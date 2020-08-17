Стало известно, кто вошел в координационный совет Тихановской

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова обнародовала список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

«В совет включены 35 человек», написала она на своей странице Facebook.

Уточняется, что в составе координационного совета числятся Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, основатель и владелец Symbal.by Павел Белоус, председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие.

«Основной состав координационного совета будет сформирован таким образом, чтобы наилучшим образом представлять белорусский народ. Сейчас обрабатываются заявки тех, кто в эти дни пишет новую страницу белорусской истории, в том числе делегатов наших крупнейших заводов», – отметила Ковалькова.

Ранее Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.