новости».

В диппредставительстве отметили, что «в этой связи посольством России в Праге сделано представление заместителю министра иностранных дел Чешской Республики и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии».

В нем указывается, что «подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа».

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в среду 6 марта.

Ранее стало известно, что одному из членов делегации, которая во главе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым прибыла в Прагу, было отказано во въезде в Чехию.