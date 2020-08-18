Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

Белорусские оппозиционеры пытаются «убаюкать власть и силовые структуры», цитирует Лукашенко БелТА. По его мнению, они пытаются показать «мирный протест», но на самом деле «это ширма».

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало – передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», – заявил президент.

«Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», – предупредил он.

Также он дал характеристику составу этого совета: «Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список».

Ранее во вторник координационный совет оппозиции начал работу в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

«Сейчас формируется состав членов совета. В ближайшие дни будет избран президиум и председатель совета. На сайте совета уже можно прочитать основные принципы его работы». Как рассчитывают в штабе, Координационный совет оппозиции должен стать «единым представительным органом белорусского общества», – сообщили в пресс-службе объединенного штаба оппозиции.

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

В понедельник доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова обнародовала список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

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