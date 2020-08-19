Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

«Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», – цитирует БелТА главу государства.

Лукашенко напомнил, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

Ранее штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Во вторник Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

В ходе брифинга во вторник оппозиция заявила, что получала запрос по вопросу сотрудничества от «партнеров во внешнем мире».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД