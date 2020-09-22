Глава дипломатии ЕС выразил готовность приехать в Минск

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности приехать в Минск для достижения прогресса по урегулированию ситуации в Белоруссии, однако, по его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко не идет на контакт с ЕС.

«Я готов поехать в Минск, если это будет способствовать прогрессу. До сих пор Лукашенко отказывался взаимодействовать с Евросоюзом на любом уровне», – написал Боррель в своем блоге.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не признает Лукашенко президентом Белоруссии, но понимает «реальное положение дел» и не будет отзывать послов из республики.

Во вторник пресс-служба экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской сообщила, что она договорилась о пакете помощи республике от ЕС «после демократических перемен». Член президиума координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявлял, что оппозиция рассчитывает получить от ЕС до 4 млрд долларов.

Напомним, Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.

Европарламент не признал Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко». Белоруссия пригрозила «радикальным» ответом действия ЕС.

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