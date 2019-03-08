Президент Чехии резко отреагировал на инцидент с российским дипломатом

Президент Чехии Милош Земан назвал «глупой провокацией» инцидент с запретом на въезд в страну для члена российской правительственной делегации.

Земан заявил, выступая по TVBarrandov, что считает эти действия «весьма глупой провокацией», так как знает, что «российская делегация даже раздумывала над тем, чтобы развернуться и вернуться назад», передает РИА «Новости».

«Поскольку здесь должно было состояться заседание межправительственной комиссии, которая имеет немалое значение для развития хороших экономических отношений, то они, в таком случае, на долгое время были бы нарушены», – добавил он.

По словам главы государства, есть люди, которые не умеют ничего иного, кроме как устраивать глупые провокации, и «необходимо спросить, кто вредит и кто способствует экономическим отношениям с какой бы то ни было значительной страной».

Ранее посольство России в Праге сделало представление заместителю главы МИД Чехии после недопуска в эту страну представителя российской делегации на межправкомиссии. МИД России также пообещал ответить на отказ впустить российского дипломата в Чехию.

Перед этим стало известно, что одному из членов делегации, которая во главе с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым прибыла в Прагу, было отказано во въезде в Чехию.