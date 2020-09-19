В Минске начались задержания участниц «блестящего марша» Захарова раскрыла сценарий вмешательства ЕС в дела Белоруссии В Европарламенте сказали, когда перестанут считать Лукашенко президентом 19 сентября 2020, 18:07 Текст: Ольга Колобкова

Европейский парламент (ЕП) заявил, что перестанет считать Александра Лукашенко президентом Белоруссии по истечении срока его нынешних полномочий – с 5 ноября. «Когда <...> истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны», – цитирует РИА «Новости» резолюцию Европарламента. Сообщается, что ЕП признает координационный совет «временным представителем народа», а также поддерживает санкции против Лукашенко. МИД Белоруссии уже выразил сожаление по поводу позиции Европарламента и назвал это вмешательством в дела государства. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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